Orașul în care arheologii au găsit o sticlă de bere veche de 2.300 de ani. Ce au observat la microscop

Excavările unui mormânt din secolul 4, aflat la aproximativ doi kilometri distanță față de Marele Zid Chinezesc, au scos la iveală o bere „fermentată cu măiestrie”, scrie thedrinkbusiness.com.

Arheologii cred că berea a fost fermentată pe vremea dinastiei Zhou.

Săpăturile din Cimitirul Shanjiabo, situat în provincia Shaanxi din nord-vestul Chinei, au scos la iveală o sticlă de bere care oferă indicii despre cum fermentau alcool cei din Quin, un stat chinez străvechi, din timpul dinastiei Zhou.

Sticla ar data din perioada 547 – 221 BCE (Era comună) și demonstrează că cetățenii din Quin au folosit „diverse cereale” pentru a fermenta berea și chiar au găsit metode ingenioase de a sigila sticlele.

Când arheologii au analizat lichidul din interior, au descoperit în el 23 de compuși organici diferiți, cu „zaharuri interesante”.

Acest lucru demonstrează că vechii chinezi „înțelegeau foarte bine ce este fermentația”.

Având 8.571 de celule de drojdie, precum și grâu, aminoacizi, berea veche de 2.300 de ani este dovada „unei tehnici rafinate și tehnice de fermentație”.

Datorită prezenței cerealelor, oamenii de știință au reușit să stabilească fără dubii că în sticlă se află bere, nu alt lichid fructat.

Chinezii fermentau alcool din orez, miere, fructe încă din anul 7.000 Î.Hr., iar cele mai vechi dovezi ale existenței berii pe bază de grâne datează din anii 3.400-2.900 Î.Hr. (5.000 de ani în urmă).

