Prima pagină » Știri externe » The New York Times: SUA și Israel plănuiesc reluarea atacurilor împotriva Iranului după alegeri. Oficialii americani se tem că prețurile la energie ar putea exploda din nou

The New York Times: SUA și Israel plănuiesc reluarea atacurilor împotriva Iranului după alegeri. Oficialii americani se tem că prețurile la energie ar putea exploda din nou

The New York Times: SUA și Israel plănuiesc reluarea atacurilor împotriva Iranului după alegeri. Oficialii americani se tem că prețurile la energie ar putea exploda din nou
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Benjamin Netanyahu a spus clar și răspicat în discursul de ieri, că după alegerile parlamentare din 27 octombrie, Israelul trebuie să-și ducă „treaba la bun sfârșit” în eliminarea amenințării iraniene („Singura soluție pentru a împiedica această amenințare odată pentru totdeauna este să răsturnăm regimul din Iran. În câteva zile, vom fi pregătiți să ne finalizăm sarcina. Să ne ducem treaba la bun sfârșit.”). Premierul israelian a spus că Iranul este un pericol existențial la adresa statului Israel și că regimul islamic de la Teheran trebuie răsturnat. 

Și s-ar părea că și președintele american Donald Trump se pregătește să reia atacurile împotriva Iranului după alegerile intermediare de pe 3 noiembrie. Deja, armatele SUA și ale Israelului au dezvoltat planuri specifice pentru reluarea atacurilor împotriva Iranului, chiar dacă mai sunt aproape două săptămâni.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Care sunt cele patru ținte din Iran care vor fi vizate de SUA și Israel

Oficialii americani anonimi au dezvăluit pentru The New York Times  că s-au stabilit deja care vor fi țintele vizate. Exercițiile militare au fost inensificate, iar aeronavele fac deja manevre deasupra Irakului pentru a exersa loviturile. Secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth,  s-a întâlnit cu premierul israelian săptămâna aceasta pentru a discuta despre bombardarea Iranului.

Explozie la Teheran. Sursa Foto: Hepta

Explozie la Teheran. Sursa Foto: Hepta

Țintele stabilite vor fi următoarele: infrastructura energetică, centralele nucleare, arsenalul balistic și depozitele de drone. Unii oficiali au declarat că SUA și Israel urmăresc astfel să aducă economia Iranului în prag de colaps și să-i forțeze pe oficialii de la Teheran să facă concesii diplomatice după opt luni de conflict.

Bilanțul unui război de uzură. Succese militare vs costurile uriașe

Sunt totuși câteva obstacole care stau în calea unei operațiuni militare de succes. De exemplu, Operațiunea Furie Epică lansată de Donald Trump a distrus o mare parte din flota maritimă, bazele militare, stațiile radar, aerodromurile și aeronavele Iranului – după spusele președintelui.

Israelul, prin lansarea Operațiunii Răgetul Leului, a reușit să lovească cu succes centrele de comandă militară, infrastructura petrolieră și nucleară din Teheran și să-l ucidă pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Riposta din partea Axei Rezistențeia fost dură – valuri de rachete balistice și drone kamikaze au lovit Israelul și bazele militare ale SUA din întreaga regiune a Golfului Persic. Iar efectele imediate au fost devastatoare pentru economia mondială după ce Iranul a blocat și minat Strâmtoarea Ormuz.

Situația dramatică din Strâmtoarea Ormuz

Situația dramatică din Strâmtoarea Ormuz

Prețurile la petrol s-au scumpit la nivel global pentru Europa, America de Nord și Asia după ce 20% din tranzitul petrolier la nivel global a fost blocat sau încetinit în culoarul strâmtorii. Potrivit rapoartelor pe care Trump le-a respins, războiul a epuizat stocurile Statelor Unite de rachete și interceptori. 43,6 miliarde de dolari este costul celor opt luni de război.

Amenințări fără precedent de la Teheran: „Toată lumea va fi uimită”

Oficialii iranieni din rândul Gărzilor Revoluționare au amenințat că vor riposta și mai dur – nu doar că vor lovi vase comerciale, centrele de date, cablurile submarine și infrastructura energetică din Golful Persic, dar vor viza și bazele militare americane din Germania și Marea Britanie.

Extinderea conflictului dincolo de granițele Orientului Mijlociu ar putea declanșa un conflict internațional la scară largă.

„Războiul nu s-a încheiat. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice s-a pregătit pentru un război de lungă durată”, a amenințat Hossein Mohebbi, purtătorul de cuvânt al Gardienilor Revoluției, la finalul lunii septembrie.

„Toată lumea va fi uimită”, a adăugat acesta.

Funeraliile fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei

Funeraliile fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei

Eforturile diplomatice au continuat în spatele ușilor închise

Totuși, în timp ce administrația Trump s-a apucat să strângă un arsenal masiv până la începutul lunii noiembrie, eforturile diplomatice au continuat. Negociatorii SUA au încercat să convingă Iranul să renunțe la programul de înarmare nucleară și la controlul asupra Strâmtorii Ormuz.

