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SUA avertizează că războiul din Ucraina s-ar putea extinde într-o altă țară vecină. Marco Rubio: „Un risc foarte real”

Marco Rubio - Foto: Profimedia images
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Secretarul de stat american Marco Rubio avertizează că războiul dintre Rusia și Ucraina riscă să se extindă într-o țară vecină, în urma unui sabotaj sau a unor incidente cu drone. Washingtonul insistă asupra negocierilor de pace, însă realitatea din teren rămâne în continuare extrem de sensibilă, cu atacuri masive cu drone și rachete de ambele părți.

SUA avertizează asupra riscului ca războiul dintre Rusia și Ucraina să depășească granițele celor două țări, inclusiv în urma unor incidente neintenționate. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni, 19 octombrie, că extinderea conflictului reprezintă un pericol real, pe fondul intensificării atacurilor cu drone și al operațiunilor de sabotaj, potrivit Reuters.

Marco Rubio - Foto: Mediafax foto

Marco Rubio – Foto: Mediafax foto

Aflat într-o vizită oficială în Uzbekistan, Rubio a cerut Moscovei și Kievului să se concentreze asupra încheierii războiului, care durează de peste patru ani și jumătate. Oficialul american a atras atenția că prelungirea ostilităților sporește riscul implicării altor state, chiar și în absența unei decizii deliberate de extindere a confruntării.

„Nu vedem nimic bun în acest război. Am făcut tot ce ne-a stat în putință și vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a contribui la încheierea acelui război. Nimeni nu câștigă acel război. Oamenii mor în fiecare zi. Oamenii sunt alungați în fiecare zi. Lucrurile sunt distruse în fiecare zi. Iar el a vorbit despre asta. A vorbit despre numărul victimelor. Dacă îl ascultați pe președinte, el menționează în repetate rânduri cele 25.000 de persoane care mor în fiecare lună în acest război.”, a declarat Marco Rubio.

Sursa video – X/@clashreport

Șeful diplomației americane a explicat că incidentele militare pot avea consecințe dincolo de teritoriile direct implicate în conflict, în special atunci când sistemele de război electronic interferează cu navigația dronelor.

„Vedem multe aspecte negative, inclusiv riscul foarte real de escaladare și extindere a conflictului într-o altă țară din cauza unui atac de sabotaj eșuat, din cauza dronelor care sunt lovite de războiul electronic și ajung într-o țară vecină”, a avertizat Rubio.

Rubio, despre o posibilă întâlnire Trump-Putin-Xi Jinping pentru încheierea războiului

Secretarul de stat american a fost întrebat și despre posibilitatea organizării unei întâlniri între președintele Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping, în vederea negocierii unui acord de pace pentru Ucraina.

Rubio a confirmat existența unor discuții privind o asemenea reuniune, dar a precizat că nu știe dacă aceasta a fost stabilită definitiv.

„S-a vorbit despre o întâlnire. Nu știu dacă a fost stabilită definitiv, dar președintele a fost clar. El ar dori ca războiul dintre Ucraina și Rusia să ia sfârșit”, a afirmat oficialul american.

Washingtonul încearcă să mențină deschise canalele diplomatice cu Moscova, în pofida criticilor venite de la Kiev privind recentele decizii ale administrației Trump.

Șeful de la Casa Albă a aprobat un acord care permite importul de motorină rusească în Statele Unite și a exceptat Rusia de la aplicarea unor noi sancțiuni. Trump susține că aceste măsuri urmăresc să evite îndepărtarea Kremlinului de masa negocierilor.

Deciziile au provocat nemulțumirea lui Volodimir Zelenski, în condițiile în care Ucraina continuă să solicite presiuni economice și militare asupra Rusiei pentru a obține încheierea războiului.

Vizita lui Marco Rubio în Uzbekistan are loc în cadrul consultărilor cu reprezentanții formatului diplomatic C5+1, care reunește Statele Unite și cinci țări din Asia Centrală: Uzbekistan, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Turkmenistan.

Șeful diplomației americane a sosit duminică seară la Samarkand, unde are programate întâlniri cu oficiali de rang înalt. Dialogul continuă contactele dintre Washington și statele din regiune, după ce Donald Trump i-a primit pe liderii celor cinci țări la Casa Albă, în noiembrie anul trecut.

Noi atacuri între Rusia și Ucraina. O femeie a murit la Kiev

Avertismentul transmis de Rubio vine după un nou weekend marcat de atacuri aeriene de amploare.

Forțele ucrainene au lansat o operațiune cu drone asupra orașului rus Sankt Petersburg, provocât distrugeri majore în orașul natal al lui Putin. De cealaltă parte, Rusia a efectuat un nou atac asupra capitalei ucrainene.

Potrivit Reuters, o femeie a fost ucisă în cursul nopții la Kiev, după ce loviturile rusești au afectat mai multe obiective civile. De asemenea, o stație de metrou a fost lovită, iar o clădire rezidențială cu 25 de etaje a suferit avarii serioase în timp raidului rusesc.

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