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Secretarul NATO acuză China că antrenează soldați din armata Rusiei: „Nu suntem naivi”

Secretarul NATO acuză China că antrenează soldați din armata Rusiei: „Nu suntem naivi”
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La o conferință de presă desfășurată miercuri, jurnaliștii l-au întrebat pe secretarul general al NATO despre un subiect delicat. Asistența militară a Chinei acordată Rusiei în războiul cu Ucraina este de câțiva ani un subiect care produce îngrijorare în Occident. Anterior, Kaja Kallas, vice-președintele Comisiei Europene, a citat rapoarte verificate conform cărora China a antrenat 200 de soldați ruși pentru a lupta pe frontul ucrainean. 

Mark Rutte a reiterat acuzația și a asigurat că NATO monitorizează îndeaproape asistența militară a Chinei acordată Rusiei, potrivit RBC-Ukraine.

Kaja Kallas a declarat pe durata reuniunii a celor 27 de miniștri de externe ai UE la Luxemburg, că UE „evaluează cu atenție implicațiile evaluării.”

Ea a adăugat că miniștrii de Externe din UE au convenit pe durata dezbaterii să sancționeze mai multe entități chineze.

Mark Rutte asigură că NATO este cu ochii pe „Axa Autocrațiilor”

Secretarul general al NATO susține că NATO „încearcă constant să urmărească ce face China”. De când Vladimir Putin a invadat Ucraina la scară largă din 2022,  Rusia și China s-au apropiat.

„Nu suntem naivi. Urmărim totul întocmai. Nu vă pot spune mai multe în acest moment. Sau cel puțin această conferință de presă deschisă. Dar puteți fi siguri că urmărim fiecare detaliu”, a spus Rutte.

Mulți jurnaliști și analiști geopolitici vorbesc deja despre o inevitabilă nouă „Axă a Răului” din care fac parte China, Rusia, Iran și Coreea de Nord. I se mai spune „Axa Autocrațiilor”, „Axa Furiei”, „cvartetul haosului” , „Axa Răsturnătii” sau „CRINK”, o alianță menită să răstoarne supremația Americii și ordinea lumii occidentale.

China a antrenat 200 de militari ruși

Reuters a relatat la sfârșitul anului trecut că Beijingul a instruit în secret 200 de militari ruși pe teritoriul chinez. Unii dintre militarii ruși s-au întors ulterior pentru a participa la operațiuni de luptă împotriva Ucrainei.  Și Welt a relatat că operatori ruși de drone din unitatea de elită „Rubicon” au fost instruiți în secret de China.

„Pregătirea soldaţilor ruşi de către chinezi a fost confirmată de serviciile noastre”, a declarat un oficial european, sub rezerva anonimatului.

Beijing a negat astfel de rapoarte că ar antrena în secret trupe ruse. A catalogat acuzațiile ca fiind „încercări” de a învinovăți în mod fals Republica Populară Chineză pentru provocarea războiului ruso-ucrainean. Pe 14 martie 2022, Beijing a acuzat că „mentalitatea de Război Rece” din partea SUA a provocat războiul dintre Ucraina și Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că rapoartele sunt false și ar trebui tratate cu scepticism. Xi Jinping n-a denunțat invazia și nici bombardamentele lui Putin asupra Ucrainei, dar a solicitat încetarea conflictului. Wang Yi, ministrul de Externe al Chinei, a declarat că „prietenia dintre China și Rusia este solidă ca o piatră”, potrivit DW.

Sursa Foto: Profimedia/Hepta

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