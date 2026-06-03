Scheletul unui tapir tânăr, vechi de 4 milioane de ani, descoperit în Spania, este cel mai complet găsit vreodată în Europa.

Un schelet aproape complet al unui tapir tânăr a fost găsit în nord-estul Spaniei. Scheletul oferă o incursiune în viața acestei specii, care a trăit acum 4 milioane de ani, scrie archaeologymag.com.

Fosila, descoperită la situl arheologic Camp dels Ninots din Girona, aparține unui tapir de un an și este cel mai tânăr schelet de tapir găsit vreodată în Europa.

Excavările conduse de IPHES-CERCA se desfășoară la Camp dels Ninots, cunoscut pentru bogăția în elemente din Pliocen.

Scheletul s-a conservat intact, cu oasele așezate în structura lor anatomică. O asemenea conservare este rară în paleontologie, mai ales la animalele foarte tinere.

Noul specimen se adaugă la colecția de fosile de tapir descoperite la situl arheologic spaniol. Arheologii au descoperit șapte schelete de vârste și sexe diferite.

Puține situri cu fosile din lume oferă o asemenea varietate de schelete complete, de la o specie dispărută de tapir.

Secretul tapirului de la Camps dels Ninots

Colecția a transformat Camp dels Ninots într-un sit de referință pentru studierea Tapirus arvernensis, una din ultimele specii de tapir care au trăit în Europa.

Tapirii adulți de la Camp dels Ninots erau ierbivore mari, cu corpuri puternice, similare tapirilor de astăzi.

Anatomia lor semăna cu a speciilor moderne, regăsite în America de Sud și Asia de Sud. Prezența adulților, tinerilor și copiilor acestei specii le permite arheologilor să alcătuiască o imagine completă a creșterii, dezvoltării și varietății populației.

Animalele tinere se păstrează rareori într-o asemenea condiție. Pentru arheologi, scheletul oferă o șansă unică de a studia creșterea scheletului și schimbările biologice care au avut loc în primele stagii ale vieții.

Prin compararea animalelor de diferite vârste, arheologii speră să reconstruiască evoluția tapirilor din Pliocenul european de la naștere la maturitate.

Excavările la situl spaniol se vor desfășura până la mijlocul lunii iunie. Campania din acest an implică 16 specialiști din diverse zone, inclusiv geologie, paleontologie, arheologie, conservare și restaurare. La săpăturile arheologice iau parte și studenți absolvenți ai Universitat Rovira i Virgili.

Echipa a expus complet scheletul și a efectuat lucrări de conservare direct în zona excavației. Cercetătorii documentează fosila prin înregistrări tridimensionale detaliate și cartografiere spațială precisă.

De asemenea, colectează probe de sedimente pentru a studia mediul înconjurător și procesele care au dus la conservarea fosilelor. Odată ce lucrările de teren se termină, fosila va fi supusă unui proces atent de extracție care va dura câteva zile înainte de a fi transferată la laboratoarele IPHES-CERCA.

Cum arată tapirul modern

Dovezile adunate în ultimii ani sugerează că tapirii de la Camps dels Ninots au în comun numeroase trăsături evoluționare cu tapirii de astăzi din Asia.

Resturile de plante găsite la Camps arată că acolo a existat o pădure umedă subtropicală, înconjurată de lac. Acest mediu ar fi oferit locul ideal pentru mamiferele mari mâncătoare de plante, aproape de apă.

Fosilele de tapir de la alte situri europene sunt descoperite deseori incomplete. La Camps dels Ninots, scheletele sunt deseori conservate în întregime.

Arheologii leagă această condiție neobișnuită de conservare de condițiile geologice și chimice ale lacului vulcanic străvechi.

Lipsa rănilor provocate de animale prădătoare mari arată că tapirii ar fi murit „subit”, aproape de mal. Unii arheologi sugerează că emisiile de gaze vulcanice au avut un rol în moartea tapirilor.

Un exponat de valoare neprețuită

Tapirul tânăr adaugă încă un exponat de valoare la colecția de fosile de tapiri. Dincolo de extinderea cunoștințelor despre tapiri la nivel euroean, scheletul oferă dovada rară de studiu, despre cum a crescut o specie dispărută în primii ani ai Pământului și cum s-a dezvoltat viața în ecosistemul Pliocenului, acum patru milioane de ani.

Pliocenul este epoca din scara timpului geologic care a durat de la 5,333 milioane până la 2,58 milioane de ani în urmă. Este a doua și cea mai recentă epocă a perioadei neogene din era cenozoică.

Tapirul (Tapirus) este un gen de mamifere imparicopitat din zona tropicală, cu corpul masiv, pielea netedă, buzele și nasul prelungite într-un fel de trompetă scurtă.

Nasul tapirului seamănă cu o trompă și poate fi folosit pentru a apuca ramurile și pentru a rupe frunzele cu care se hrănește.

Sursa foto: Gerard Campeny / IPHES-CERCA / Mauricio Antón / IPHES-CERCA

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