SUA au lansat noi bombardamente asupra Iranului. Teheranul atacă cartierul general al Flotei a 5-a americane din Bahrein și baze din Kuweit

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează rapid după ce armata americană a anunțat noi lovituri împotriva unor obiective militare din Iran. Ca reacție, Teheranul susține că a atacat baze americane din Kuweit și Bahrain și amenință că va transforma Strâmtoarea Ormuz într-o zonă interzisă pentru orice navă.

Armata Statelor Unite a anunțat miercuri că a desfășurat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare din Iran, într-o nouă etapă a confruntării dintre Washington și Teheran, în plin armistițiu extrem de fragil în Orientul Mijlociu, scrie CNN.

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Potrivit unui comunicat publicat pe X de Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), operațiunile au fost efectuate la ordinul comandantului suprem al forțelor armate americane.

„Forţele CENTCOM au lansat lovituri împotriva unor instalaţii de supraveghere militară, sisteme de comunicaţii şi baze de apărare antiaeriană iraniene de pe întreg teritoriul ţării”, a transmis CENTCOM.

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Oficialii americani au precizat că atacurile au avut caracter defensiv și au vizat infrastructuri militare considerate esențiale pentru capacitatea de reacție a Iranului.

Iranul anunță represalii împotriva bazelor americane din Golf

Răspunsul Teheranului nu a întârziat. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a anunțat joi că a lansat atacuri asupra unor instalații militare americane din Kuweit și Bahrain.

Potrivit agenției iraniene IRNA, operațiunile au vizat bazele Ali al-Salem și Ahmad al-Jaber din Kuweit, precum și baza aeriană Sheikh Isa din Bahrain.

„În două valuri de operaţiuni, 18 ţinte importante aparţinând armatei americane au fost lovite”, a transmis IRGC.

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Anterior, presa oficială iraniană afirmă joi că Iranul a atacat cartierul general al Flotei a 5-a a Statelor Unite din Bahrein, ca ripostă la noile atacuri americane împotriva teritoriului său. Aceste atacuri au fost desfăşurate cu ajutorul dronelor şi au vizat antene de comunicaţii, precum şi radare ale sistemului antirachetă Patriot, au indicat agenţiile Fars şi Mehr

Teheranul amenință traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz

În paralel, autoritățile iraniene au transmis un avertisment dur privind navigația prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante coridoare energetice ale lumii. Statul Major al armatei iraniene a anunțat că orice navă care va încerca să tranziteze zona va putea deveni țintă militară.

„Orice navă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz va fi luată ca ţintă”, a transmis statul major iranian, citat de agenţia Tasnim.

Potrivit aceleiași surse, autoritățile iraniene consideră că pasajul maritim este „complet închis pentru orice tip de navă”, după recentele bombardamente americane. Marina iraniană a anunțat, de asemenea, că a intervenit deja împotriva unor ambarcațiuni aflate în zonă.

„Două nave care încercau să treacă ilegal prin Strâmtoarea Ormuz au fost lovite”, au transmis reprezentanții Marinei iraniene, citați de televiziunea de stat IRIB și agenția Mehr.

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