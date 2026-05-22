Reuters: Focarul de Ebola stârnește îngrijorări înaintea Cupei Mondiale 2026. Ce spun experții

În urma focarului de Ebola din estul Republicii Democratice Congo, care a generat îngrijorări la nivel internațional, fanii Cupei Mondiale 2026 sunt îngrijorați cu privire la posibilele complicații logistice, cauzate de unele restricții de călătorie și măsurile sanitare sporite implementate.

Doctorul Oliver Johnson, specialist în sănătate globală la King’s College London, a declarat pentru Reuters că riscul pentru spectatorii obișnuiți rămâne scăzut, însă organizarea turneului ar putea fi afectată de procedurile de control și de posibile întârzieri în aeroporturi.

Risc scăzut pentru spectatori, potrivit experților

Dr. Oliver Johnson a explicat că probabilitatea ca fanii Cupei Mondiale să fie expuși la Ebola este foarte mică. Potrivit acestuia, virusul nu se transmite pe cale aeriană și necesită contact direct cu o persoană infectată, iar în statele cu sisteme medicale dezvoltate, cazurile sunt în general identificate rapid și izolate.

„Dacă ești un vizitator obișnuit la Cupa Mondială, din orice colț al lumii, cred că riscul de a te infecta cu Ebola este foarte scăzut. Ebola nu a provocat niciodată transmitere în țări cu venituri ridicate, unde au existat doar cazuri foarte rare. Acest lucru se datorează faptului că nu se transmite pe cale aeriană. În mod normal este nevoie de contact direct cu o persoană care este destul de bolnavă și, de obicei, există o bună trasare a contacților. Dacă apare un caz, acesta este identificat rapid”, a declarat Johnson pentru Reuters.

Focarul de Ebola din Congo a declanșat stare de urgență sanitară

Un focar de Ebola în estul Republicii Democratice Congo a înregistrat aproximativ 600 de cazuri suspecte și peste 130 de decese, determinând Organizația Mondială a Sănătății să declare o urgență de sănătate publică de interes internațional.

Situația a afectat deja pregătirile echipei naționale a Republicii Democratice Congo, care a anulat evenimente preturneu în Kinshasa și și-a mutat o parte din activități în Belgia.

Restricții de călătorie și controale sporite în SUA

Autoritățile americane au introdus restricții de intrare pentru cetățenii non-americani care au fost recent în Republica Democratică Congo, Uganda sau Sudanul de Sud, în ultimele 21 de zile. De asemenea, au fost implementate proceduri suplimentare de screening pe aeroportul Washington Dulles pentru călătorii proveniți din zone afectate.

Oliver Johnson a atras atenția asupra impactului logistic al acestor măsuri:

„Va afecta lucruri precum cozile din aeroporturi și procesul de screening, ceea ce va încetini lucrurile. Va adăuga puțin stres suplimentar și va costa bani pentru organizarea din SUA.”

Posibile efecte asupra organizării turneului

Deși riscul medical este considerat redus, specialiștii avertizează că impactul logistic poate fi semnificativ. O eventuală extindere a focarului în afara regiunii actuale ar putea duce la măsuri suplimentare de călătorie, aplicate uneori în regim de urgență.

„Cred că există și posibilitatea ca acest focar să nu se extindă dincolo de Republica Democratică Congo… Asta ar putea duce la un efect în lanț de interdicții de călătorie sau controale suplimentare, care ar putea fi introduse foarte rapid.”

Recomandări pentru suporteri

Specialistul recomandă fanilor să respecte măsuri simple de igienă, precum spălarea frecventă a mâinilor și evitarea contactului apropiat cu persoane bolnave. De asemenea, acesta a subliniat importanța evitării stigmatizării persoanelor din zone afectate, pentru a păstra caracterul incluziv al turneului.

