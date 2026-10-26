Prima pagină » Știri externe » Cerința lui Putin care ar putea lovi direct România. Cotidianul britanic The Telegraph susține că la viitoarele discuții de pace, Rusia va cere, probabil, ca prezența NATO în Europa să fie redusă la nivelul din 1997. Pe atunci țara noastră nu era membră a Alianței

Cerința lui Putin care ar putea lovi direct România. Cotidianul britanic The Telegraph susține că la viitoarele discuții de pace, Rusia va cere, probabil, ca prezența NATO în Europa să fie redusă la nivelul din 1997. Pe atunci țara noastră nu era membră a Alianței

Melania Agiu
Cerința lui Putin care ar putea lovi direct România. Cotidianul britanic The Telegraph susține că la viitoarele discuții de pace, Rusia va cere, probabil, ca prezența NATO în Europa să fie redusă la nivelul din 1997. Pe atunci țara noastră nu era membră a Alianței
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rusia va încerca să profite de noua rundă de negocieri de pace cu Statele Unite și Ucraina pentru a obține concesii care să slăbească apărarea NATO, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului britanic, se preconizează că Putin va cere alianței să-și reducă prezența militară la nivelurile din 1997.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Publicația reamintește că, într-un interviu de weekendul trecut, Yuri Ushakov, consilierul Kremlinului pe probleme de politică externă, a declarat că Europa ar trebui să fie inclusă în negocierile dintre oficialii ruși, ucraineni și americani, deoarece continentul ar avea un rol crucial în ajungerea la un acord.

Însă surse diplomatice au declarat pentru The Telegraph că motivul real pentru care Rusia a inclus țările europene a fost acela de a folosi următoarea rundă de negocieri pentru a obține concesii în legătură cu extinderea NATO, pe care Vladimir Putin a numit-o în repetate rânduri „cauza principală” a războiului.

Kremlinul a sugerat anterior că președintele rus ar putea fi dispus să facă compromisuri în alte chestiuni dacă îi sunt îndeplinite cerințele esențiale, care se rezumă, în esență, la privarea Ucrainei de suveranitate și la obligarea NATO să-și reducă expansiunea spre est.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Putin va cere probabil ca prezența NATO în Europa să fie redusă la nivelul din 1997, înainte ca fostele țări din blocul estic să înceapă să adere la alianță.“, a scris The Telegraph.

Potrivit ziarului, acest lucru ar însemna o posibilă retragere a trupelor NATO din Polonia, Estonia, Letonia și Lituania, precum și din Finlanda, care a aderat la alianță în 2023. Toate cele cinci țări au graniță comună cu Rusia. România a aderat la NATO în 2004.

Săptămâna trecută, Rusia a acceptat să organizeze luna viitoare la Abu Dhabi discuții tehnice trilaterale, după o pauză îndelungată în negocierile mediate de SUA.

Într-un interviu acordat presei de stat, Ușakov a declarat că nu se așteaptă ca întâlnirea să aducă progrese semnificative, descriind-o drept o „încercare preliminară”.

Rundele anterioare de negocieri nu au reușit să asigure un armistițiu, deoarece Putin a cerut în repetate rânduri ca Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, să cedeze teritorii din regiunea Donbas din est, pe care forțele ruse nu le-au cucerit încă.

Moscova consideră că această concesie a fost făcută în numele Kievului de către Donald Trump, cu ocazia întâlnirii sale cu Putin din Alaska, de anul trecut.

„Înainte, după întâlnirea de la Anchorage, părea că administrația americană ar putea să impună ceva și să oblige Kievul să se conformeze. Dar, până acum, acest lucru nu a funcționat cu adevărat”, a declarat domnul Ușakov. „Asta pentru că nu este suficient să discutăm doar cu Kievul; trebuie să discutăm cu întreaga Europă, care susține pe deplin Kievul.”, a continuat acesta.

Într-un interviu acordat televiziunii ucrainene, Zelenski a anunțat că discuțiile trilaterale vor avea loc „luna viitoare”.

El a afirmat că această întâlnire nu va pune capăt războiului, dar că echipa sa va încerca să obțină încetări limitate ale focului, care să vizeze exporturile de energie și cereale, precum și schimburi de prizonieri.

„Acestea sunt măsuri concrete, în timp ce o întâlnire la nivel de lideri reprezintă o ocazie de a obține ceva concret în urma reuniunii noastre trilaterale”, a declarat Zelenski.

„Asta este ceea ce solicităm și propunem. Nu o cerem, ci o propunem părții americane. Asta ar demonstra seriozitate.”

