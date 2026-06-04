Prima pagină » Știri externe » Știință » Continentul pierdut care se află sub Europa. Ce nume i-au pus geologii

Continentul pierdut care se află sub Europa. Ce nume i-au pus geologii

Continentul pierdut care se află sub Europa. Ce nume i-au pus geologii
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un continent pierdut se află, fragmentat, sub țările din sudul Europei, scrie spacedaily.com.

Geologii l-au numit Marea Adria, un continent de mărimea Groenlandei, care s-a rupt din supercontinentul Gondwana și s-a deplasat spre nord, timp de zeci de milioane de ani, apoi a intrat în coliziune cu Europa și a fost „absorbit” în mantaua Pământului.

Continentul pierdut de sub „măruntaiele” Europei

Geologii îl numesc Marea Adria, un tărâm mare cât Groenlanda, care s-a rupt din supercontinentul Gondwana.

Resturile acestui continent, „îngropat” în sudul Europei, s-au împrăștiat, în urma coliziunii, în munți din Italia, Grecia și Balcani.

Imaginea de ansamblu survine dintr-un studiu din 2019, o reconstrucție publicată în Gondwana Research de Douwe van Hinsbergen de la Universitatea din Utrecht, cu ajutorul colegilor din Oslo și Zurich.

Existența unui continent adriatic îngropat nu este o informație nouă. Ceea ce aduce în plus lucrarea este analiza în detaliu: o reconstrucție cronologică a întregii Mediterane, „lipită” bucată cu bucată.

Ce presupune studiul universitar

Reconstrucția a durat circa zece ani. Van Hinsbergen a descris munca drept un „puzzle” ale cărui piese erau deteriorate, curbate, aruncate una pese alta, apoi împrăștiate peste 30 de țări, de la Spania la Iran, fieare cu studiile georgrafice și hărțile proprii.

„Un haos geologic”, așa a descris savantul această regiune.

Echipa a folosit un soft de reconstrucție a plăcilor tectonice, alături de datele din teren și orientarea magnetică a rocilor, la momentul formării lor.

Aceste semnale mici paleomagnetice indică unde a fost o rocă și spre ce parte era poziționată, în trecutul îndepărtat.

Analizând mii de mostre și modele, grupul a inversat deformarea și a văzut, practic, cum s-a format regiunea.

Ce a reprezentat Marea Adria

Termenul de „continent pierdut” nu este tocmai cel corect. Marea Adria nu a fost o zonă verde, populată, care s-a scufundat precum legendara Atlantidă.

În decursul „vieții” sale, Adria a fost mai tot timpul scufundată: un platou continental puțin adânc într-o mare caldă și tropicală, unde sedimentele s-au depus și s-au întărit încet în calcar.

S-a rupt din Godwana acum 240 milioane de ani, în Triasic și a plutit către nord. În urmă cu 140 milioane de ani a ajuns de dimensiunea și forma Groenlandei.

Apoi, în urmă cu 100-120 milioane de ani, a intrat în coliziune cu Europa.

Cea mai apropiată comparație ar fi Zealandia, continentul în mare parte scufundat, ale cărui puține puncte înalte sunt Noua Zeelandă și Noua Caledonie.

Cum „dispare”, de fapt, un continent

Crusta continentală, plutește, în general, deci nu se scufundă. E o regulă firească și parte din următoarea poveste, care nu mai este atât de obișnuită.

Când Adria s-a ciocnit cu Europa, mare parte din continent a ajuns dedesubt, unde a și rămas, pentru totdeauna.

Dar straturile superioare, roca sedimentară prea ușoară, au fost prea ușoare pentru a se scufunda.

Au fost „extrase” în urma coliziunii, întocmai unei mâneci, pe care o ridici la o haină. Au ajuns pe lanțurile muntoase, care domină și astăzi văzduhul țărilor europene.

