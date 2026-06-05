Trump afirmă că SUA pot obține uraniul Iranului fără un acord cu Teheranul: „L-am putea avea chiar acum”. AIEA avertizează asupra riscurilor nucleare

Președintele Donald Trump susține că Statele Unite nu au nevoie de un acord cu Iranul pentru a intra în posesia uraniului îmbogățit al regimului de la Teheran. Declarația vine în contextul unor noi avertismente lansate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică și al presiunilor politice din Congresul american.

Donald Trump a declarat că Statele Unite ar putea obține uraniul îmbogățit aflat pe teritoriul Iranului fără a avea nevoie de un acord cu autoritățile de la Teheran, afirmând că regimul iranian nu ar putea împiedica Washingtonul să intre în posesia materialului nuclear dacă administrația americană ar decide acest lucru, scrie Le Figaro.

„L-am putea obține chiar acum. Nu cred că ar putea să ne împiedice dacă am vrea, dar nu există niciun motiv să facem asta. Este îngropat”, a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a precizat că nu are în prezent planuri pentru o întâlnire cu liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, însă nu exclude această posibilitate în eventualitatea unei înțelegeri între cele două state.

„Dacă s-ar întâmpla asta, aș da dovadă de respect”, a declarat Trump.

AIEA avertizează asupra lipsei accesului la instalațiile nucleare iraniene

Declarațiile liderului american au coincis cu un nou semnal de alarmă transmis de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la imposibilitatea inspectorilor săi de a accesa anumite instalații nucleare din Iran. Potrivit agenției, accesul la unele situri strategice a fost restricționat după conflictul militar din iunie 2025, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra mai multor obiective asociate programului nuclear iranian.

AIEA consideră că lipsa verificărilor reprezintă un risc major din perspectiva neproliferării nucleare și solicită reluarea imediată a activităților de inspecție.

„Este esențial ca Agenția să își poată desfășura fără întârziere activitățile”, au transmis reprezentanții AIEA.

Instituția internațională a cerut Iranului să coopereze și să permită accesul experților pentru evaluarea situației din teren și verificarea stocurilor de material nuclear.

Congresul încearcă să limiteze libertatea de acțiune a lui Trump

În paralel, conflictul cu Iranul începe să provoace tensiuni și pe scena politică americană. Camera Reprezentanților a adoptat o rezoluție prin care președintele Donald Trump ar urma să fie obligat să obțină aprobarea Congresului înainte de extinderea operațiunilor militare împotriva Iranului.

Măsura a trecut cu sprijinul democraților și al unui grup de congresmeni republicani care și-au exprimat nemulțumirea față de direcția actuală a conflictului. Rezoluția trebuie însă aprobată și de Senat pentru a produce efecte concrete.

Votul vine ca un semnal al creșterii nemulțumirilor inclusiv în interiorul Partidului Republican, pe fondul războiului cu Iranul, care a intrat deja în a patra lună și continuă să genereze incertitudini atât pe plan militar, cât și diplomatic.

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