Planificatorii SUA sunt convinși că și o campanie intensivă de trei zile ar putea cauza economiei iraniene destule distrugeri pentru a determina regimul de la Teheran să revină la masa negocierii.

Alți oficiali americani sunt convinși că regimul iranian va intra în colaps, iar oficialii vest-europeni au notat că guvernul iranian este destul de uzat din cauza presiunilor economice.

„Nici bombele, nici sancțiunile nu au adus Iranul la masa negocierilor”

Dana Stroul, care a lucrat ca oficial în administrația Biden pe politica Orientului Mijlociu, care acum lucrează la Institutul Washington pentru Politica Orientului Apropiat, a spus:

„În acest punct al războiului, este foarte clar că nici campania militară convențională, nici sancțiunile economice și blocada navală americană, n-au determinat Iranul să vină la masa negocierii. Nici Trump și nici Netanyahu nu au adus un argument convingător în în cazul în care războiul va destabiliza regiunea”.

Alegerile pot da peste cap planul de atac

Donald Trump și premierul israelian Netanyahu | Foto – Mediafax

Alegerile parlamentare din 27 octombrie ar putea complica planurile dacă partidul conservator Likud va pierde alegerile.

Netanyahu va ajunge atunci un premier interimar și îi va fi mai dificil să lanseze operațiuni militare, spun experții. Iar dacă democrații vor obține majoritate în Congres, va fi o problemă și pentru Trump.

Mazal Mualem, comentator politic israelian și autor de cărți, a sugerat o modalitate prin care Netanyahu ar putea lansa operațiuni militare împotriva Iranului chiar și din postura de premier interimar.

„Ar putea face apel pentru un guvern de urgență cu competențe extinse, dar se va confrunta cu suspiciuni din partea adversarilor politici. Dacă Iranul atacă, ar fi o salvare pentru el, dar inițierea unui atac ar putea fi extrem de dificil pentru el”, a spus acesta.

Se face totuși o mobilizare masivă

SUA încă au de mobilizat trei portavioane, mii de pușcași marini,avioanele de vânătoare, forțele de operațiuni speciale. Atacurile ar putea avea loc noaptea. Pe de altă parte, sunt îngrijorări că repornirea războiului ar putea duce la extinderea conflictului regional.

Portavionul USS Abraham Lincoln - Foto: Profimedia images

Portavionul USS Abraham Lincoln – Foto: Profimedia images

Miercuri, Depatamentul de Stat al SUA a ordonat evacuarea personalului diplomatic și al familiilor acestora din Arabia Saudită de teama atacurilor rebelilor houthi, o grupare susținută de Iran.

Unii oficiali americani au spus că Trump va evita să lovească rafinăriile petroliere din Iran de teama că iranienii ar putea riposta în manieră similară, ceea ce ar duce la explozia prețurilor la energie.

„Mama tuturor bombelor” –  ultima soluție de șoc și uimire a lui Trump?

Anterior, au apăruti informații că Trump ar putea lansa un MOAB („mama tuturor bombelor” -cea mai mare bombă non-nucleară a Americii) asupra unor instalații nucleare sau  chiar asupra Muntelui Târnăcopului ce ar adăposti tuneluri și baze secrete cu stocuri de uraniu îmbogățit și rachete.

Dar specialiștii militari soun că MOAB explodează doar la suprafață și produce o undă de șoc la scară largă, dar este puțin probabil să distrugă baze sau instalații subterane de sub Muntele Târnăcopului, mai ales dacă sunt construite din granit.

În plus, oficialii militari au atenționat că bomba trebuie transportată de o aeronavă de transport lentă MC-130, care ar putea fi vulnerabilă la antiaeriana iraniană.

