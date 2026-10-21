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Netanyahu anunță înainte de alegerile parlamentare că dorește răsturnarea regimului islamic de la Teheran: „Iranul este un pericol existențial pentru Israel. În câteva zile, vom fi pregătiți să ne ducem treaba la bun sfârșit”

Benjamin Netanyahu. Sursa Foto: Hepta
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Cu șase zile înainte de alegerile pentru Parlamentul Israelului (Knesset), premierul Benjamin Netanyahu a ținut un discurs în cadrul conferinței de apărare, în care a vorbit despre războaiele pe care le duce țara în ultimii trei ani pentru a confrunta pericolele existențiale.

Premierul israelian a declarat că regimul islamic de la Teheran este un „pericol existențial” pentru națiunea Israelului.

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„Însângerat, învinețit, zgâriat, regimul iranian tot nu și-a învățat lecția. Mojtaba Khamenei este numele noului lor dictator, fiul lui Ali Khamenei.  Mojtaba a amenințat că va călca pe urmele tatălui său. Al-Nusra și Iranul încearcă să dezvolte lagărele morții din nou, așadar, singura soluție pentru a împiedica această amenințare odată pentru totdeauna este să răsturnăm regimul din Iran. Și asta este ordinul meu pentru IDF, pentru Mossad și forțele de securitate”.

Netanyahu spune că singura soluție pentru a îndepărta pericolul este răsturnarea regimului islamic de la Teheran, acuzat pentru proliferare nucleară.

„Ne confruntăm cu o amenințare existențială. Misiunea noastră este să ne salvăm națiunea. Suntem în pericol de a înceta să mai existăm. Suntem ori noi, fie ei. Și vom fi noi”, a spus premierul.

Netanyahu a vorbit și despre celelalte două fronturi în care desfășoară Israelul operațiunile militare terestre: sudul Libanului și Fâșia Gaza.

„Președintele Trump, bunul meu prieten, crede că este singura soluție. În câteva zile, vom fi pregătiți să ne finalizăm sarcina. Să ne ducem treaba la bun sfârșit.  Dar nu o putem face decât cu voi, Statul Israel. Exact asta vom face. Am tăiat capul caracatiței.”, a declarat Netanyahu.

Premierul a mai spus că Israelul, pentru a avea stabilitate și pace, trebuie să elimine întreaga Axă a Răului.

„Ați realizat minuni. Știu că sunteți capabili.  Ne-ați ridicat statura, ne-ați umplut inimile cu mândrie. Și acesta este angajamentul meu și al prietenilor de aici, al tututor. Toți suntem angajați să asigurăm eternitatea statului Israel, să răsturnăm regimul, să eliminăm Axa Răului odată pentru totdeauna. Și să aducem securitate, pace și stabilitate în Israel. Avem puterea să facem asta. Avem spiritul să o facem. ”

Sursa Video: Guvernul Israelului

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