Unele roci sunt familiare. Calcarul din Adria Mare, fiert sub presiune și căldură, a devenit marmura pe care grecii și romanii o extrageau pentru templele lor. Continentul nu a dispărut fără urmă. A devenit peisaj, apoi piatră de construcție.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ De ce avea T-Rex, cel mai temut dinozaur, brațe atât de mici? Cercetătorii cred că au găsit răspunsul
13:28
De ce avea T-Rex, cel mai temut dinozaur, brațe atât de mici? Cercetătorii cred că au găsit răspunsul
INEDIT Arheologii au făcut o descoperire uluitoare în Spania. Este cel mai complet schelet găsit vreodată în Europa
12:24
Arheologii au făcut o descoperire uluitoare în Spania. Este cel mai complet schelet găsit vreodată în Europa
ȘTIINȚĂ Ghinionul ar putea avea o explicație științifică, potrivit unui fizician de la Oxford. Universul ar urma legi încă necunoscute
11:34
Ghinionul ar putea avea o explicație științifică, potrivit unui fizician de la Oxford. Universul ar urma legi încă necunoscute
SĂNĂTATE Cele mai populare rețete cu năut și fasole pentru o tensiune arterială mai bună
18:00, 02 Jun 2026
Cele mai populare rețete cu năut și fasole pentru o tensiune arterială mai bună
FOTO Codruț din Vatra Hudești a găsit o mare comoară. Ce este acest obiect descoperit din greșeală, pe ulița unui sat din Botoșani
08:37, 02 Jun 2026
Codruț din Vatra Hudești a găsit o mare comoară. Ce este acest obiect descoperit din greșeală, pe ulița unui sat din Botoșani
ȘTIINȚĂ În urmă cu 380 de milioane de ani, o zi pe Pământ avea doar 22 de ore. Câte zile avea un an potrivit analizelor făcute pe fosilele de corali străvechi
06:00, 02 Jun 2026
În urmă cu 380 de milioane de ani, o zi pe Pământ avea doar 22 de ore. Câte zile avea un an potrivit analizelor făcute pe fosilele de corali străvechi
Mediafax
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Digi24
Dispozitivul care devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi. Cine este vizat de noile reguli UE și ce amenzi se aplică
Cancan.ro
Scandal monstruos! Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi s-au bătut într-un restaurant, în fața tuturor. A fost nevoie de intervenția poliției și ambulanței
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Adevarul
Arme nucleare americane la București? Recomandarea unui general NATO: „Rușii vor face crize și vor amenința că bombardează România”
Mediafax
News alert! A reapărut după 60 de ani MUSCA ale cărei larve DEVOREAZĂ VICTIMELE DE VII
Click
Ce cred bărbații că este romantic, dar de fapt nu este. „Doamne, vă rog, nu faceți niciodată asta”
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Cancan.ro
Motivul ULUITOR pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
Ce se întâmplă doctore
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dube de marfă care accelerează ca mașinile sport. VAN-uri și microbuze cu sute de cai putere și performanțe surprinzătoare
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Descopera.ro
Sunt alegerile tale cu adevărat ale tale? Un nou studiu al creierului ridică mari semne de întrebare
FLASH NEWS Trump susține că SUA și Teheranul vor extrage împreună materialul nuclear îngropat în Iran. Care va fi următoarea mișcare a Washingtonului
12:07
Trump susține că SUA și Teheranul vor extrage împreună materialul nuclear îngropat în Iran. Care va fi următoarea mișcare a Washingtonului
REACȚIE Budăi critică legea salarizării: „Simt un joc duplicitar al domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan și al domnului ministru demis Dragoș Pîslaru”
11:58
Budăi critică legea salarizării: „Simt un joc duplicitar al domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan și al domnului ministru demis Dragoș Pîslaru”
FLASH NEWS Lovitură dură pentru Berlin. Germania ratează obținerea unui loc în Consiliul de Securitate al ONU. Statul din Asia care a produs marea surpriză
11:49
Lovitură dură pentru Berlin. Germania ratează obținerea unui loc în Consiliul de Securitate al ONU. Statul din Asia care a produs marea surpriză
VIDEO Ion Cristoiu: Semnal neliniștitor pentru Donald Trump dinspre Partidul Republican
11:38
Ion Cristoiu: Semnal neliniștitor pentru Donald Trump dinspre Partidul Republican
CONTROVERSĂ Ludovic Orban îl numește ”președinte cacealmist” pe Nicușor Dan și susține că desemnarea lui Tomac după 30 de zile de negocieri ar arăta ”neseriozitate și dispreț față de democrație”
11:38
Ludovic Orban îl numește ”președinte cacealmist” pe Nicușor Dan și susține că desemnarea lui Tomac după 30 de zile de negocieri ar arăta ”neseriozitate și dispreț față de democrație”
ANALIZĂ Turismul românesc, în declin. Cum a scăzut numărul vizitatorilor în primele luni din 2026 și care sunt orașele care au rămas în topul preferințelor
11:37
Turismul românesc, în declin. Cum a scăzut numărul vizitatorilor în primele luni din 2026 și care sunt orașele care au rămas în topul preferințelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe