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Premierul Bulgariei, după ce a oprit ajutorul militar pentru Ucraina: „Le-am dat deja suficient, principala noastră prioritate sunt cetățenii bulgari“

Melania Agiu
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Premierul bulgar, Rumen Radev, a confirmat, miercuri, că țara sa oprește ajutorul militar pentru Ucraina. Potrivit oficialului de la Sofia, Bulgaria a furnizat deja suficiente arme Ucrainei, iar prioritatea principală a guvernului său este securitatea și bunăstarea cetățenilor bulgari. Rumen Radev a făcut aceste comentarii la începutul ședinței de astăzi a guvernului.

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„Guvernul pune capăt furnizării de armament din partea armatei bulgare către Ucraina. Am oferit deja suficient, iar țara noastră continuă să sufere pierderi socio-economice din cauza acestui război sângeros. Suntem convinși că o soluție pașnică nu va fi atinsă prin mijloace militare. De aceea, facem din nou apel la o abordare cuprinzătoare și realistă a acestui război și la căutarea unei soluții diplomatice.”, a declarat premierul bulgar.

Radev a corelat această decizie și cu prioritățile statului în domeniul securității și apărării.

„Consolidarea statului de drept, a instituțiilor democratice și a capacităților de apărare ale armatei bulgare, și nu alocarea de fonduri suplimentare pentru acest război, reprezintă adevărata investiție în viitorul european al Bulgariei.”, a mai precizat Rumen Radev.

Prim-ministrul a subliniat că prioritatea principală a guvernului său rămâne „securitatea și bunăstarea cetățenilor bulgari”.

Oficialul a indicat că pregătirea bugetului de stat pentru anul 2026 continuă. „În ciuda golirii trezoreriei pe care am constatat-o, toate sistemele de bază ale statului vor fi dotate cu resursele financiare necesare, fără a reduce cheltuielile sociale și fondurile pentru educație, cultură și sănătate”, a mai declarat Radev. Prim-ministrul a adăugat că continuă revizuirea achizițiilor publice și suspendarea celor iraționale și suspectate de corupție, precum și lucrările la măsuri de creștere a colectării veniturilor.

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