Trump a anunțat reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. Ce taxe intenționează Teheranul să impună navelor

Președintele american, Donald Trump, a anunțat, luni, că traficul prin Strâmtoarea Ormuz a fost reluat, iar multe nave încărcate cu petrol au început să părăsească zona.

„Navele încep să părăsească Strâmtoarea Hormuz, multe dintre ele încărcate cu petrol. Se deplasează pe «autostrada» sudică, care este complet sigură și de încredere. Există și alte rute de navigație, de asemenea”, a scris Trump pe pagina sa de pe TruthSocial.

Anunțul președintelui american vine după ce, noaptea trecută, Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord care prevede oficial încetarea operațiunilor militare, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale americane. Documentul urmează să fie semnat în această săptămână, în Elveția.

Iranul declară că nu are încredere în Statele Unite, în ciuda acordului

Ministerul iranian de Externe afirmă că Iranul încă simte o „profundă neîncredere” față de Statele Unite, în ciuda semnării unui acord pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

„Din păcate, trebuie recunoscut faptul că neîncrederea profundă față de Statele Unite este consecința unei lungi istorii de abateri ale liderilor americani”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, în cadrul briefingului său de presă săptămânal. „Statele Unite mai au mult de lucru înainte de a putea câștiga încrederea iranienilor”, a adăugat el, considerând că acordul care urmează să fie semnat vineri este „doar un pas către reducerea tensiunilor și încheierea războiului” declanșat de un atac americano-israelian împotriva Iranului pe 28 februarie.

Iranul susține că Statele Unite s-au angajat să plătească despăgubiri pentru pagubele cauzate de război. Ministerul iranian de Externe a declarat că Statele Unite s-au angajat să deblocheze fondurile iraniene deținute în străinătate și să plătească despăgubiri pentru pagubele de război, în baza acordului.

„Eliberarea activelor iraniene și despăgubirile sunt două puncte esențiale” ale acordului care urmează să fie semnat vineri, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghai, în cadrul briefingului său de presă săptămânal: „Partea americană s-a angajat să ia măsuri în aceste două domenii”.

Taxe pentru „servicii maritime“ în Strâmtoarea Ormuz

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului afirmă că Teheranul ar percepe taxe pentru servicii maritime de la navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în loc să impună taxe de trecere, în conformitate cu acordul-cadru încheiat cu Statele Unite.