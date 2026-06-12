Șapte moldoveni și un cetățean „străin“ au murit în două accidente succesive pe o autostradă din Ungaria. Cum s-a produs tragedia

Opt oameni au murit, vineri dimineața, în două accidente succesive produse pe o autostradă din vestul Ungariei, relatează AP. Un camion cu numere de înmatriculare din Moldova a luat foc, după ce s-a ciocnit cu un utilaj de construcții în apropierea orașului Győr, în jurul orei 4.30 (5.30 ora României n.r.) dimineața, provocând moartea unei persoane și blocând traficul, a declarat poliția.

Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, la doi kilometri distanță, un microbuz, tot cu numere de înmatriculare moldovenești, a intrat în plin într-un camion care staționa pe autostradă din cauza primului accident. În acest vehicul se aflau nouă bărbați din Moldova, iar șapte dintre ei au murit la fața locului.

Alte două persoane au fost rănite grav, au mai anunțat autoritățile locale.

O bandă a autostrăzii M1 în direcția Austriei a fost închisă.

Prim-ministrul ungar, Péter Magyar, și-a exprimat condoleanțele față de familiile victimelor.