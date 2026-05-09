După parada de Ziua Victoriei din Piața Roșie, Putin și Fico au continuat discuțiile la Kremlin, de această dată în prezența delegațiilor străine. Potrivit rapoartelor din presa rusă, întâlnirea dintre președintele rus și prim-ministrul slovac, în Salonul Verde al Kremlinului, a început cu o glumă despre lunga călătorie pe care a fost nevoit să o parcurgă Robert Fico pentru a ajunge, astăzi, la Moscova. Liderul rus a remarcat că această călătorie ar fi putut fi mai „incomodă“.

Fico a explicat că avionul său a fost nevoit să ocolească, deoarece țările baltice nu au acordat permisiunea de survol. Traseul a trecut prin Cehia și Germania, apoi deasupra Mării Baltice, sub supravegherea controlorilor de trafic aerian din Suedia și Finlanda. Zborul a durat patru ore.

Prim-ministrul slovac a remarcat că totuși este mai bine decât să călătorească cu mașina — această opțiune a fost luată în considerare cu seriozitate. Fico a precizat că, de data aceasta, drumul s-a dovedit a fi mai scurt decât în timpul vizitei anterioare.

„Mai bine decât călare”, a glumit Vladimir Putin, iar amândoi au râs.

Putin și-a exprimat, de asemenea, nedumerirea cu privire la poziția țărilor baltice față de sărbătorirea Zilei Victoriei.

„Toată lumea sărbătorește Ziua Eliberării. Înțeleg că există întotdeauna probleme, dar Franța sărbătorește, Normandia sărbătorește”, a reamintit președintele.

De asemenea, în cadrul discuției cu premierul slovac, Vladimir Putin a subliniat că slovacii au adus o contribuție semnificativă la înfrângerea nazismului, participând la Răscoala Națională Slovacă din august 1944.

Președintele a exprimat recunoștința față de Fico pentru că a venit la Moscova pe 9 mai, în ciuda dificultăților, a remarcat contribuția slovacilor la lupta împotriva nazismului și a mulțumit Slovaciei pentru păstrarea memoriei soldaților sovietici căzuți la datorie.

„Rusia va face totul pentru a satisface nevoile Slovaciei în materie de resurse energetice“, a mai declarat Putin.

