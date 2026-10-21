Prima pagină » Știri externe » Slovacia sfidează liniile Bruxelles-ului și anunță că reia legăturile cu Rusia. Robert Fico trimite săptămâna viitoare o delegație la Moscova

Slovacia sfidează liniile Bruxelles-ului și anunță că reia legăturile cu Rusia. Robert Fico trimite săptămâna viitoare o delegație la Moscova

Slovacia sfidează liniile Bruxelles-ului și anunță că reia legăturile cu Rusia. Robert Fico trimite săptămâna viitoare o delegație la Moscova
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Slovacia plănuiește să reactiveze Comisia Interguvernamentală ruso-slovacă, un mecanism oficial de cooperare dintre Moscova și Bratislava suspendat în noiembrie 2021, înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. În acest sens, o delegație slovacă se va deplasa la Moscova pe 26 octombrie pentru a relua legăturile bilaterale, o mișcare care distanțează Slovacia de linia oficială a Uniunii Europene.

Ministerul de Externe al Slovaciei, în anunțul făcut public marți seara, a precizat că întâlnirea bilaterală se va concentra pe securitatea energetică, energia nucleară și reluarea relațiilor economice generale.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Reluarea dialogului dintre cele două țări vine în urma unor vizite repetate la Moscova ale prim-ministrului Robert Fico, ultima fiind pe 9 mai, cu ocazia comemorării Zilei Victoriei. După ce Viktor Orban a ieșit din peisaj, premierul Slovaciei a rămas vârful de lance al politicienilor pro-ruși din Uniunea Europeană.

„Subiectul fundamental va fi energia și posibilitatea de a coopera în asigurarea aprovizionării cu resurse strategice”, a declarat Ministerul de Externe slovac. „Partea slovacă este, de asemenea, interesată să discute despre aprovizionarea cu gaze și continuarea aprovizionării cu petrol”.

Potrivit legislației europene, Slovacia, care a rămas printre puținele state care au primit derogare de la achiziția petrolului și gazelor rusești, ar trebui să oprească achizițiile până la sfârșitul anului 2027, în cadrul unui plan al UE de a priva Rusia de resursele financiare care finanțează războiul său din Ucraina.

Ministerul a declarat că Slovacia, în dezvoltarea relațiilor cu Rusia, „continuă să își bazeze abordarea pe apartenența sa la Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică și pe respectarea angajamentelor asumate de această apartenență”, dar a dorit să creeze spațiu pentru dialog.

Robert Fico, un politician populist aflat la al patrulea mandat de premier al țării, a criticat în repetate rânduri sancțiunile Bruxelles-ului impuse Rusiei. Fico a declarat că ar prefera ca Slovacia să fie neutră decât să fie membră NATO și a precizat că nu dorește ca soldații slovaci să lupte într-un război cu Rusia declanșat de clauza de apărare reciprocă a NATO.

