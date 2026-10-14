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Papa Leon a petrecut o noapte „liniștită“ la Spitalul Gemelli din Roma, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ce detalii oferă Biroul de presă al Vaticanului despre starea Suveranului Pontif

Melania Agiu
Papa Leon a petrecut o noapte „liniștită“ la Spitalul Gemelli din Roma, după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ce detalii oferă Biroul de presă al Vaticanului despre starea Suveranului Pontif
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Biroul de presă al Vaticanului a anunțat, miercuri, că Papa Leon al XIV-lea a petrecut o primă noapte liniștită la Spitalul Gemelli din Roma, după ce a suferit o operație pulmonară reușită, fără complicații.

„Noaptea a decurs liniștit pentru Papă. Vor fi furnizate informații suplimentare în cursul zilei de astăzi”, a declarat miercuri Biroul de presă al Sfântului Scaun, relatează Vatican News.

Papa Leo al XIV-lea a fost supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul Gemelli, în cadrul căreia medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept.

Într-o declarație dată publicității marți seara de Biroul de presă al Sfântului Scaun, dr. Luigi Carbone și profesorul Stefano Margaritora, șeful secției de chirurgie toracică a spitalului, care a efectuat operația împreună cu echipa medicală, au precizat că chirurgii au extirpat lobul inferior al plămânului drept al Papei.

„Pentru a asigura o rezecție radicală, lobul inferior al plămânului drept a fost extirpat folosind o tehnică video-asistată”, se menționează în declarație.

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Țesutul examinat în timpul operației a confirmat diagnosticul suspectat pe baza analizelor efectuate anterior.

„O examinare histologică intraoperatorie a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, așa cum se suspectase în urma examinărilor preoperatorii”, au declarat medicii.

Papa a rămas în sala de operație aproximativ trei ore, în timp ce operația în sine a durat circa 90 de minute. Medicii au declarat că operația a fost un succes și că nu au existat complicații.

Papa Leo s-a trezit fără probleme după operație și, după o scurtă perioadă de observație, s-a întors în camera sa de la etajul 10 al spitalului, potrivit comunicatului.

După operație, Papa Leon a cerut să i se servească cina și și-a petrecut seara în compania secretarilor săi și a altor membri ai personalului Vaticanului, potrivit directorului Biroului de Presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni.

În zilele următoare, vor fi efectuate analize postoperatorii asupra țesutului extirpat. Analizele preoperatorii le-au indicat deja medicilor unde și cum să intervină chirurgical.

Nu s-a comunicat nicio modificare în ceea ce privește durata spitalizării anunțată anterior, de o săptămână.

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