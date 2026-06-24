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Rubio încearcă să calmeze aliații din Golf după acordul SUA-Iran. Liderii arabi se tem că Teheranul își va extinde influența în Orientul Mijlociu

Ionuț Stan
Rubio încearcă să calmeze aliații din Golf după acordul SUA-Iran. Liderii arabi se tem că Teheranul își va extinde influența în Orientul Mijlociu
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Marco Rubio - Foto: Profimedia images
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Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, începe un turneu delicat în statele din Golf pentru a apăra acordul semnat de administrația Trump cu Iranul. Liderii arabi se tem că înțelegerea va consolida Teheranul și îi va extinde influența în Orientul Mijlociu.

Administrația președintelui Donald Trump se confruntă cu un nou front diplomatic în Orientul Mijlociu, după semnarea acordului de pace cu Iranul. Secretarul de stat Marco Rubio a pornit într-un turneu în statele din Golf cu misiunea de a liniști aliații tradiționali ai Washingtonului, preocupați că noua înțelegere ar putea schimba echilibrul de putere din regiune în favoarea Teheranului, scrie Reuters.

Cum comentează Marco Rubio prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO

Cum comentează Marco Rubio prezența dronelor rusești în spațiul aerian NATO / Sursa FOTO: Hepta

Vizita are loc într-un moment sensibil, în care mai multe monarhii arabe, deși au susținut eforturile americane în timpul conflictului cu Iranul, privesc cu suspiciune termenii acordului negociat de Casa Albă.

Rubio a ajuns marți seară în Emiratele Arabe Unite, urmând să efectueze vizite și în Kuweit și Bahrain, unde va participa la discuții cu liderii statelor membre ale Consiliul de Cooperare al Golfului.

„Cu siguranţă, acest subiect va fi abordat în cadrul discuţiilor”, a declarat Marco Rubio, referindu-se la preocupările aliaților regionali privind acordul cu Iranul.

Statele din Golf se tem de un Iran mai puternic în Orient, după acordul cu SUA

În centrul nemulțumirilor se află mai multe prevederi ale memorandumului de înțelegere dintre Washington și Teheran.

Potrivit informațiilor discutate la nivel diplomatic, documentul nu conține restricții asupra programului de rachete balistice al Iranului, deși administrația americană a prezentat anterior neutralizarea acestei amenințări drept unul dintre principalele obiective ale războiului.

De asemenea, acordul include un fond de reconstrucție estimat la 300 de miliarde de dolari destinat Iranului, măsură care alimentează temerile că regimul de la Teheran va beneficia de resurse financiare suplimentare pentru consolidarea armatei și sprijinirea grupărilor aliate din regiune.

„Asta este o chestiune de viitor îndepărtat”, a declarat Marco Rubio despre finanțarea reconstrucției Iranului.

Marco Rubio / sursă foto: Shutterstock

Marco Rubio / sursă foto: Shutterstock

Șeful diplomației americane a precizat că nu va solicita în această etapă contribuții financiare din partea statelor arabe pentru acest fond și a subliniat că eventualele beneficii economice pentru Iran vor depinde de comportamentul viitor al regimului de la Teheran.

Mai multe state din Golf privesc însă cu îngrijorare perspectiva unei normalizări accelerate a relațiilor dintre Statele Unite și Iran, considerat de multe dintre monarhiile sunnite principalul rival strategic din regiune.

Trump încearcă să mențină echilibrul între pace și descurajare

Misiunea lui Rubio este complicată și din punct de vedere politic. El trebuie să apere acordul semnat de președintele Trump fără a alimenta percepția că Washingtonul a făcut concesii excesive.

În ultimele zile, acordul a fost criticat inclusiv de unii republicani din Congres, care au acuzat administrația că a cedat prea mult în fața Iranului.

Potrivit lui Andrew Peek, fost oficial al Consiliului Național de Securitate al SUA, administrația poate liniști aliații regionali prin evidențierea istoricului ferm al lui Donald Trump în relația cu Republica Islamică.

„Cred că le poţi reaminti pur şi simplu că preşedintele a dus politici extrem de agresive faţă de Iran – şi dacă acest memorandum de înţelegere eşuează, el nu va avea nicio reţinere în a reveni la lovituri militare împotriva lor”, a declarat Andrew Peek.

O altă preocupare majoră pentru statele arabe privește rolul pe care Iranul l-ar putea juca în viitor în zona Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului și gazelor naturale la nivel mondial.

Marco Rubio a încercat să calmeze aceste temeri, afirmând că Iranul nu ar putea percepe taxe de tranzit prin strâmtoare fără a încălca normele dreptului internațional. În paralel, declarațiile recente ale vicepreședintelui JD Vance privind posibilitatea unei transformări fundamentale a relațiilor dintre Washington și Teheran au amplificat neliniștea în capitalele arabe.

„Acordul reabilitează regimul de la Teheran ca putere regională. Cea mai mare parte a fondurilor pe care Teheranul le va obţine în următoarele săptămâni vor fi probabil destinate în primul rând consolidării poziţiei militare, nu îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă sau susţinerii economiei iraniene”, a scris Abdulrahman Al-Rashed în publicația Arab News.

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