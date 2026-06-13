În anul 1999, planetele s-au aliniat pentru Vladimir Putin. Chiar dacă pare exagerat, noua istorie a Rusiei și a întregii omeniri a început acum 30 de ani, însă, în 1996. Înfrângerea electorală neașteptată și la limită a primarului de atunci din Sankt Petersburg, Anatoli Sobchak, l-a propulsat pe Vladimir Putin la Moscova. Înfrângerea lui Sobchak, însă, nu fusese o certitudine.
La începutul anului 1996, Sobchak, primul primar ales democratic al orașului Sankt Petersburg, nu și-a dat seama cât de nepopular devenise și era sigur că victoria în alegerile viitoare era de drept a sa.
Un alt prim-adjunct, Alexei Kudrin, a văzut acest lucru ca pe un atac personal și, așa cum li s-a părut jurnaliștilor la acea vreme, era confuz în legătură cu ceea ce avea de făcut în continuare.
„Și apoi a fost Putin, care a evitat publicitatea, așa cum făcuse întotdeauna. Părea să se comporte ca și cum alegerile nu ar fi fost treaba lui”, amintește Serghei Șelin.
Alegerile pentru funcția de primar din 1996 nu au fost prima înfrângere electorală a lui Putin.
În anul precedent, în calitate de șef regional al partidului „Casa Noastră – Rusia” al premierului Viktor Cernomirdin, Putin a condus campania partidului pentru Duma de Stat la Sankt Petersburg.
„Acolo, partidul a obținut 13% din voturi – mai puțin decât la Moscova. Dar a fost un eșec la nivel național, din orice punct de vedere. Judecând după toate aparențele, Putin a tratat acel prim eșec electoral ca pe o formalitate care nu avea nicio legătură cu viitorul său politic.
Se spune adesea că Putin a fost șef al sediului central al campaniei lui Sobceak. Acest lucru nu este adevărat. În acele vremuri, existau de obicei mai multe sedii centrale, un aranjament amatoricesc care garanta haosul”, continuă Serghei Șelin.
Era inevitabilă înfrângerea lui Sobchak? Deloc. În afară de slăbiciunea organizatorică și incompetența electorală a echipei lui Sobchak, aceasta a avut pur și simplu ghinion.
„În primul rând, Sobchak, de obicei un orator renumit, a pierdut pe neașteptate dezbaterea televizată.
Dar vremea din ziua alegerilor a fost frumoasă, iar publicul s-a grăbit să iasă din oraș. Rezultatul a fost o scădere cu 190.000 de alegători ai numărului de votanți față de primul tur.
În final, Iakovlev l-a învins pe Sobceak cu 28.000 de voturi și a câștigat cu 47,5% la 45,8%. În timp ce voturile erau numărate în acea seară, un Putin palid ca moartea rătăcea în tăcere prin Palatul Mariinski. Se făcuse istorie”, punctează Serghei Șelin.
Nimic nu ne împiedică să presupunem că, în timp, Putin ar fi fost ales guvernator al Sankt Petersburgului cam în același mod și cu aceeași aură de popularitate cu care a fost ales președinte al Rusiei în 2000 și 2004.
„Dar istoria a ales o altă cale pentru el. Să-i lăsăm pe psihanaliști să judece impactul înfrângerii din 1996 asupra lumii interioare a viitorului lider al Rusiei.
Primul succes al carierei lui Putin la Moscova a fost un produs secundar al luptelor interne ale elitei de acolo.
Chubais însuși a devenit șeful administrației prezidențiale la mijlocul lunii iulie 1996, devenind al doilea cel mai important om din țară.
Putin avea legături și cu Korjakov. Chubais nu-l îndrăgea pe Putin. Dar, cel mai probabil, Kudrin, care tocmai se mutase la Moscova, l-a ajutat pe Putin să obțină un loc de muncă în departamentul de administrare a proprietăților prezidențiale în august 1996”, mai scrie Serghei Șelin.
Mai târziu, când s-a mutat la Ministerul Finanțelor în martie 1997, Kudrin l-a mutat pe Putin în vechea sa funcție de șef al agenției însărcinate cu supravegherea și auditarea administrației prezidențiale.
„În acest rol, Putin a devenit pentru prima dată un jucător important în intrigile elitei rusești. Spre deosebire de posturile sale anterioare, această poziție putea servi cu adevărat drept rampă de lansare către vârful puterii.
Putin a arătat că învățase lecția eșecului său anterior de la Sankt Petersburg. Apoi a reușit să se distanțeze la timp de prietenii săi ciubaizi căzuți în dizgrație. Venise momentul pentru oameni ca el, iar el simțea acest lucru”, explică Serghei Șelin.
Ca om al serviciilor de securitate, loial și lui Elțin, Putin s-a dovedit a fi omul potrivit la locul potrivit.
„În doar un an și jumătate, a urcat patru sau cinci trepte în funcție, până când, pe 31 decembrie 1999, a devenit președinte interimar al Rusiei.
Indiferent de numele său de familie – Primakov, Stepașin, oricine – bagajul său politic nu ar fi diferit prea mult de cel al lui Putin.
Nu orice autocrat este capabil să meargă atât de departe. Doar cineva cu experiența și temperamentul lui Putin poate fi”, încheie Serghei Șelin analiza publicată de The Moscow Times.