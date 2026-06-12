Trump critică Teheranul pentru scurgerile de informații privind acordul de pace. „Termenii nu au nicio legătură cu ce s-a negociat”

După ce a anunțat inițial că va „lovi puternic Iranul”, Donald Trump s-a răzgândit și a declarat că „a anulat atacurile”. Președintele SUA a scris pe Truth Social că a purtat discuții cu partenerii strategici și cu aliații din Orientul Mijlociu: „ În baza discuțiilor cu Republica Islamică Iran (…), în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, am decis să anulez atacurile și bombardamentele programate împotriva Iranului în această seară.”

După anunțul din noaptea trecută, Donald Trump chiar ia în considerare posibilitatea că SUA și Iran să semneze acordul de pace chiar în acest weekend. În urma acordului de pace, strâmtosrea Ormuz ar fi redeschisă, iar tranzitul petrolier global ar fi reluat după o criză energetică care a durat de 3 luni, potrivit Reuters. Iranul ar trebui să garanteze că nu va dezvolta arme nucleare și că va ceda deșeurile cu uraniu îmbogățit.

Trump acuză o agenție de presă din Iran de „știri false” și critică Teheranul

Potrivit Fars News, o agenție din presa iraniană semi-oficială, a publicat o știre că, de fapt, Iranul nu a aprobat niciun text pentru memorandumul inițial privind o nouă înțelegere cu SUA. Agenția a citat o sursă apropiată delegației de negociatori iranieni.

Trump a respins informația ca fiind falsă și a catalogat Fars News ca „Fake News” într-o postare pe Truth Social. Președintele a criticat și Teheranul pentru scurgerile de informații privind acordul de pace cu SUA.

„Termenii pe care Iranul i-a divulgat către Fake News NU AU NICIO legătură cu termenii conveniți în scris. Ceea ce au spus, inclusiv declarația lor slabă și patetică despre existența unei înțelegeri, nu are nicio legătură cu adevărul. Sunt oameni prea nerușinați cu care nu poți să ai de-a face. Cu ei nu există așa ceva ca a face afaceri cu bună-credință. UIMITOR! De asemenea, atacul lor cu drone, respins complet aseară împotriva navelor indiene care părăseau Strâmtoarea Hormuz, este TOTAL INACCEPTABIL. Ar trebui să se pună pe treabă și REPEDE!”, a scris președintele.

Sursa Foto: Mediafax Foto