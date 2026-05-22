Prima pagină » Știri externe » Reuters: Focarul de Ebola stârnește îngrijorări înaintea Cupei Mondiale 2026. Ce spun experții

Reuters: Focarul de Ebola stârnește îngrijorări înaintea Cupei Mondiale 2026. Ce spun experții

Reuters: Focarul de Ebola stârnește îngrijorări înaintea Cupei Mondiale 2026. Ce spun experții
FIFA anunță noile reguli pentru Cupa Mondială din 2026: care sunt cele mai importante patru schimbări
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În urma focarului de Ebola din estul Republicii Democratice Congo, care a generat îngrijorări la nivel internațional, fanii Cupei Mondiale 2026 sunt îngrijorați cu privire la posibilele complicații logistice, cauzate de unele restricții de călătorie și măsurile sanitare sporite implementate.

Doctorul Oliver Johnson, specialist în sănătate globală la King’s College London, a declarat pentru Reuters că riscul pentru spectatorii obișnuiți rămâne scăzut, însă organizarea turneului ar putea fi afectată de procedurile de control și de posibile întârzieri în aeroporturi.

Risc scăzut pentru spectatori, potrivit experților

Dr. Oliver Johnson a explicat că probabilitatea ca fanii Cupei Mondiale să fie expuși la Ebola este foarte mică. Potrivit acestuia, virusul nu se transmite pe cale aeriană și necesită contact direct cu o persoană infectată, iar în statele cu sisteme medicale dezvoltate, cazurile sunt în general identificate rapid și izolate.

„Dacă ești un vizitator obișnuit la Cupa Mondială, din orice colț al lumii, cred că riscul de a te infecta cu Ebola este foarte scăzut. Ebola nu a provocat niciodată transmitere în țări cu venituri ridicate, unde au existat doar cazuri foarte rare.

Acest lucru se datorează faptului că nu se transmite pe cale aeriană. În mod normal este nevoie de contact direct cu o persoană care este destul de bolnavă și, de obicei, există o bună trasare a contacților. Dacă apare un caz, acesta este identificat rapid”, a declarat Johnson pentru Reuters.

Focarul de Ebola din Congo a declanșat stare de urgență sanitară

Un focar de Ebola în estul Republicii Democratice Congo a înregistrat aproximativ 600 de cazuri suspecte și peste 130 de decese, determinând Organizația Mondială a Sănătății să declare o urgență de sănătate publică de interes internațional.

Situația a afectat deja pregătirile echipei naționale a Republicii Democratice Congo, care a anulat evenimente preturneu în Kinshasa și și-a mutat o parte din activități în Belgia.

Restricții de călătorie și controale sporite în SUA

Autoritățile americane au introdus restricții de intrare pentru cetățenii non-americani care au fost recent în Republica Democratică Congo, Uganda sau Sudanul de Sud, în ultimele 21 de zile. De asemenea, au fost implementate proceduri suplimentare de screening pe aeroportul Washington Dulles pentru călătorii proveniți din zone afectate.

Oliver Johnson a atras atenția asupra impactului logistic al acestor măsuri:

„Va afecta lucruri precum cozile din aeroporturi și procesul de screening, ceea ce va încetini lucrurile. Va adăuga puțin stres suplimentar și va costa bani pentru organizarea din SUA.”

Posibile efecte asupra organizării turneului

Deși riscul medical este considerat redus, specialiștii avertizează că impactul logistic poate fi semnificativ. O eventuală extindere a focarului în afara regiunii actuale ar putea duce la măsuri suplimentare de călătorie, aplicate uneori în regim de urgență.

„Cred că există și posibilitatea ca acest focar să nu se extindă dincolo de Republica Democratică Congo… Asta ar putea duce la un efect în lanț de interdicții de călătorie sau controale suplimentare, care ar putea fi introduse foarte rapid.”

Recomandări pentru suporteri

Specialistul recomandă fanilor să respecte măsuri simple de igienă, precum spălarea frecventă a mâinilor și evitarea contactului apropiat cu persoane bolnave. De asemenea, acesta a subliniat importanța evitării stigmatizării persoanelor din zone afectate, pentru a păstra caracterul incluziv al turneului.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

AUTO Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
16:19
Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
CONTROVERSĂ Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației
15:51
Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației
CONTROVERSĂ Londra extinde recunoașterea facială în spațiul public. Măsurile au stârnit controverse privind supravegherea și drepturile civile
15:18
Londra extinde recunoașterea facială în spațiul public. Măsurile au stârnit controverse privind supravegherea și drepturile civile
RĂZBOI „Amestecul malaezian”. În ciuda blocadei impuse de SUA, Iranul a descoperit „portița” prin care exportă petrol și obține, lunar, miliarde de dolari
14:06
„Amestecul malaezian”. În ciuda blocadei impuse de SUA, Iranul a descoperit „portița” prin care exportă petrol și obține, lunar, miliarde de dolari
CONTROVERSĂ Partidul lui Viktor Orban acuză escaladarea violenței politice și lansează „Linia de Apărare”
13:36
Partidul lui Viktor Orban acuză escaladarea violenței politice și lansează „Linia de Apărare”
SCANDALOS 8.000 de concedieri la compania lui Mark Zuckerberg. Angajații au fost trimiși să lucreze de acasă, apoi au fost notificați în toiul nopții
12:51
8.000 de concedieri la compania lui Mark Zuckerberg. Angajații au fost trimiși să lucreze de acasă, apoi au fost notificați în toiul nopții
Mediafax
Imperiul secret al filmelor piratate a căzut! Cum au spart polițiștii italieni rețeaua CINEMAGOAL care făcea milioane din streaming ilegal
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Detalii tulburătoare în cazul crimei din Bihor. Autopsia indică urme clare de violență sexuală asupra fetei de 18 ani
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Cancan.ro
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ce se întâmplă doctore
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic: „Asistenta se plângea că s-a murdărit”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu animalele care trăiesc în orașe, arată un studiu global
CONTROVERSĂ Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
16:24
Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
FLASH NEWS Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
16:22
Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
ANCHETĂ Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii
16:07
Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii
FLASH NEWS ,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
15:52
,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
FLASH NEWS Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”
15:43
Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”
CONTROVERSĂ Execuție oprită în ultimul moment în SUA. Motivul pentru care condamnatul la moarte Tony Carruthers va mai trăi încă un an
15:41
Execuție oprită în ultimul moment în SUA. Motivul pentru care condamnatul la moarte Tony Carruthers va mai trăi încă un an

Cele mai noi

Trimite acest link pe