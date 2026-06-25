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Trump cere Congresului SUA un fond suplimentar de 88 de miliarde de dolari. Cei mai mulți bani, direcționați către războiul cu Iranul

Ionuț Stan
Trump cere Congresului SUA un fond suplimentar de 88 de miliarde de dolari. Cei mai mulți bani, direcționați către războiul cu Iranul
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Iranienii pun condiții, Donald Trump nu le acceptă / Foto - Mediafax
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Administrația președintelui Donald Trump a transmis Congresului o cerere de finanțare suplimentară în valoare de aproape 88 de miliarde de dolari. Cea mai mare parte a fondurilor este destinată operațiunilor militare legate de conflictul cu Iranul, însă pachetul include și bani pentru combaterea epidemiei de Ebola și ajutoare pentru agricultura americană.

Administrația președintelui Donald Trump a înaintat Congresului unul dintre cele mai importante pachete de finanțare suplimentară din acest an, solicitând aproape 88 de miliarde de dolari pentru acoperirea costurilor generate de războiul cu Iranul, combaterea epidemiei de Ebola din Africa Centrală și susținerea fermierilor americani, scrie CBS News.

Potrivit documentului transmis legislativului, aproximativ 87,6 miliarde de dolari sunt destinați acoperirii „nevoilor urgente” generate de conflictul cu Iranul, în timp ce alte fonduri vor fi direcționate către programe de sănătate publică și sprijin pentru sectorul agricol.

Pentagonul primește cea mai mare parte a fondurilor

Cea mai mare alocare din pachetul bugetar, aproximativ 67 de miliarde de dolari, este destinată Departamentului Apărării. Din această sumă, administrația solicită 21 de miliarde de dolari pentru achiziția de muniții, 17,3 miliarde de dolari pentru acoperirea costurilor operaționale și 12,1 miliarde de dolari pentru programe clasificate.

Documentul mai prevede alocarea a 767,5 milioane de dolari pentru Departamentul Energiei, în contextul activităților legate de război și de capacitățile nucleare ale Iranului.

Alte 300 de milioane de dolari sunt solicitate pentru Departamentul de Stat, fondurile urmând să fie folosite pentru securizarea ambasadelor americane și pentru lucrări de infrastructură în statele învecinate Iranului.

Cererea riscă să întâmpine opoziție în Congres

Pachetul de finanțare se anunță dificil de adoptat în Congres, unde opoziția democrată și o parte dintre republicani contestă atât costurile conflictului, cât și oportunitatea extinderii cheltuielilor militare.

„După ce a târât America într-un război nesăbuit, acum vrea ca Congresul să-i acorde zeci de miliarde în plus pentru a acoperi pagubele, în timp ce familiile încă plătesc prețuri mai mari”, a declarat Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senat.

La rândul său, senatoarea Patty Murray, liderul democraților din Comisia pentru alocări bugetare a Senatului, a criticat solicitarea administrației.

„Voi analiza cu atenție această cerere în întregime și mă voi asigura că avem grijă de militarii noștri, dar nu voi aproba fără discuție zeci de miliarde în plus pentru acest război dezastruos ales în mod deliberat”, a declarat Patty Murray.

În schimb, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, a susținut că finanțarea este indispensabilă pentru consolidarea capacităților militare ale Statelor Unite.

Potrivit acestuia, fondurile vor accelera producția de muniții de înaltă precizie, arme hipersonice, sisteme de atac și drone.

Pe lângă finanțarea destinată conflictului cu Iranul, administrația solicită încă 11,1 miliarde de dolari pentru sprijinirea fermierilor americani și 1,4 miliarde de dolari pentru combaterea epidemiei de Ebola din Republica Democratică Congo, Uganda și alte state din Africa Centrală.

Pachetul include și o propunere legislativă prin care administrația dorește autorizarea permanentă a comercializării pe tot parcursul anului a combustibilului E15, un amestec de benzină și etanol. Casa Albă susține că măsura ar contribui la reducerea prețurilor la carburanți, ar sprijini producția internă de combustibil și ar oferi consumatorilor mai multe opțiuni pe piața energiei.

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