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Revolte violente și locuințe incendiate în Belfast după ce un migrant african a înjunghiat un bărbat de 40 ani

Revolte violente și locuințe incendiate în Belfast după ce un migrant african a înjunghiat un bărbat în față, în ochi și în spate
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Un migrant sudanez în vârstă de 30 ani a fost arestat marți noapte în Belfast, fiind acuzat pentru tentativă de omor. Acesta a înjunghiat cu cuțitul un nord-irlandez în vârstă de 40 de ani în față, în ochi,  în spate și chiar în gât, încercând să-l decapiteze. Sute de nord-irlandezi naționaliști extremiști anti-migrație, revoltați de atacul brutal comis de migrantul sudanez, au ieșit pe străzi să protesteze. Locuințele și vehiculele migranților au fost vandalizate și incendiate. 

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Protestatarii britanici au blocat șoselele și au incendiat locuințe și vehicule ale imigranților din Belfast. Șeful adjunct al poliției, Ryan Henderson, a declarat pentru BBC că poliția este îngrijorată de amploarea protestelor și a îndemnat la calm.

Proteste violente, incendieri și atacuri rasiste în Belfast

Forțele de ordine urmează să-și sporească prezența în toată Irlanda de Nord. Mai multe magazine și afaceri au fost închise mai devreme ca urmare a protestelor violente. Locuințe, mașini și un autobuz Glider au fost incendiate. Un pastor local a spus că mai multe locuințe din nordul Belfastului au fost incendiate, iar locatarii izgoniți pentru că „erau de culoare”. Sunt imagini cu polițiști care ajută o familie să evacueze o locuință pe durata revoltelor violente. Un inginer indian și o migrantă din Chile care s-au mutat în urmă cu o lună în Belfast au fost izgoniți din locuințele lor, incendiate de către oamenii mascați.

100 de persoane mascate au mărșăluit pe stradă și au spart ușile și ferestrele mai multor locuințe și au strigat către locatarii străini „să părăsească imediat țara”.  Agresorii au aruncat cu sticle și cu cărămizi în locuințele migranților. Mulți dintre ei au strigat „afară cu străinii din țară”. 

Pe rețelele de socializare circulă zvonuri că s-au constituit grupări paramilitare nord-irlandeze care se îndreaptă către Belfast să protesteze ca urmare a atacului comis de migrantul african.  Civili îmbrăcați în hanorace cu glugă ar controla punctele de acces ale drumurilor care duc la Belfast.

O mașină de poliție din Portadown și o frizerie turcească din Ballyclare au fost incendiate.  Pompierii au au raportat 62 de incidente, cele mai multe în zona Greater Belfast. Inclusiv o familie cu patru copii a fost ținta atacurilor din cauza „culorii pielii”.  Organizații locale de caritate s-au oferit să ajute locatarii agresați ale căror proprietăți le-au fost distruse de extremiști.

Atacul brutal cu cuțitul care a stârnit revolte în masă în Belfast

Un migrant african de 30 de ani, provenit din Sudan,  a fost arestat pentru un atac brutal. Incidentul s-a petrecut luni seară, 8 iunie, la 22:30 (ora locală), în Kinnaird Avenue din nordul orașului Belfast din Irlanda de Nord.

Migrantul a înjunghiat un alt bărbat în vârstă de 40 de ani în față, în gât, în ochi și în spate. Într-o filmare se poate vedea că atacatorul a încercat să decapiteze victima, relatează  The Irish News. 

Pe durata atacului, trecătorii care au auzit și urmărit incidentul grav i-au cerut atacatorului să lase victima în pace. Dar atacatorul a continuat să lovească victima aflată la pământ cu cuțitul în gât, încercând să o decapiteze.

„Era aproape ora 10:25 seara când a venit poliția. Incidentul se întâmplase de la ora 10. Tot ce am văzut era că tipul de deasupra era acoperit de sânge și își lingea buzele, iar tipul de jos nu se putea mișca. A venit o mașină de poliție și un alt grup TSG câteva minute mai târziu, dar nu au coborât să-l aresteze pe el”, a spus un rezident martor la atac.

Patru polițiști au intervenit ulterior și l-au imobilizat pe atacator, care începuse să-i muște pe ofițeri. Atacatorul sudanez a venit în Regatul Unit din 2023 și a primit drept de șefere până în 2028.

„A fost nevoie de patru polițiști pentru a-l imobiliza”, a spus un martor ocular, care a adăugat că victima atacului a putut să se ridice ulterior în picioare, deși suferise răni grave la ochi, față, gât și spate.

„Tipul care a fost înjunghiat s-a ridicat apoi, a traversat și a strigat „Nu pot să mai văd”, a spus un martor.Victima grav rănită a fost transportată cu ambulanța la spital, fiind internată în stare critică.

Sute de oameni și locuitori din zonă au venit în zonă, în primele ore ale dimineții, inclusiv protestatari anti-migrație. Un consilier a spus că unii copii nu s-au mai dus de frică la școală în următoarea dimineață.

Sursa Foto: Hepta

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