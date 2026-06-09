Trump a anunțat de cel puțin 38 de ori că un acord de pace cu Iranul este iminent. Un obstacol în calea păcii a fost chiar președintele SUA

Încă de la primele anunțuri ale lui Donald Trump cu privire la posibilitatea semnării unui acord de pace cu Iranul și până în prezent, au trecut mai bine de două luni. De fiecare dată, președintele american a anunțat că cele două părți sunt foarte aproape de o înțelegere.

Pe 7 aprilie, Trump a postat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, că negocierile „sunt foarte avansate”, dar este nevoie de cel puțin două săptămâni pentru ca „acordul să fie finalizat”. Cele două săptămâni s-au transformat însă în două luni, timp în care președintele american a continuat să sugereze că un acord de pace este chiar după colț.

Dacă ar fi să includem și perioada de dinaintea anunțării armistițiului, liderul american a anunțat de cel puțin 38 de ori în postări pe rețelele de socializare, apariții publice și apeluri telefonice cu presa că un acord este aproape, iar Iranul este disperat să încheie unul, scrie CNN. Chiar și în ziua de astăzi, Trump continuă să afirme același lucru, fie pentru că își face iluzii la un acord de pace, fie pentru că încearcă să calmeze piețele financiare, fie pentru că crede că poate să-l impună prin voința sa.

Trump, un obstacol în calea păcii

Cu toate acestea, până la acet moment, un obstacol în calea păcii a fost chiar președintele american însuși din cauza cerințelor care au tot fost schimbate și a frustrării sale față de procesul de negociere, scrie The New York Times.

Potrivit mediatorilor americani, Trump a fost frustrat că nu poate discuta direct cu liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, și de ritmul lent al Teheranului în negocierile de pace. În tot acest timp, de la începutul primelor discuții, Trump și-a schimbat în mod repetat termenii pe care propria sa echipă îi discutase deja cu oficialii iranieni.

Spre exemplu, în prima rundă de discuții de după anunțarea armistițiului, trimișii lui Trump, Steve Witkoff și JD Vance, ar fi propus un acord în baza căruia Iranul ar suspenda îmbogățirea uraniului pentru o perioadă de 10 ani. Teheranul a fost de acord cu aceste propuneri, dar Trump a cerut ulterior suspendarea cu 20 de ani, ceea ce a dus la deraierea discuțiilor.

Recent, în timp ce echipele de negociatori așteptau răspunsul liderului suprem Mojtaba Khamenei la un proiect de acord, Trump a adăugat de la sine noi condiții legate de proiectul nuclear al Iranului și de accesul la activele înghețate, ceea ce a adâncit și mai mult neîncrederea Teheranului în procesul de negociere.

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