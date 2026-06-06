Reuters: Jucătorii Iranului au primit vizele pentru SUA înaintea Cupei Mondială 2026, însă o parte din staff încă așteaptă aprobarea

Jucătorii naționalei Iranului au primit vize pentru intrarea în Statele Unite înainte de Cupa Mondială, însă mai mulți membri ai staffului administrativ nu au primit încă documentele, potrivit unui oficial american citat de Reuters.

Jucătorii Iranului au primit vize pentru SUA înainte de Cupa Mondială

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters, cu 10 zile înainte de meciul din Los Angeles, că jucătorii Iranului au primit vizele.

În același timp, presa iraniană a relatat că unii membri ai staffului administrativ nu au primit încă aprobarea de intrare.

Agenția semioficială Tasnim a scris că printre cei fără vize se află directorul executiv Mehdi Kharati, secretarul general al federației Hedayat Mombini și directorul media Mohsen Motamedkia.

Potrivit sursei, aceștia ar urma să călătorească în Mexic împreună cu echipa, în timp ce se continuă eforturile pentru obținerea vizelor.

Federația iraniană amenință cu FIFA

Federația iraniană de fotbal a transmis că comportamentul co-organizatorilor din SUA „contravine legilor internaționale ale sportului” și că va sesiza FIFA.

Într-un comunicat citat de presa de stat, federația a afirmat că guvernul SUA a luat „o decizie politică și nesportivă” de a refuza vizele pentru membri cheie ai staffului administrativ și tehnic.

„Acest subiect va fi urmărit de federația de fotbal prin FIFA”, a transmis instituția.

Federația a mai precizat că FIFA are obligația de a finaliza procedurile pentru vizele staffului tehnic și administrativ.

FIFA nu a oferit un comentariu imediat.

Organizarea Cupei Mondiale și programul Iranului

Statele Unite, Mexic și Canada găzduiesc turneul, care începe joi, 11 iunie.

Iranul joacă primul meci din Grupa G pe 16 iunie la Los Angeles, contra Noii Zeelande, apoi urmează partidele cu Belgia, pe 21 iunie, și Egipt, pe 27 iunie.

Din cauza problemelor legate de vize, echipa și-a mutat baza din Arizona la Tijuana, Mexic.

Poziția SUA privind delegația Iranului

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat în fața Congresului că Statele Unite nu vor permite intrarea în delegația Iranului a persoanelor asociate Corpului Gardienilor Revoluției.

Mehdi Taj, președintele federației iraniene, a fost anterior refuzat la intrare la tragerea la sorți a competiției.

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