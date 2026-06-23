Președintele Donald Trump a declarat marți că Iranul a fost de acord cu inspecțiile nucleare „până la infinit”.

Regimul islamic de la Teheran a respins afirmațiile președintelui. Președintele american a declarat că activele înghețate ale Iranului vor fi folosite pentru a cumpăra provizii din SUA pentru cauze umanitare. Dar purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat marți că oficialii iranieni care au participat la o întâlnire cu șeful AIEA Rafael Grossi în Elveția nu au agreat vreun plan pentru ca organizația ONU să inspecteze instalațiile nucleare avariate.

Washington DC a fost de acord să suspende sancțiunile asupra Iranului pentru 60 de zile după prima rundă de negocieri, marcând finalul unui război care a durat trei luni, potrivit Reuters.

Președintele susține în mod repetat că strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă, dar Iranul continuă să mențină controlul asupra culoarului după ce Israelul a repornit conflictul cu Hezbollah în Liban.

Vicepreședintele JD Vance a spus că discuțiile cu oficialii iranieni în Elveția au fost „productive” și că reprezintă o bază pentru un acord final. El a mai spus că Teheranul ar fi fost de acord să permită accesul inspectorilor AIEA în țară.

Inspectorii vor verifica dacă Iranul își respectă garanțiile că nu produce arme nucleare, principalul motiv pentru care Israel și SUA au declanșat atacurile din 28 februarie 2026.

Sursa Foto: The White House