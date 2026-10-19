Volodimir Zelenski, pregătit să candideze din nou la prezidențiale dacă alegerile au loc pe timp de război. Explicația oferită de președintele ucrainean

Volodimir Zelenski a precizat, în cadrul unui interviu acordat pentru NBC News, că, în eventualitatea organizării unor alegeri prezidențiale în timpul războiului, ar candida din nou. Președintele ucrainean a motivat această decizie prin prisma datoriei pe care acesta spune că o are față de Ucraina, pe care trebuie să o apere până la sfârșitul ostilităților.

Pentru a organiza alegerile, Zelenski a precizat că este gata să găsească o soluție dacă Rusia acceptă un armistițiu de 60 de zile, cu toate că legislația actuală a Ucrainei impune cel puțin șase luni după încheierea războiului pentru a se pregăti pentru organizarea unui scrutin.

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„Nu este vorba doar de legislație, ci și de măsuri de securitate”, a subliniat Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, dacă Donald Trump insistă pentru organizarea alegerilor, Kievul are nevoie de un armistițiu de cel puțin 60 de zile.

„Dacă chiar vor asta, am spus: dați-ne un armistițiu de cel puțin 60 de zile… Doar 60 de zile și vom face tot ce ne stă în putință pentru a modifica legislația și a pregăti infrastructura de securitate necesară”, a declarat Zelenski.

În același timp, ar trebui să li se ofere militarilor posibilitatea de a vota, „din moment ce ei apără țara noastră”, a continuat Volodimir Zelenski.

Când a fost întrebat dacă va candida la următoarele alegeri în cazul în care Ucraina ar putea organiza așa ceva, Zelenski a răspuns: „Dacă acest lucru se întâmplă în timpul războiului, desigur, este datoria mea, pentru că trebuie să-mi apăr țara de la început până la sfârșitul acestui război”.