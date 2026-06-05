Trump vrea să construiască o promenadă cu numele său lângă celebrul Lincoln Memorial. Proiectul stârnește deja controverse în SUA

Președintele Donald Trump a anunțat un nou proiect ambițios și totodată controversat pentru Washington. Liderul de la Casa Albă dorește construirea unei promenade care să îi poarte numele în apropierea celebrului Lincoln Memorial, într-un plan mai amplu de remodelare a capitalei americane.

Președintele Donald Trump a dezvăluit joi intenția de a construi o promenadă care să îi poarte numele în apropierea unuia dintre cele mai cunoscute monumente din Washington, Lincoln Memorial. Noua alee ar urma să facă legătura între monumentul dedicat lui Abraham Lincoln și malul râului Potomac, aflat în imediata apropiere, potrivit Washington Post.

„Inițial fațada trebuia să fie partea dins spate. Nu a fost niciodată construit așa cum era prevăzut, deoarece, după finalizare, s-au construit două șosele în spatele său, care au blocat accesul spre apă. Aceea urma să fie de fapt intrarea principală, iar noi vom realiza acest lucru.Vor să o numească promenada Trump, dar nu știu dacă vreau să fac asta, însă va fi frumoasă. Este un proiect frumos și va duce Memorialul Lincoln până la râul Potomac.”, a declarat Donald Trump.

Lincoln Memorial este unul dintre cele mai importante simboluri istorice ale Statelor Unite și se află printre cele mai vizitate obiective turistice din capitala federală. Zona face parte din complexul National Mall, locul unde sunt organizate frecvent ceremonii și evenimente naționale de amploare.

Anunțul vine într-un moment în care administrația Trump accelerează mai multe proiecte de infrastructură și modernizare în Washington. Un bazin ornamental situat în apropierea monumentului este în prezent reamenajat înainte de festivitățile din 4 iulie, când Statele Unite vor celebra și 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență.

De la revenirea sa la Casa Albă, liderul american și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a lăsa o amprentă vizibilă asupra aspectului capitalei federale. Totuși, o parte dintre proiectele sale au fost contestate în instanță și au generat dezbateri intense în spațiul public.

Planuri monumentale pentru capitala SUA

Pe lângă promenada care ar urma să îi poarte numele, Casa Albă a prezentat recent și conceptul unui impresionant „Arc de Triumf al Statelor Unite”, o construcție care ar putea depăși 76 de metri înălțime.

De asemenea, Donald Trump a aprobat demolarea unei aripi a Casei Albe pentru construirea unei săli de bal de mari dimensiuni. Noua clădire ar urma să găzduiască până la 1.000 de persoane și să fie folosită pentru recepții oficiale, dineuri și întâlniri cu lideri străini.

Sursa video – X/@SpencerSays

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