Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns deja la Evian, pentru summitul G7. Aceasta a salutat acordul de pace dintre SUA și Iran și a afirmat că prioritatea actuală este punerea în aplicare a acestuia.

Strâmtoarea Ormuz „trebuie redeschisă, iar libertatea de navigație trebuie restabilită fără restricții”, deoarece acest lucru este esențial pentru stabilitatea regională și pentru economia globală, a declarat ea în cadrul unei conferințe de presă organizate la summitul G7.

„Permiteți-mi să subliniez, de asemenea, că nu poate exista o pace durabilă atâta timp cât Libanul rămâne în flăcări”, a adăugat von der Leyen.

Președinta CE a menționat, de asemenea, problema mineralelor critice. Acestea reprezintă unul dintre puținele domenii în care o cooperare semnificativă rămâne posibilă, în ciuda tensiunilor crescânde dintre aliați.

Statele Unite, Uniunea Europeană și alte țări din G7 și-au intensificat eforturile pentru a reduce dominația Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare cu metale rare, deși au apărut tensiuni pe fondul inițiativei Washingtonului de a constitui stocuri strategice.

Lideri precum premierul britanic, Keir Starmer, sau președintele Consiliului European, Antonio Costa, au ajuns și ei la Evian.

Președintele american Donald Trump a sosit la Geneva înaintea summitului G7 din această săptămână, unde se așteaptă ca noul acord cu Iranul să fie în centrul discuțiilor.

Trump a zburat din Washington peste noapte, la câteva ore după ce a găzduit un meci UFC pe peluza sudică a Casei Albe.

De pe aeroportul din Geneva, el va călători la Evian-les-Bains, Franța, stațiunea alpină unde are loc summitul liderilor G7 din acest an.

Mai târziu, astăzi, este așteptat să aibă o întâlnire privată cu gazda summitului, președintele francez Emmanuel Macron.