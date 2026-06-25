Prima pagină » Știri externe » Se zguduie planeta. Un alt cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a lovit Japonia, după cele de peste 7 din Venezuela

Se zguduie planeta. Un alt cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a lovit Japonia, după cele de peste 7 din Venezuela

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Joi dimineață, un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,2 grade ​​a lovit coasta de nord a Japoniei, cu trepidații puternice resimțite în toată regiunea.

Autoritățile nu au emis o avertizare de tsunami, dar orașele din prefecturile Aomori și Iwate au fost clătinate. Seismul s-a putut resimți inclusiv în Tokyo, fiind zgâlțâite mai multe clădiri.

Potrivit ultimelor informații de pe NHK One, au fost rănite 11 persoane în prefecturile Aomori și Iwate.

Cutremurul a perturbat cursurile școlare

Autoritățile au raportat opt persoane rănite în urma căzăturilor. Nu au fost raportate decese. Navetiștii speriați și elevii s-au adăpostit imediat după declanșarea seismului.

O directoare școlară a povestit cum mașina i-a fost scuturată cu putere pe lateral în timp ce se afla în drum spre serviciu. Elevii aflați la școală erau în siguranță, deși unii au plâns de frică. Toți copiii s-au întors acasă în siguranță.

Serviciul feroviar a fost oprit temporar pentru verificări. Cursurile școlare au fost anulate în unele orașe. Instalațiile nucleare, inclusiv cea de la Fukushima, nu au raportat avarieri, potrivit Los Angeles Times.

Premierul Japoniei anunță operațiuni majore în caz de necesitate

La Tokyo, prim-ministrs Sanae Takaichi a declarat reporterilor că echipa de urgență a guvernului va pune viețile oamenilor pe primul loc, evaluând informațiile primite și pregătind operațiuni de ajutor în caz de necesitate.

Ea a îndemnat locuitorii din regiunile afectate de cutremure să fie precauți în privința unor posibile replici.

Imagini tulburătoare cu clădiri zguduite

Filmările transmise la televiziunea publică NHK din Japonia au arătat mai multe orașe, inclusiv Sendai și Morioka, cum s-au zgâlțâit câteva minute, fără a fi observate pagube, iar oamenii își continuau deplasările.

Japonia, care se situează în Cercul de Foc al Pacificului, este una dintre cele mai predisupuse țări la cutremure din lume. Cu toate astea, japonezii construiesc cele mai rezistente clădiri și chiar zgârie-nori, special adaptate la cutremure cu magnitudine de peste 7 grade.

Sursa: New York Post

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Accident grav între două trenuri de pasageri în Polonia. Au fost mobilizate peste 16 echipaje de pompieri
20:38
Accident grav între două trenuri de pasageri în Polonia. Au fost mobilizate peste 16 echipaje de pompieri
FLASH NEWS Curtea Supremă îi permite lui Trump restrângerea azilului și retragerea protecțiilor pentru haitieni și sirieni
20:08
Curtea Supremă îi permite lui Trump restrângerea azilului și retragerea protecțiilor pentru haitieni și sirieni
FINANCIAR Trump solicită 88 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iran, combaterea epidemiei de Ebola și ajutorarea fermierilor din Florida
20:04
Trump solicită 88 de miliarde de dolari pentru războiul cu Iran, combaterea epidemiei de Ebola și ajutorarea fermierilor din Florida
Rheinmetal, gigantul german de la care România cumpără armament de aproape 6 miliarde de euro prin SAFE, s-a prăbușit la bursă! Devalorizarea accelerată vine pe fondul conflictului dintre companie și statul german, care a anulat un proiect mamut
19:16
Rheinmetal, gigantul german de la care România cumpără armament de aproape 6 miliarde de euro prin SAFE, s-a prăbușit la bursă! Devalorizarea accelerată vine pe fondul conflictului dintre companie și statul german, care a anulat un proiect mamut
FLASH NEWS Cum reacționează MAE după ce România a fost acuzată de implicare în războiul SUA-Iran
19:09
Cum reacționează MAE după ce România a fost acuzată de implicare în războiul SUA-Iran
FLASH NEWS Data la care Andy Burnham, potențial succesor al premierului demisionar Keir Starmer, ar putea prelua conducerea Partidului Laburist
18:47
Data la care Andy Burnham, potențial succesor al premierului demisionar Keir Starmer, ar putea prelua conducerea Partidului Laburist
Mediafax
COLOSUL ÎN COLAPS! Economia s-a PRĂBUȘIT, iar acum pregătește cea mai mare restructurare din istorie
Digi24
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
Cancan.ro
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Adevarul
Mai e AUR partid extremist? Marea schimbare din haosul politic
Mediafax
ÎNTÂLNIRE SURPRIZĂ între Nicușor Dan și unul dintre cei mai mari contestatari ai lui Bolojan
Click
Andrei Duban, în lacrimi în podcastul lui Cătălin Oprișan. Ce l-a făcut să plângă: „Nu cred așa ceva! Dar nimeni nu știe asta. De unde Doamne iartă-mă…”
Digi24
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Ce au aflat procurorii despre Denise Rifai și Dan Bittman? Relațiile prezentatoarei de la Antena 1, devoalate
Ce se întâmplă doctore
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Când va fi finalizat lotul 1 de pe Autostrada A0 Nord? Anunțul constructorului român
Descopera.ro
Linii vechi de 2.000 de ani, desenate în deșert. Cine le-a creat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Inteligența artificială descifrează secretele celor mai grele elemente din Univers
ACTUALITATE Care e strategia politică a Partidului AUR? Dan Dungaciu: „Nu vom vota niciodată un guvern atâta timp cât următoarea etapă sunt alegerile anticipate”
21:30
Care e strategia politică a Partidului AUR? Dan Dungaciu: „Nu vom vota niciodată un guvern atâta timp cât următoarea etapă sunt alegerile anticipate”
FLASH NEWS Nicușor Dan spune că „nu a fost informat” legat de negocierile lui Veştea la sediul AUR: „Nu e un partid pro-occidental”
21:19
Nicușor Dan spune că „nu a fost informat” legat de negocierile lui Veştea la sediul AUR: „Nu e un partid pro-occidental”
ACTUALITATE De ce nu ar vota AUR un Guvern PSD? Dan Dungaciu: „Mai avem doar o etapă până la alegeri anticipate”
21:00
De ce nu ar vota AUR un Guvern PSD? Dan Dungaciu: „Mai avem doar o etapă până la alegeri anticipate”
FOTO Bogdan Ivan a fost implicat într-un accident de circulație. Fostul ministru al Energiei nu ar fi acordat prioritate
20:55
Bogdan Ivan a fost implicat într-un accident de circulație. Fostul ministru al Energiei nu ar fi acordat prioritate
FLASH NEWS Avocatul Toni Neacșu explică de ce e îngrozit Nicușor Dan: „E posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul”
20:50
Avocatul Toni Neacșu explică de ce e îngrozit Nicușor Dan: „E posibil să fie primul președinte care nu-și încheie la termen mandatul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe