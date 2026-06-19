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Scandal la summitul UE după contactele secrete cu Kremlinul: Macron și Merz au criticat inițiativa lui Costa de a relua comunicarea cu Putin

Ionuț Stan
Scandal la summitul UE după contactele secrete cu Kremlinul: Macron și Merz au criticat inițiativa lui Costa de a relua comunicarea cu Putin
Emmanuel Macron și Friedrich Merz - Foto: Profimedia images
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Summitul Consiliului European de la Bruxelles s-a transformat într-o confruntare politică majoră după ce Emmanuel Macron și Friedrich Merz au contestat deschiderea unor canale de dialog cu Vladimir Putin. Disputa a scos la iveală diviziuni profunde în interiorul Uniunii Europene.

Liderii Uniunii Europene au avut una dintre cele mai tensionate reuniuni din ultimii ani la Bruxelles, pe fondul dezbaterilor privind relația cu Rusia și eventualele negocieri de pace pentru Ucraina. Potrivit Politico, președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, au criticat dur inițiativa președintelui Consiliului European, António Costa, de a deschide canale de comunicare cu Kremlinul.

Discuțiile purtate cu ușile închise au evidențiat o ruptură tot mai vizibilă între statele membre cu privire la strategia pe care Europa ar trebui să o adopte în relația cu Vladimir Putin și la cine ar trebui să vorbească în numele Uniunii Europene într-un eventual proces de negociere.

Macron și Merz: Nu este momentul pentru negocieri cu Putin

Potrivit mai multor diplomați și oficiali europeni citați de Politico, Emmanuel Macron și Friedrich Merz consideră că actualul context nu justifică deschiderea unor contacte diplomatice directe cu Kremlinul.

Liderii Franței și Germaniei susțin că, atunci când va exista un cadru real pentru negocieri, inițiativa ar trebui să fie coordonată de formatul E3, format din Franța, Germania și Marea Britanie. Poziția lor a fost susținută de mai multe state membre, inclusiv Estonia, Danemarca și Țările de Jos.

„Uniunea Europeană nu poate asuma rolul de mediator în aceste negocieri. Sugestiile conform cărora ar fi necesare canale alternative sau căi diplomatice pe ușa din spate sunt greșite. Istoria oferă un avertisment clar cu privire la încercările de a urmări cadre alternative de negociere cu dictatorii”, a declarat Kristen Michal, premierul Estoniei.

Tensiunile au fost alimentate și de informațiile potrivit cărora Pedro Lourtie, șeful de cabinet al lui António Costa, ar fi purtat în ultimele săptămâni două discuții cu oficiali ruși pentru a menține deschis un canal de comunicare cu Moscova.

Antonio Costa - Sursa foto: Profimedia images

Antonio Costa – Sursa foto: Profimedia images

Mai mulți lideri europeni au aflat despre aceste contacte abia după apariția informațiilor în presă, fapt care a provocat nemulțumiri și reacții dure în cadrul reuniunii.

Costa, apărat de o parte a liderilor europeni

De cealaltă parte, mai mulți lideri au susținut că António Costa este singurul oficial care poate reprezenta instituțional Uniunea Europeană în eventuale contacte cu Rusia.

„Prima întrebare este dacă Putin dorește să negocieze. Până atunci, nimeni altcineva în afară de Costa nu poate reprezenta Uniunea Europeană. Dacă el dă dovadă de disponibilitate de a negocia, atunci cred că va trebui să decidem din nou cum ar trebui să procedăm”, a declarat Bart De Wever, premierul Belgiei.

Echipa lui António Costa a explicat ulterior că aceste contacte au avut exclusiv scopul de a păstra un canal diplomatic disponibil pentru momentul în care interesele Uniunii Europene vor necesita o comunicare directă cu Moscova.

„Contactele au avut ca unic obiectiv stabilirea unui canal de comunicare pentru a dispune, la momentul potrivit, de un canal diplomatic cu Rusia în vederea apărării intereselor UE”, au transmis reprezentanții cabinetului lui António Costa.

Summitul a scos la iveală și alte linii de fractură în interiorul Uniunii Europene. Italia și Polonia și-au exprimat nemulțumirea față de excluderea lor din primele consultări dintre Franța, Germania, Marea Britanie și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cele două state solicită un rol mai important în viitoarele negocieri privind Ucraina și relația cu Rusia.

Tema va reveni pe agenda liderilor europeni săptămâna viitoare, când Friedrich Merz îi va primi la Berlin pe Emmanuel Macron și pe premierii Marii Britanii, Poloniei și Italiei pentru noi discuții privind strategia occidentală față de Moscova.

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