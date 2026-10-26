CNN: SUA sunt pregătite pentru lovituri majore împotriva Iranului în 96 de ore, dacă Trump dă ordinul. „Netanyahu a încercat să-l convingă să lanseze un atac comun, înainte de alegeri“. Ce blochează decizia președintelui american

Forțele americane din Orientul Mijlociu sunt pregătite să lanseze noi operațiuni militare împotriva Iranului „în termen de 96 de ore“ de la primirea unui ordin din partea președintelui Donald Trump, au transmis doi oficiali americani pentru CNN.

Conform surselor, în prezent, în regiune sunt dislocate suficiente forțe pentru a desfășura potențiale atacuri. Acestea au adăugat că amploarea noii operațiuni va depăși probabil atacurile asupra radarelor, lansatoarelor și a altor obiective iraniene, care pot fi rapid reparate.

„Va fi un efort uriaș”, a declarat unul dintre oficiali pentru CNN.

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Oficialii americani consideră că problema nu este dacă Trump va da ordinul de a începe operațiunea, ci mai degrabă când se va întâmpla acest lucru. Ei consideră că decizia ar putea fi luată până la sfârșitul anului, dar cel mai probabil termen este perioada de după alegerile intermediare din SUA.

Oficialii americani recunosc provocările și menționează o potențială amenințare

„Forțele iraniene sunt acum mai familiarizate cu tacticile americane, iar, prin urmare, ar fi mai dificil pentru armata americană să distrugă în mod eficient toate țintele potențiale vizate.“, scrie CNN. Cu toate acestea, scrie publicația, șefii Comandamentului Central al SUA și ai Pentagonului au elaborat o listă cuprinzătoare de ținte, care include infrastructura energetică iraniană, bazele militare și instalațiile nucleare.

Surse oficiale afirmă că Trump nu s-a hotărât încă ce va face după alegerile de la jumătatea mandatului, dar că pare să încline spre luarea unor măsuri majore. Totuși, aceleași surse avertizează că, în trecut, Trump a dat semne că ar fi înclinat spre anumite acțiuni, pentru ca apoi să se răzgândească în ultimul moment.

Casa Albă a refuzat să comenteze pentru CNN.

Un înalt oficial al Pentagonului a declarat pentru CNN într-o declarație: „Departamentul este o organizație de planificare, iar rolul său este de a elabora și de a pune în aplicare opțiunile militare dispuse de președinte.”

Teheranul și gruparea Houthi ar riposta imediat

Conform unor evaluări recente ale serviciilor de informații americane, Iranul și rebelii houthi iau foarte în serios posibilitatea unor noi atacuri din partea Statelor Unite și, eventual, a Israelului, potrivit a două surse suplimentare familiarizate cu această chestiune.

Dacă Statele Unite și Israelul ar lansa noi operațiuni militare împotriva Iranului, Teheranul și gruparea Houthi ar riposta probabil imediat, vizând personalul și instalațiile americane din regiune — și, eventual, chiar și dincolo de aceasta, au afirmat sursele familiarizate cu aceste evaluări recente ale serviciilor de informații americane.

O notă neclasificată din 23 octombrie, adresată de directorul Serviciului Național de Informații, Jay Clayton, secretarului de stat Marco Rubio, arată că serviciile de informații americane au constatat că „Iranul și-a intensificat substanțial eforturile de a viza personalul american”, iar planurile „au ajuns în stadii avansate atât în Orientul Mijlociu, cât și în anumite alte țări”, a relatat anterior CNN.

Oficialii serviciilor de informații americane consideră că, în acest moment, este puțin probabil ca Iranul și gruparea Houthi să lanseze atacuri preventive de escaladare împotriva personalului american sau a Israelului, dar nu ar ezita să riposteze dacă Iranul ar fi atacat primul de către forțele americane sau israeliene, a subliniat una dintre surse.

Israelul insistă pentru noi atacuri

Potrivit CNN, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a insistat pentru lansarea unor noi atacuri împotriva Iranului, însă oficialii americani i-au cerut să amâne aceste acțiuni până când administrația Trump va fi pregătită să desfășoare operațiuni comune, potrivit a doi oficiali americani și unei surse din domeniul securității israeliene.

„Netanyahu și-a dorit cu adevărat și a încercat să-l convingă pe Trump să lanseze un atac comun asupra Iranului înainte de alegeri, dar Trump nu a dat undă verde”, a declarat sursa din serviciile de securitate israeliene pentru CNN.

Unul dintre motivele pentru care Trump a refuzat este faptul că șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului, Eyal Zamir, i-a spus generalului american Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, că acest lucru ar afecta alegerile din Israel și ar duce la amânarea lor, a adăugat sursa din domeniul securității israeliene.

„Israelul se pregătea pentru eventualitatea lansării unor atacuri suplimentare împotriva Iranului în ultima săptămână și făcea presiuni asupra oficialilor americani pentru a susține și a completa aceste noi atacuri“, a declarat pentru CNN o a treia sursă la curent cu această chestiune. Însă înalți oficiali americani — inclusiv Trump — i-au cerut Israelului să amâne acțiunea, dând de înțeles că cele două țări vor lansa în curând operațiuni comune.

Se pare că Israelul a amânat planurile pe termen scurt privind noi atacuri, dar se pregătește pentru posibile operațiuni comune cu SUA — probabil după alegerile intermediare americane, au afirmat toate sursele.

Israelul părea să fie de acord cu amânarea unor noi atacuri asupra Iranului, în parte deoarece are nevoie de sprijinul SUA în ceea ce privește apărarea antirachetă, a adăugat sursa informată în această privință. Iranul și gruparea Houthi ar riposta probabil la un atac, iar stocurile de muniție defensivă ale Israelului au fost epuizate în timpul războiului.

Evaluările recente ale serviciilor de informații americane indică faptul că Netanyahu și aliații săi nu au încă un obiectiv strategic clar, dincolo de a demonstra un fel de „progres” și de a continua să slăbească regimul iranian, a adăugat una dintre sursele familiarizate cu rapoartele respective.

Netanyahu a declarat săptămâna aceasta, într-un discurs ținut cu ocazia unei ceremonii de absolvire a Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), că instrucțiunile sale adresate IDF, Mossadului și altor servicii de securitate vizează răsturnarea regimului din Iran.