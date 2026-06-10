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Scandal de amploare în Bulgaria. Un complex cu peste 100 de clădiri construite într-o zonă protejată riscă demolarea

Scandal de amploare în Bulgaria. Un complex cu peste 100 de clădiri construite într-o zonă protejată riscă demolarea
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Autoritățile din Bulgaria investighează modul în care un amplu proiect imobiliar a fost ridicat într-un sit „Natura 2000” de pe litoralul Mării Negre. Cazul a ajuns în atenția Comisiei Europene, iar procurorii verifică posibile ilegalități care s-ar fi întins pe parcursul mai multor ani.

Un complex cu peste 100 de clădiri construite într-o zonă protejată riscă demolarea

Ceea ce părea inițial o dispută locală privind legalitatea unor construcții de lângă Varna s-a transformat într-un scandal care pune sub presiune instituțiile statului bulgar.

În ultimele săptămâni, cazul denumit „Baba Alino” a dominat spațiul public după apariția informațiilor potrivit cărora peste 100 de clădiri au fost ridicate într-o arie protejată de pe coasta Mării Negre. Investigațiile încearcă acum să stabilească cine a permis dezvoltarea proiectului și de ce autoritățile nu au intervenit mai devreme.

Construcțiile au apărut într-un sit inclus în rețeaua Natura 2000

Ansamblul rezidențial din Bulgaria se află într-o zonă împădurită dintre Varna și stațiunea Nisipurile de Aur, teren care beneficiază de protecție la nivel european.

Potrivit autorităților, dezvoltarea imobiliară s-ar fi desfășurat fără autorizații, motiv pentru care există inclusiv posibilitatea ca o parte dintre construcții să fie demolate.

Proiectul a fost realizat de compania KYB Corporation, controlată de investitori din Ucraina, care contestă acuzațiile și susține că terenul era destinat dezvoltărilor rezidențiale conform planurilor urbanistice existente.

Procurorii caută răspunsuri la mai multe întrebări-cheie

Parchetul de Apel din Varna a deschis patru anchete distincte care vizează atât legalitatea documentelor emise pentru proiect, cât și eventuale responsabilități ale unor funcționari publici.

Anchetatorii verifică dacă au existat acte false, abuzuri administrative sau situații în care reprezentanți ai instituțiilor statului au ignorat neregulile semnalate de-a lungul timpului.

Dimensiunea cazului a făcut ca disputa să depășească rapid nivelul local și să ajungă în zona confruntărilor politice.

Miniștri, primari și foști lideri politici, implicați în schimbul de acuzații

Ministrul Dezvoltării Regionale a acuzat administrația locală că a permis construirea complexului fără controale eficiente.

În replică, primarul Varnei afirmă că documentele care au stat la baza proiectului au fost aprobate înainte de preluarea mandatului său.

În dezbaterea publică a fost adus și numele fostului premier Boiko Borissov, adversarii săi politici susținând că unele dintre deciziile care au făcut posibilă investiția au fost luate în perioada în care acesta conducea guvernul.

Comisia Europeană monitorizează evoluția dosarului

Ecourile scandalului au ajuns și la Bruxelles. Comisia Europeană a confirmat că urmărește situația și a reamintit obligația statelor membre de a proteja siturile Natura 2000 și de a repara eventualele daune aduse acestora.

Deocamdată nu există o procedură de infringement împotriva Bulgariei, însă autoritățile europene așteaptă concluziile investigațiilor aflate în desfășurare.

Cine este omul de afaceri aflat în spatele proiectului

Presa bulgară îl leagă de investiție pe omul de afaceri ucrainean Oleg Nevzorov. Acesta a mai fost vizat în trecut de investigații în Ucraina privind presupuse nereguli financiare, fără ca în prezent să existe acuzații oficiale în legătură cu proiectul din Bulgaria.

Între timp, administrația din Varna analizează măsurile care ar putea fi luate după finalizarea anchetelor, inclusiv emiterea unor ordine de demolare pentru construcțiile considerate ilegale.

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