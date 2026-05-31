Singurul oraș din România construit în interiorul unui crater vulcanic. Are un lac care își schimbă culoarea în funcție de temperatură.

Orașul Baia Sprie din județul Maramureș are o istorie fascinantă. Localitatea este așezată într-o depresiune formată prin prăbușirea și eroziunea unor vechi structuri vulcanice, fiind înconjurat de munți de origine vulcanică.

Tot aici se află și Lacul Albastru, unic și celebru în Europa pentru că își schimbă culoarea în funcție de lumină și temperatura apei.

Relieful vulcanic și Mina Dealul Crucii

Baia Sprie s-a dezvoltat la poalele Masivului Gutâi, chiar în vatra unor vechi structuri vulcanice din Neogen.

Activitatea vulcanică violentă de acum milioane de ani a lăsat în urmă formațiuni muntoase extraordinare și uriașe zăcăminte de minereuri complexe (aur, argint, plumb, zinc, cupru).

Dealul Crucii, care domină orașul, reprezintă practic „miezul” unui fost aparat vulcanic.

Exploatarea minieră de la Baia Sprie a fost una din cele mai importante din Transilvania, iar galeriile săpate de-a lungul secolelor au urmat întocmai filoanele create de lava răcită.

Fenomenul unic de la Lacul Albastru

Cel mai cunoscut obiectiv turistic născut din acest miracol geologico-minier este Lacul Albastru, situat pe versantul sudic al Dealului Crucii.

Nu este un lac natural propriu-zis, ci s-a prăbușit o veche galerie de mină (Mina Domnișoara) în jurul anilor 1919-1920. Cavitatea s-a umplut în timp cu apă de ploaie și infiltrații.

Lacul Albastru își schimbă culoarea datorită dizolvării compușilor de sulf și cupru proveniți din fostele galerii miniere, iar apa are o concentrație chimică unică.

Primăvara, lacul are o culoare albastru deschis sau azuriu. Vara, pe măsură ce temperatura crește și lumina se modifică, devine verde-smarald, iar uneori capătă reflexii maronii sau întunecate.