Sursa Foto: Shutterstock

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Zelenski îl acuză pe Trump de prietenie cu Putin. „A avut o relație specială cu Putin și încă o mai are“. Cum comentează președintele Ucrainei reproșurile venite de la Casa Albă în ultimele săptămâni
14:43
Zelenski îl acuză pe Trump de prietenie cu Putin. „A avut o relație specială cu Putin și încă o mai are“. Cum comentează președintele Ucrainei reproșurile venite de la Casa Albă în ultimele săptămâni
FLASH NEWS Pedro Sánchez și Giorgia Meloni au rezolvat „criza Schengen“. Spania și Italia renunță la controalele reciproce la frontieră. De ce și-a schimbat poziția Guvernul de la Roma
13:16
Pedro Sánchez și Giorgia Meloni au rezolvat „criza Schengen“. Spania și Italia renunță la controalele reciproce la frontieră. De ce și-a schimbat poziția Guvernul de la Roma
INEDIT Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific în „Oceanul American”: „Cum credeți că vor reacționa europenii?”, a întrebat președintele
12:41
Donald Trump vrea să redenumească Oceanul Pacific în „Oceanul American”: „Cum credeți că vor reacționa europenii?”, a întrebat președintele
FLASH NEWS Reacția lui Trump, după ce trimisul său special, Steve Witkoff, l-a numit pe Putin „un om cu spirit umanitar”. Ce anunță președintele SUA și cum răspunde Kievul
12:12
Reacția lui Trump, după ce trimisul său special, Steve Witkoff, l-a numit pe Putin „un om cu spirit umanitar”. Ce anunță președintele SUA și cum răspunde Kievul
VIRAL Miniroboții în formă de rățuște au făcut spectacol la Berlin: „Faceți tumbe!”. Șeful Nvidia anunță o revoluție AI în Europa
11:37
Miniroboții în formă de rățuște au făcut spectacol la Berlin: „Faceți tumbe!”. Șeful Nvidia anunță o revoluție AI în Europa
ANALIZĂ Bloomberg: Dronele rusești ucid deja oameni pe teritoriul Uniunii Europene. Ce scrie publicația despre atacurile din apele românești și bulgărești
11:11
Bloomberg: Dronele rusești ucid deja oameni pe teritoriul Uniunii Europene. Ce scrie publicația despre atacurile din apele românești și bulgărești
Mediafax
Elena Udrea aruncă bomba! Cristela Georgescu, posibilă candidată la prezidențiale. Ce susținere ar primi
Digi24
Cazul românului închis în Rusia. Ce arată o analiză Reuters a videoclipului și a dosarelor privind arestarea lui David Adrian Kercso
Cancan.ro
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
Prosport.ro
FOTO. Olga, noua senzație a ucrainenilor, față în față cu Chivu. Prezentatoarea care „aprinde” Champions League
Adevarul
Rusia a declanșat cea mai mare vânzare de aur de la crahul din 1998, pentru finanțarea războiului
Mediafax
S-a filmat în timp ce OTRĂVEA dulceața din supermarket. A cerut 100.000 de EURO de la producător
Click
„Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată
Digi24
Un elev de 15 ani a înjunghiat un coleg la un liceu din Pitești. Băiatul rănit a ajuns la spital. Martor: „A început să dea cu maceta”
Cancan.ro
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Lucrezi peste 55 de ore pe săptămână? Riscul de AVC crește cu 35%. Ce spun cardiologii despre efectele muncii excesive asupra inimii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Dacia Duster 4×4 din 2022, modelul economic de oraș care are și abilități de off-road. Ce trebuie verificat?
Descopera.ro
Dispariția Ameliei Earhart, în sfârșit aproape de rezolvare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Câte kg ai? – Dacă-mi sug burta, 110!
Descopera.ro
Cine a spus cuvintele: „Cine nu e revoluționar la douăzeci de ani, n-are inimă, iar cine nu e conservator la treizeci, n-are minte”?
Mediafax Italia
A EXPLODAT prețul roșiilor! INCREDIBIL: 10 euro pe kilogram!
Mediafax Spania
Va avea o PENSIE de 70.000 de euro! Dar asta nu e tot! Ce alte privilegii i se pregătesc
REACȚIE Reacția lui George Simion după ce lui Călin Georgescu i s-a deschis al cincilea dosar: „S-au pus pe noi!”
14:54
Reacția lui George Simion după ce lui Călin Georgescu i s-a deschis al cincilea dosar: „S-au pus pe noi!”
INEDIT National Geographic a dezvăluit cele 25 de destinații de vizitat în 2027: de la fiordurile Norvegiei și templele Egiptului până la o regiune mai puțin cunoscută din Scoția
14:38
National Geographic a dezvăluit cele 25 de destinații de vizitat în 2027: de la fiordurile Norvegiei și templele Egiptului până la o regiune mai puțin cunoscută din Scoția
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 22 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Ludovic Orban, dezvăluiri despre rolul serviciilor în jocurile politice
14:26
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 22 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Ludovic Orban, dezvăluiri despre rolul serviciilor în jocurile politice
METEO Cum va fi vremea în weekend. ANM anunță până la 20 de grade, ploi în mai multe regiuni și iarnă la munte
14:14
Cum va fi vremea în weekend. ANM anunță până la 20 de grade, ploi în mai multe regiuni și iarnă la munte
SCANDAL Godină se laudă că el i-a făcut lui Dan Tanasă plângerea penală care a stat la baza trimiterii în judecată a deputatului
14:02
Godină se laudă că el i-a făcut lui Dan Tanasă plângerea penală care a stat la baza trimiterii în judecată a deputatului
ECONOMIE Trei zile de la instalarea Guvernului Niculescu, trei zile de creștere consecutivă a euro. Moneda națională, din ce în ce mai fragilă
13:43
Trei zile de la instalarea Guvernului Niculescu, trei zile de creștere consecutivă a euro. Moneda națională, din ce în ce mai fragilă

Cele mai noi

Trimite acest link pe