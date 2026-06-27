Secretarul SUA al Energiei îi îndeamnă pe europeni să nu se mai lamenteze de verile caniculare: „Mor mai mulți oameni iarna decât vara”

Chris Wright, secretarul american al Energiei din administrația președintelui Donald Trump, a transmis un mesaj dus la adresa europenilor, care se confruntă la finalul lunii iunie cu temperaturi extreme.

Politicianul, aflat la conferința Alianța pentru Cetățenia Responsabilă, i-a îndemnat pe europeni să nu se mai plângă de căldură, că „oricum mai mulți oameni mor iarna din cauza frigului decât mor vara din cauza căldurii”, a citat Politico.

La conferință au participat mai mulți politicieni conservatori care neagă existența schimbărilor climatice sau cauza umană care le-ar determina. Chris Wright susține că frigul a dus la mai multe victime în Europa decât a făcut-o canicula din cauza crizei energetice.

Christ Wright susține că mortalitatea în rândul europenilor pe timp de iarnă a explodat de la războiul ruso-ucrainean în 2022 și sancțiunile UE asupra Moscovei, ceea ce a dus la încetarea importului de gaz rusesc ieftin în Europa. Mai multe figuri politice din Partidul Republican și din administrația Trump i-au învinuit pe europeni pentru că ar fi încurajat Ucraina să intre în război cu Rusia. La conferință au participat Nigel Farage, liderul naționalit al Reform UK din Marea Britanie, purtătorul de cuvânt al Casei Reprezentanților din Congresul SUA, Mike Johnson, și fostul premier britanic, Boris Johnson.

Politicianul american a emis aceste comentarii în contextul în care guvernele din întreaga Europă au avertizat că temperaturile record din această săptămână pun viața în pericol. Pe durata valului de căldură din vara anului 2022, 60.000 de oameni au murit.

Înte timp, mai multe școli din Europa și-au suspendat cursurile ori și-au modificat programul, iar multe evenimente publice a ufost anulate.

55 de oameni s-au înecat în Franța după ce au înotat în spații neautorizate. Patru copii mici au murit de hipertermie după ce au fost încuiați în mașini de către părinții lor. Numărul bătrânilor și chiar al tinerilor cu afecțiuni medicale care au murit din cauza caniculei ar fi mult mai mare.

Potrivit Fortune, 24.400 de europeni au murit din cauza caniculei din vara anului 2025, iar în 2024, au murit 62.700. Publicația chiar a titrat că „schimbările climatice din Europa omoară mult mai mulți oameni decât din cauza atacurilor armate din SUA”.

Din 22 mai 2026, peste 530 de oameni au murit din cauza căldurii extreme: 182 în Franța, 21 în Regatul Unit și 327 în Spania. Climatologii de la Columbia au semnalat că 2026 ar putea fi cel mai cald sau al doilea cel mai cald an din istorie după 2024.

22 iulie 2024 a fost data la care a fost înregistrată cea mai crescută temperatură medie la nivel global – 17,16 grade Celsius.

Ultimul val de căldură extremă care a provocat un număr mare de decese în America de Nord a fost în 2006: peste 220 de oameni au murit în SUA și în Canada din cauza temperaturilor extreme. Însă, numai în 1901 a mai fost raportat un bilanț comparabil cu cel din Europa: valul de căldură de pe coasta de est a SUA care a ucis 9.500 de oameni.

Americanii sunt totuși mai adaptați la vremea caniculară. Majoritatea gospodăriilor din statele americane cele mai călduroase, precum Florida, Texas, Alabama, Carolina de Sud, Mississippi, Lousiana,New Mexico, Arizona, California, Nevada și Utah au aparate de răcire și sisteme de ventilație.

Americanii se mai confruntă cu uragane, tornade sezoniere și cu furtuno de praf, iar iarna, marile orașe ajung blocate din cauza furtunilor de zăpadă.

În țările europene semnatare ale Acordului Climatic de la Paris, precum Germania, se fac campanii împotriva aparatelor de aer condiționat, considerate mari consumatoare de energie și poluante.

Însuși Trump a recunoscut că aparatele de aer condiționat pot salva vieți, dacă este alimentat cu combustibili fosili.

Afirmațiile sale au venit în contextul în care a anunțat anularea unei decizii cheie conform căreia emisiile de gaze cu efect de seră pun în pericol sănătatea și bunăstarea publică.

„Combustibilii fosili au salvat milioane de vieți și au scos miliarde de oameni din sărăcie în întreaga lume, iar acest lucru se vede cu întreruperile de curent peste tot acolo unde nu sunt folosiți”, a spus el în februarie.

Liderul de la Casa Albă a dat vina pe energia regenerabilă pentru întreruperile de curent și prețurile ridicate la electricitate, despre care a spus că limitează accesul oamenilor la răcire.

„Și oamenii mor pentru că nu exista aer condiționat sau nu exista încălzire, multe alte lucruri, s-au întâmplat lucruri rele”, a spus Trump.

Pentru mulți europeni, valul de căldură din această săptămână este o dovadă în plus că măsurile politice luate de continent pentru a aborda impactul climatic sunt necesare. Printre acestea se numără o lege a UE care prevede o reducere cu 90% a emisiilor de carbon până în 2040, prin limitarea mașinilor care funcționează cu benzină, motorină și gaz. Regatul Unit își propune să reducă emisiile cu 87% până în 2042.

Pe de altă parte, un studiu NASA indică că concentrațiile mari de dioxid de carbon acționează ca un fertilizator natural, ceea ce ar face ca plantele și copacii să crească mai repede. Activitățile umane emit de 60 ori mai mult CO2 decât o fac erupțiile vulcanice anual: 37 de miliarde de tone anual la nivel global, de câteva mii de ori mai mult decât la 1700, înainte de Revoluția Industrială.

Industrializarea și urbanizarea la scară globală au dus la creșterea nivelului de CO2 cu 50%, cel mai mare din ultimii 800.000 de ani.

Totuși, nivelul de CO2 actual din compoziția atmosferei Pământului este e 0,04%. În Cretacic, concentrațiile de CO2 erau mult mai mari, iar planeta era o super-seră verde din cauza activității vulcanice sporite. Temperatura globală era cu 10 grade Celsius mai crescută, nu existau ghețari la poli,vegetația era mult mai bogată, iar fauna era diversificată (dinozauri, pterozauri, plesiozauri, reptile, insecte de dimensiuni mari, mici mamifere).

Sursa Foto: Envato