Statele Unite și Iranul au convenit să suspende temporar atacurile reciproce și să reia dialogul diplomatic. O întâlnire programată marți în Qatar ar putea debloca criza din jurul Strâmtorii Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru comerțul mondial cu petrol.

Washingtonul și Teheranul au convenit să întrerupă, cel puțin temporar, atacurile reciproce și să reia negocierile directe pentru reducerea tensiunilor din Golful Persic. Potrivit unor oficiali americani citați de Axios, cele două state urmează să se întâlnească marți în Qatar, unde vor încerca să ajungă la o înțelegere privind situația din Strâmtoarea Ormuz.

Decizia vine după mai multe zile de confruntări și acuzații reciproce privind încălcarea armistițiului convenit prin protocolul semnat pe 17 iunie. În centrul disputei rămâne controlul asupra Strâmtorii Ormuz, un coridor maritim esențial prin care tranzitează o mare parte din exporturile mondiale de petrol.

SUA și Iranul pun războiul „pe pauză”

Potrivit surselor americane citate de Axios, Washingtonul și Teheranul au decis să suspende operațiunile militare pentru a crea condițiile necesare reluării dialogului.

„Am decis să oprim toate activităţile cinetice”, a declarat un înalt oficial american, folosind termenul militar care desemnează atacurile armate.

Un alt oficial american a precizat că ambele părți au acceptat să oprească atacurile „pentru moment” și că „navele pot circula liber” prin Strâmtoarea Ormuz în timp ce negocierile continuă. Aceleași informații au fost confirmate de o a treia sursă familiarizată cu discuțiile, care a precizat că întâlnirea dintre reprezentanții Iranului și Statelor Unite va avea loc marți în Qatar.

Strâmtoarea Ormuz, punctul-cheie al negocierilor

Conform protocolului convenit între cele două state pe 17 iunie, Iranul și-a asumat obligația de a permite tranzitul în siguranță al navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz. De cealaltă parte, Statele Unite au acceptat ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene.

Amintim că în ultimele zile au continuat schimburile de atacuri, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă că a încălcat acordul de încetare a focului.

Tensiunile au fost amplificate și de declarațiile făcute sâmbătă seară de Trump, care a avertizat că Iranul „va înceta să mai existe” dacă Statele Unite vor decide reluarea operațiunilor militare.

Întâlnirea programată în Qatar este privită ca un test major pentru menținerea armistițiului și pentru stabilitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime din lume, cu impact direct asupra pieței globale a energiei și asupra securității regionale.