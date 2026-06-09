Un act abominabil al unui refugiat sudanez în Irlanda de Nord incendiază discursul xenofob din UK

Poliţia din Regatul Unit a lansat marţi numeroase apeluri la calm, temându-se de violenţe în urma unui atac abominabil în Belfast, Irlanda de Nord. Atacul atribuit unui refugiat sudanez, a cărui înregistrare video, difuzată de extrema dreaptă, a şocat ţara, relatează AFP.

Difuzat pe scară largă pe reţelele de socializare, videoclipul îl arată pe agresor aşezat peste un bărbat căzut la pământ, însângerat, lovindu-l. Se văd, de asemenea, trei bărbaţi care intervin, dintre care unul îl imobilizează pe agresor lovindu-l cu un fel de bâtă. Incidentul a stârnit emoţie în ţară şi o condamnare unanimă din partea clasei politice britanice. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a denunţat pe X un atac „revoltător”. Suspectul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a fost arestat şi plasat în arest preventiv. A fost acuzat de tentativă de omor.

Pista teroristă este exclusă

În timp ce personalităţi antiimigraţie cereau detalii despre atacator, printre care Nigel Farage, liderul partidului Reform UK, sau Rupert Lowe, liderul partidului antiimigraţie Restore, Ministerul de Interne a confirmat că este vorba de un refugiat sudanez. Acesta era titular al unui permis de şedere valabil până în 2028.

Potrivit şefului poliţiei din Irlanda de Nord, Jon Boutcher, acesta sosise în Regatul Unit în 2023, via Paris şi apoi Dublin.

Poliţia nu caută alţi suspecţi,. Pista teroristă este, în acest moment, exclusă, a precizat comisarul adjunct al poliţiei din Irlanda de Nord, Ryan Henderson.

Motivul atacului, care a avut loc luni în jurul orei 22:30, ora locală, într-un cartier din nordul Belfastului, rămâne incert.

Victima, un bărbat de aproximativ 40 de ani, a fost internată în stare gravă. Cu „leziuni importante la ochi şi răni grave la spate şi la faţă”, potrivit lui Henderson. La faţa locului a fost găsit un „cuţit de bucătărie”, preia news.ro.

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