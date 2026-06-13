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Trump anunță eliminarea liderului temutei bande criminale Tren de Aragua, „Niño” Guerrero. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu Venezuela

Trump anunță eliminarea liderului temutei bande criminale Tren de Aragua, „Niño” Guerrero. Operațiunea a fost realizată în colaborare cu Venezuela
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Liderul bandei criminale Tren de Aragua, Héctor Guerrero, cunoscut sub porecla „Niño Guerrero”, a fost ucis vineri seara într-un atac aerian de precizie lansat de armata Statelor Unite, a anunțat președintele american pe pagina sa de Truth Social.

Héctor Guerrero a fost ucis într-o operațiune „rapidă și letală” efectuată de Comandamentul Sudic al armatei americane în colaborare cu „partenerii noștri din Venezuela, cu care colaborăm foarte bine”, a precizat Trump.

„La ordinul meu, Comandamentul Sudic al Statelor Unite a lansat un atac cinetic rapid și letal pentru a-l executa cu succes pe Niño Guerrero, infamul lider al Tren de Aragua, una dintre cele mai sângeroase organizații teroriste de pe Planeta Pământ. […] Această acțiune a fost coordonată îndeaproape cu prietenii noștri din Venezuela, cu care colaborăm foarte bine. Drept urmare, teroriștii Tren de Aragua nu mai au un refugiu sigur în Venezuela sau în altă parte și, sub conducerea mea, îi vom găsi pe acești criminali și baroni ai drogurilor oricând, oriunde și îi vom trimite în adâncurile iadului, unde le este locul”, a scris președintele american pe Truth Social.

Mai mult, operațiunea are loc la câteva zile după ce forțele armate venezuelene au lansat o serie de atacuri asupra statului Bolivar, din sudul țării, acolo unde bande violente și gherile columbiene exploatează mine ilegale de aur de mari dimensiuni.

Actualul guvern din Venezuela, condus de Delcy Rodriguez, a adoptat reforme care deschid regiunea în mare parte nedezvoltată minerilor străini, alături de o lege similară pentru petrol și gaze, care a fost adoptată în ianuarie anul acesta.

„Niño Guerrero”, criminalul care a transformat închisoarea într-un resort de lux

Héctor Guerrero, supranumit „Niño Guerrero”, a condus organizația Tren de Aragua timp de peste un deceniu. Acesta transformase inițial închisoarea de maximă securitate în care se afla, Tocoron din Venezuela, într-un centru de lux personal, cu piscină, teren de baseball, restaurant și grădină zoologică.

În septembrie 2023, cu puțin timp înainte ca soldații venezueleni să ia cu asalt închisoarea pentru a recăpăta controlul, Guerrero a fost alertat și a evadat printr-o rețea secretă de tuneluri subterane.

La început, gruparea criminală opera doar în statul Aragua, dar Niño Guerrero s-a extins ulterior în Chile, Columbia, Peru, Brazilia și, recent, pe teritoriul Statelor Unite. Organizația sa se ocupa cu extorcări de fonduri, asasinate la comandă, trafic de droguri, spălare de bani și, în mod special, exploatarea și traficul de migranți.

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