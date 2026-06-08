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Scandal monstru provocat în direct de Trump. Schimb de replici dure cu o jurnalistă NBC News: „Presa e coruptă așa cum ești și tu!”

Ionuț Stan
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Scandal monstru provocat de Donald Trump în timpul unui interviu acordat postului de știri american NBC News, după un schimb tensionat de replici cu jurnalista Kristen Welker pe tema fraudei electorale, a fondului controversat de despăgubiri propus de administrația sa și a rolului presei în politica americană.

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Un interviu acordat de președintele Donald Trump emisiunii „Întâlnire cu presa” de la NBC s-a încheiat abrupt, după o un scandal monstru acuzații și jingniri aduse de șeful de la Casa Albă jurnalistei Kristen Welker. Discuția a degenerat în ultimele minute ale interviului, când jurnalista l-a întrebat pe Trump despre viitorul controversatului fond de 1,8 miliarde de dolari propus pentru compensarea persoanelor care susțin că au fost vizate în mod abuziv de instituții federale în timpul administrației Biden.

„Ca să fie foarte clar, renunțați complet la fond, așa cum a spus procurorul general interimar, Todd Blanche, sau căutați o altă cale de a reînvia fondul?”, a întrebat Kristen Welker, prezentatoarea NBC News.

Donald Trump - Foto: X/@MarcoFattorini

Donald Trump – Foto: X/@MarcoFattorini

Trump a apărat inițiativa și a susținut că numeroși americani au fost afectați de acțiunile fostei administrații.

„Oamenii au fost răniți atât de grav de nebunii de stânga radicală care au lucrat pentru administrația Biden și „Sleepy Joe” (porecla pusă de Trump lui Joe Biden. Sunt răi. Sunt violenți, având în vedere ce le-au făcut oamenilor. Și, desigur, m-au atacat pe mine mai mult decât pe oricine altcineva”, a declarat Donald Trump.

Schimb dur de replici pe tema alegerilor și a presei

Întrebat dacă intenționează să găsească o soluție pentru relansarea fondului, liderul american a precizat că susține personal proiectul.

„Dacă ar fi după mine, le-aș plăti suma de bani pe care o merită. Așadar, eu, personal, cred că fondul pentru armament este o idee excelentă, la fel și mulți alți republicani. Trebuie să obțineți aprobarea”, a declarat Trump.

Tensiunea a crescut și mai mult după ce discuția s-a mutat către afirmațiile repetate ale lui Trump privind presupuse nereguli electorale.

„Îmi place ideea, pentru că oameni ca tine, presa falsă și murdară, presa coruptă, oameni ca Biden cel prost, care nu e destul de deștept să înțeleagă ce se întâmplă, dar oamenii care l-au înconjurat, care i-au înconjurat frumosul birou Resolute din Biroul Oval, ce au făcut vieților oamenilor, au distrus oameni”, a afirmat șeful de la Casa Albă.

Kristen Welker a contestat afirmațiile liderului american și a precizat că acestea nu sunt susținute de dovezi.

„Ca să fie foarte clar, nu există dovezi pentru ceea ce spuneți”, a afirmat prezentatoarea NBC News.

Replica președintelui a venit imediat.

„Există o mulțime de dovezi. Ascultați-mă. Există dovezi copleșitoare. Nu există nimic altceva decât dovezi”, a răspuns  Trump.

„Alegerile au fost trucate”. Trump încheie interviul

În finalul interviului, liderul de la Casa Albă și-a reiterat acuzațiile privind alegerile prezidențiale din 2020 și a făcut referire la procesul de numărare a voturilor din California.

„Alegerile au fost trucate. Au fost alegeri murdare. Și se întâmplă din nou chiar acum în California”, a afirmat, fără dovezi, președintele Trump.

Acesta a criticat durata procesului electoral din statul american și a lansat noi acuzații la adresa mass-media care nu este de partea sa.

„Nu trebuie decât să mă uit. Sunt corupți, la fel cum ești și tu coruptă, presa ta e coruptă. Și emisiunea Meet the Press e coruptă. Sunteți o rețea părtinitoare și coruptă. Îmi pare rău. Hai să terminăm aici, pentru că m-am săturat. Mulțumesc, dragă. Distracție plăcută”, a răbufnit  Trump.

Donald Trump - Foto: X/@MarcoFattorini

Donald Trump – Foto: X/@MarcoFattorini

Kristen Welker a încercat să continue dialogul, amintind că echipa NBC s-a deplasat în Wisconsin pentru realizarea interviului.

„Domnule președinte, haideți… vă rog, am călătorit până în Wisconsin”, a spus jurnalista.

Trump a răspuns că oferise deja suficient timp pentru discuție.

„Am stat cu tine în ploaie timp de o oră. Din când în când în ploaie, și ți-am acordat suficient timp. Ar trebui să-ți pui la punct presa, pentru că știi ce? O țară nu poate fi niciodată măreață cu o presă necinstită”, a tunat Donald Trump.

Sursa video – X/@Osint613

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