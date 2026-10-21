Slovacia sfidează liniile Bruxelles-ului și anunță că reia legăturile cu Rusia. Robert Fico trimite săptămâna viitoare o delegație la Moscova

Slovacia plănuiește să reactiveze Comisia Interguvernamentală ruso-slovacă, un mecanism oficial de cooperare dintre Moscova și Bratislava suspendat în noiembrie 2021, înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. În acest sens, o delegație slovacă se va deplasa la Moscova pe 26 octombrie pentru a relua legăturile bilaterale, o mișcare care distanțează Slovacia de linia oficială a Uniunii Europene.

Ministerul de Externe al Slovaciei, în anunțul făcut public marți seara, a precizat că întâlnirea bilaterală se va concentra pe securitatea energetică, energia nucleară și reluarea relațiilor economice generale.

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Reluarea dialogului dintre cele două țări vine în urma unor vizite repetate la Moscova ale prim-ministrului Robert Fico, ultima fiind pe 9 mai, cu ocazia comemorării Zilei Victoriei. După ce Viktor Orban a ieșit din peisaj, premierul Slovaciei a rămas vârful de lance al politicienilor pro-ruși din Uniunea Europeană.

„Subiectul fundamental va fi energia și posibilitatea de a coopera în asigurarea aprovizionării cu resurse strategice”, a declarat Ministerul de Externe slovac. „Partea slovacă este, de asemenea, interesată să discute despre aprovizionarea cu gaze și continuarea aprovizionării cu petrol”.

Potrivit legislației europene, Slovacia, care a rămas printre puținele state care au primit derogare de la achiziția petrolului și gazelor rusești, ar trebui să oprească achizițiile până la sfârșitul anului 2027, în cadrul unui plan al UE de a priva Rusia de resursele financiare care finanțează războiul său din Ucraina.

Ministerul a declarat că Slovacia, în dezvoltarea relațiilor cu Rusia, „continuă să își bazeze abordarea pe apartenența sa la Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică și pe respectarea angajamentelor asumate de această apartenență”, dar a dorit să creeze spațiu pentru dialog.

Robert Fico, un politician populist aflat la al patrulea mandat de premier al țării, a criticat în repetate rânduri sancțiunile Bruxelles-ului impuse Rusiei. Fico a declarat că ar prefera ca Slovacia să fie neutră decât să fie membră NATO și a precizat că nu dorește ca soldații slovaci să lupte într-un război cu Rusia declanșat de clauza de apărare reciprocă a NATO.

Apropierea economică dintre Rusia și Slovacia vine în paralel cu un pas controversat făcut recent de guvernul condus de Robert Fico. Slovacia și Rusia și-au reluat deja contactele la nivel militar-diplomatic, unde Bratislava a retrimis doi atașați militari la Moscova, iar Rusia a desemnat, la rândul ei, un nou reprezentant militar la Bratislava.