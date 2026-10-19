De ce au făcut Donald Trump și Vladimir Putin înțelegerea economică. Explicația oficialilor din administrația președintelui american

După ce Donald Trump și Vladimir Putin au încheiat o înțelegere controversată pentru importul de motorină rusească în Statele Unite, administrația americană a pornit o amplă campanie de comunicare prin care oficiali de top au apărat decizia președintelui american.

Secretarul de stat Marco Rubio, dar și alți oficiali, au încercat să justifice politica Washingtonului, dar argumentele pe care aceștia le-au oferit au fost diferite și uneori contradictorii.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Înțelegerea dintre Trump și Putin a venit în contextul unor turbulențe majore pe piața globală a energiei din cauza războiului cu Iranul și a blocării Strâmtorii Ormuz, care a perturbat grav rutele de aprovizionare. Prin urmare, aceste prețuri ridicate au devenit o vulnerabilitate politică majoră pentru administrația americană, mai ales în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului.

În urma unei discuții telefonice de pe 9 octombrie, Trump și Putin au agreat reluarea exporturilor de motorină rusească, unde Moscova s-a angajat să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piețele globale și în SUA, urmând ca aceste livrări să crească în noiembrie și lunile următoare. Ca monedă de schimb, Trump a semnat un decret prezidențial care suspendă, timp de o lună, aplicarea sancțiunilor și tarifelor vamale pentru Rusia.

În acest sens, secretarul de stat Marco Rubio, aflat în vizită în Uzbekistan, a declarat în mod pragmatic că motorina rusească ar fi ajuns oricum pe piața globală prin piețele negre sau flotele fantomă. Diferența este că, prin acest acord, SUA se asigură că o parte din cantitate ajunge direct în America pentru a potoli piețele interne.

„În prezent, având în vedere situația la nivel mondial, economia are nevoie de o cantitate mai mare de motorină pe piața globală. Am mai recurs la această măsură o dată, iar președintele a decis să o aplice din nou: este vorba despre un moratoriu de 30 de zile asupra sancțiunilor, menit să permită o aprovizionare mai mare cu motorină rusească pe piața globală. Acest lucru va avea un impact pozitiv și va veni în sprijinul Statelor Unite. De asemenea, va ajuta și alte țări. Președintele a luat această decizie nu pentru că ar fi un lucru rău pentru Ucraina sau unul bun pentru Rusia, ci pentru că este benefic pentru America și important pentru America”, a precizat Marco Rubio în cadrul unui interviu difuzat luni.

În altă ordine de idei, secretarul pentru Energie, Chris Wright, a susținut duminică la CNN că Rusia ar putea beneficia de acordul privind motorina doar dacă își reduce operațiunile de pe front împotriva Ucrainei. „Acesta este un morcov pentru a încerca să pună capăt unui război. Nu este o gură de oxigen economică pentru Rusia”, a spus Wright. Afirmația contravine celei făcute de Rubio, care a spus că Moscova ar fi vândut motorină indiferent de intervenția lui Trump.

De asemenea, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a apărat deciziile lui Trump în cadrul emisiunii „Meet the Press” de la NBC. „Nimeni nu a fost mai dur în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei decât președintele Trump”, a spus Bessent.