Apropierea economică dintre Rusia și Slovacia vine în paralel cu un pas controversat făcut recent de guvernul condus de Robert Fico. Slovacia și Rusia și-au reluat deja contactele la nivel militar-diplomatic, unde Bratislava a retrimis doi atașați militari la Moscova, iar Rusia a desemnat, la rândul ei, un nou reprezentant militar la Bratislava.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI Netanyahu anunță înainte de alegerile parlamentare că dorește răsturnarea regimului islamic de la Teheran: „Iranul este un pericol existențial pentru Israel. În câteva zile, vom fi pregătiți să ne ducem treaba la bun sfârșit”
18:53
Netanyahu anunță înainte de alegerile parlamentare că dorește răsturnarea regimului islamic de la Teheran: „Iranul este un pericol existențial pentru Israel. În câteva zile, vom fi pregătiți să ne ducem treaba la bun sfârșit”
ECONOMIE În timp ce Germania are 3 milioane de șomeri, cancelarul Merz susține implementarea AI, cu toate că ar putea să înlocuiască mulți lucrători industriali: „Este o mare oportunitate”
17:51
În timp ce Germania are 3 milioane de șomeri, cancelarul Merz susține implementarea AI, cu toate că ar putea să înlocuiască mulți lucrători industriali: „Este o mare oportunitate”
FLASH NEWS Emmanuel Macron, critici dure la adresa lui Donald Trump pe seama protestelor din Franța: „Își face campanie electorală pe spatele nostru”
17:26
Emmanuel Macron, critici dure la adresa lui Donald Trump pe seama protestelor din Franța: „Își face campanie electorală pe spatele nostru”
ANUNȚ Meloni anunță că manifestanții violenți vor fi amendați cu câte 20.000 € fiecare și riscă până la 5 ani de închisoare. Măsuri de securitate sporită, anunțate în cazul orașului Milano până la 1 ianuarie 2027
16:58
Meloni anunță că manifestanții violenți vor fi amendați cu câte 20.000 € fiecare și riscă până la 5 ani de închisoare. Măsuri de securitate sporită, anunțate în cazul orașului Milano până la 1 ianuarie 2027
NEWS ALERT Pentru prima dată de la începutul războiului, Volodimir Zelenski spune că este dispus să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului
16:27
Pentru prima dată de la începutul războiului, Volodimir Zelenski spune că este dispus să facă concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului
FLASH NEWS Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte de control
16:25
Măsuri de securitate la granița cu Ucraina. Republica Moldova și-a retras polițiștii de frontieră și vameșii din patru puncte de control
Mediafax
Scandalul capului de porc din Tunari ia o turnură neașteptată! Un consilier AUR recunoaște tot
Digi24
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Cancan.ro
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Prosport.ro
Marea campioană a pierdut toată averea de milioane și a plecat la Dubai: „L-am descoperit pe Iisus. O iau de la zero la 38 de ani”
Adevarul
Fața nevăzută a aisbergului revoltelor care riscă să scufunde UE. Radiografia unui expert de la Sorbona
Mediafax
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
Click
Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”
Digi24
Situație bizară în București. Un bărbat care își recuperase în instanță canabisul a fost oprit de jandarmi și s-a ales cu dosar penal
Cancan.ro
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Nicolae Mitea, fostul iubit al Andreei Tonciu? A ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună. A câștigat două milioane de euro din fotbal, dar i-a „spart” pe toți
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Merită 11.500 de euro un Renault Clio hibrid din 2023? Puncte forte și compromisuri
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Enigmele unui complot care a schimbat lumea: cine a decis asasinarea lui Franz Ferdinand?
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
REACȚIE Daniel Zamfir, ministrul Economiei, anunță că a găsit pe birou demisia secretarului general al ministerului, Adriana Miron. Mandatul îi fusese prelungit cu șase luni de Bolojan, cu o zi înainte de plecarea din funcție
18:48
Daniel Zamfir, ministrul Economiei, anunță că a găsit pe birou demisia secretarului general al ministerului, Adriana Miron. Mandatul îi fusese prelungit cu șase luni de Bolojan, cu o zi înainte de plecarea din funcție
EMISIUNI Cristian Tauru: „Nu mă opresc până nu ajung la Drift Masters”. Cel mai tânăr campion național de drift, invitat la „Podcast cu Prioritate” #115 by ProMotor
18:21
Cristian Tauru: „Nu mă opresc până nu ajung la Drift Masters”. Cel mai tânăr campion național de drift, invitat la „Podcast cu Prioritate” #115 by ProMotor
ECONOMIE Reducerea taxelor, primul test politic pentru Guvernul Niculescu. Senatul a respins proiectul privind impozitul pe dividende, după o „majoritate de abținere” PSD-UDMR-USR
18:20
Reducerea taxelor, primul test politic pentru Guvernul Niculescu. Senatul a respins proiectul privind impozitul pe dividende, după o „majoritate de abținere” PSD-UDMR-USR
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
FLASH NEWS Luca Niculescu susține, după numirea lui Dan Neculăescu la MAE, că România trebuie să facă pasul de la diplomația participării la diplomația proiectelor
18:11
Luca Niculescu susține, după numirea lui Dan Neculăescu la MAE, că România trebuie să facă pasul de la diplomația participării la diplomația proiectelor
GALERIE FOTO Pro TV pregătește revenirea unui show de succes, care a avut 14 sezoane: O prezentatoare a Știrilor Pro TV, viitoare concurentă, a dezvăluit că prima lecție a durat 45 de minute
17:44
Pro TV pregătește revenirea unui show de succes, care a avut 14 sezoane: O prezentatoare a Știrilor Pro TV, viitoare concurentă, a dezvăluit că prima lecție a durat 45 de minute

Cele mai noi

Trimite acest link pe