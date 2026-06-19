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România, elogiată de Zelenski la Consiliul European: „Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri”. Kievul cere o procedură rapidă de aderare la UE

Ionuț Stan
România, elogiată de Zelenski la Consiliul European: „Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri”. Kievul cere o procedură rapidă de aderare la UE
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a menționat România în discursul susținut la reuniunea Consiliului European, mulțumind statelor vecine pentru sprijin și solicitând o procedură accelerată de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de apreciere pentru România și celelalte state vecine membre ale Uniunii Europene, în cadrul discursului susținut la reuniunea Consiliului European, unde a pledat pentru accelerarea procesului de aderare a țării sale la blocul comunitar, scrie President.gov.ua.

Două incidente cu drone ucrainene, dar Volodimir Zelenski a prezentat scuze doar Greciei, nu și României / Foto – Mediafax

Liderul de la Kiev a subliniat că relațiile de bună vecinătate reprezintă un principiu fundamental al politicii externe ucrainene și a reafirmat disponibilitatea Ucrainei de a colabora strâns cu toate statele membre ale Uniunii Europene.

„Pentru Ucraina, a fi un bun vecin nu a fost niciodată doar o formulă de circumstanţă. Iar acum suntem pregătiţi să colaborăm cât mai strâns posibil şi pe bază de respect reciproc cu fiecare dintre vecinii noştri din Uniunea Europeană. Vreau să le mulţumesc vecinilor noştri – Ungaria, Polonia, România, Slovacia – precum şi tuturor celorlalte state membre ale UE şi să îi asigur că Ucraina este profund angajată în promovarea respectului reciproc”, a declarat Volodimir Zelenski.

Zelenski: Ucraina a plătit cel mai mare preț pentru libertatea sa

În discursul său, liderul ucrainean a insistat asupra faptului că Ucraina merită să devină membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, argumentând că țara sa a făcut sacrificii uriașe pentru apărarea valorilor democratice și a independenței sale.

Potrivit liderului de la Kiev, lupta Ucrainei nu privește doar viitorul propriei națiuni, ci și securitatea și stabilitatea întregului continent european.

„Vă rog să nu uitaţi că Ucraina merită acest lucru deoarece a plătit mai mult decât orice altă ţară europeană pentru dreptul său de a fi liberă, independentă şi, desigur – subliniez acest lucru – europeană”, a afirmat Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

Șeful statului ucrainean a susținut că apărarea Ucrainei reprezintă, în același timp, apărarea unei Europe libere, unite și pașnice, motiv pentru care sprijinul politic și instituțional al Uniunii Europene trebuie consolidat.

Liderul ucrainean cere o procedură rapidă de aderare la UE

Zelenski a cerut liderilor europeni să analizeze posibilitatea unei proceduri accelerate de aderare pentru Ucraina, argumentând că amânarea unor decizii clare privind integrarea europeană oferă Rusiei noi oportunități de influență și destabilizare.

„Cel mai important astfel de pas ar putea fi o procedură accelerată – ştiu că nu tuturor le place această idee, dar, îmi pare rău, am scris-o deja, aşa că o voi spune – o cale rapidă pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană”, a declarat liderul de la Kiev.

Acesta a precizat că Ucraina este pregătită să implementeze toate reformele necesare pentru integrarea europeană, însă consideră că lipsa unei perspective clare privind aderarea continuă să fie exploatată de Moscova.

„Dacă Ucraina va obţine statutul de membru cu drepturi depline şi îl va obţine rapid – sper acest lucru – Rusia va pierde unul dintre principalele motive pentru care încearcă să destabilizeze atât Ucraina, cât şi Europa. De aceea această cale rapidă de aderare este atât de necesară”, a afirmat Zelenski.

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