„Dar dacă aceasta este doar o manevră politică și Putin spune pur și simplu «Da, sunt gata» pentru că nu dorește o escaladare a conflictului cu America înainte de alegeri, atunci vom vedea foarte repede, în noiembrie, dacă a fost sau nu o manevră.”

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cum este privit rezultatul alegerilor din Serbia la Kiev și Moscova. Zelenski spune că sârbii au deschis „un nou capitol în istoria țării”. Mesajul transmis de Kremlin
18:30
Cum este privit rezultatul alegerilor din Serbia la Kiev și Moscova. Zelenski spune că sârbii au deschis „un nou capitol în istoria țării”. Mesajul transmis de Kremlin
CONTROVERSĂ Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei
17:51
Cine ar putea să preia conducerea Serbiei după înfrângerea lui Vucic. Cardiologul Ilija Srdanović, inima mișcării Lista Studenților, nu susține aderarea Serbiei la UE și se opune sancțiunilor împotriva Rusiei
FLASH NEWS Cum arată programul politic în 11 puncte al mișcării „Lista Studenților”, marele câștigător al alegerilor din Serbia. Printre acestea: arestarea corupților, confiscarea averilor dobândite ilegal și recuperarea banilor publici furați
17:33
Cum arată programul politic în 11 puncte al mișcării „Lista Studenților”, marele câștigător al alegerilor din Serbia. Printre acestea: arestarea corupților, confiscarea averilor dobândite ilegal și recuperarea banilor publici furați
FLASH NEWS Ucraina prelungeşte legea marţială şi mobilizarea generală până în ianuarie 2027, la propunerea lui Zelenski
17:06
Ucraina prelungeşte legea marţială şi mobilizarea generală până în ianuarie 2027, la propunerea lui Zelenski
FLASH NEWS Un cetățean ucrainean a traversat ilegal frontiera Republicii Moldova cu o motoparapantă. Ce măsură de protecție a cerut apoi
17:04
Un cetățean ucrainean a traversat ilegal frontiera Republicii Moldova cu o motoparapantă. Ce măsură de protecție a cerut apoi
RĂZBOI Cum a ajuns Marea Neagră cea mai periculoasă rută maritimă din lume. Este mai sigură navigația prin Strâmtoarea Ormuz
17:03
Cum a ajuns Marea Neagră cea mai periculoasă rută maritimă din lume. Este mai sigură navigația prin Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Guvernul Niculescu, în pericol să piardă sprijinul coaliției. PSD și PNL pregătesc evaluări decisive
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Ce sporuri se calculează la pensie. Lista completă a veniturilor care pot fi valorificate
Mediafax
Un nou derapaj al lui Donald Trump. A jignit Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Click
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
Digi24
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Ce se întâmplă doctore
Cine va moșteni averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Ce spune fostul ei partener despre bunurile dispărute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
De ce a clasat Cuza cazul asasinării lui Barbu Catargiu? Controversele unei anchete
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
VIDEO Ninge pe Transalpina și Transfăgărășan. Utilajele intervin ca în plină iarnă
18:57
Ninge pe Transalpina și Transfăgărășan. Utilajele intervin ca în plină iarnă
LEGE Senatul a adoptat prelungirea interdicției de a cumpăra antivirusuri și echipamente informatice din Rusia până în 2035
18:45
Senatul a adoptat prelungirea interdicției de a cumpăra antivirusuri și echipamente informatice din Rusia până în 2035
NEWS ALERT SRI, DIICOT și Poliția Română acuză Rusia de sabotaj după incendiul de lângă o filială a uzinei de armanent Romarm din Brașov. Doi bieloruși și un ucrainean, suspectați că au pus focul. Doi au fost prinși în Germania
18:44
SRI, DIICOT și Poliția Română acuză Rusia de sabotaj după incendiul de lângă o filială a uzinei de armanent Romarm din Brașov. Doi bieloruși și un ucrainean, suspectați că au pus focul. Doi au fost prinși în Germania
EXCLUSIV Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
18:43
Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
FLASH NEWS Capitalul românesc, pariul patronatelor pentru relansarea economiei. Concordia, la întâlnirea cu premierul Luca Niculescu: „Afacerile locale au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa”
18:31
Capitalul românesc, pariul patronatelor pentru relansarea economiei. Concordia, la întâlnirea cu premierul Luca Niculescu: „Afacerile locale au forța și ambiția să concureze cu cele mai bune din Europa”
AGRICULTURĂ Cum vor fi despăgubiți fermierii afectați de secetă. Formula de calcul, pe masa Guvernului Niculescu
18:21
Cum vor fi despăgubiți fermierii afectați de secetă. Formula de calcul, pe masa Guvernului Niculescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe