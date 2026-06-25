Se zguduie planeta. Un alt cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade a lovit Japonia, după cele de peste 7 din Venezuela

Joi dimineață, un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,2 grade ​​a lovit coasta de nord a Japoniei, cu trepidații puternice resimțite în toată regiunea.

Autoritățile nu au emis o avertizare de tsunami, dar orașele din prefecturile Aomori și Iwate au fost clătinate. Seismul s-a putut resimți inclusiv în Tokyo, fiind zgâlțâite mai multe clădiri.

Potrivit ultimelor informații de pe NHK One, au fost rănite 11 persoane în prefecturile Aomori și Iwate.

Cutremurul a perturbat cursurile școlare

Autoritățile au raportat opt persoane rănite în urma căzăturilor. Nu au fost raportate decese. Navetiștii speriați și elevii s-au adăpostit imediat după declanșarea seismului.

O directoare școlară a povestit cum mașina i-a fost scuturată cu putere pe lateral în timp ce se afla în drum spre serviciu. Elevii aflați la școală erau în siguranță, deși unii au plâns de frică. Toți copiii s-au întors acasă în siguranță.

Serviciul feroviar a fost oprit temporar pentru verificări. Cursurile școlare au fost anulate în unele orașe. Instalațiile nucleare, inclusiv cea de la Fukushima, nu au raportat avarieri, potrivit Los Angeles Times.

Premierul Japoniei anunță operațiuni majore în caz de necesitate

La Tokyo, prim-ministrs Sanae Takaichi a declarat reporterilor că echipa de urgență a guvernului va pune viețile oamenilor pe primul loc, evaluând informațiile primite și pregătind operațiuni de ajutor în caz de necesitate.

Ea a îndemnat locuitorii din regiunile afectate de cutremure să fie precauți în privința unor posibile replici.

Imagini tulburătoare cu clădiri zguduite

Filmările transmise la televiziunea publică NHK din Japonia au arătat mai multe orașe, inclusiv Sendai și Morioka, cum s-au zgâlțâit câteva minute, fără a fi observate pagube, iar oamenii își continuau deplasările.

Japonia, care se situează în Cercul de Foc al Pacificului, este una dintre cele mai predisupuse țări la cutremure din lume. Cu toate astea, japonezii construiesc cele mai rezistente clădiri și chiar zgârie-nori, special adaptate la cutremure cu magnitudine de peste 7 grade.

Sursa: New York Post