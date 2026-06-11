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Trump declară Iranul „învins”: „Le-a luat prea mult timp să negocieze un acord. Acum trebuie să plătească prețul”. Șeful Pentagonului promite atacuri puternice

Ionuț Stan
Trump declară Iranul „învins”: „Le-a luat prea mult timp să negocieze un acord. Acum trebuie să plătească prețul”. Șeful Pentagonului promite atacuri puternice
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Președintele Donald Trump susține că Iranul a suferit o înfrângere majoră și acuză Teheranul că a tergiversat negocierile pentru un acord cu Statele Unite. Liderul de la Casa Albă avertizează că regimul iranian va suporta consecințele după ce a refuzat să accepte condițiile propuse de Washington.

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran continuă să crească, după ce președintele Donald Trump a transmis un mesaj extrem de dur la adresa autorităților de la Teheran. Într-o postare publicată pe Truth Social, liderul american a afirmat că forțele armate iraniene au fost practic anihilate și că Iranul va suporta costurile refuzului de a ajunge la un acord cu Washingtonul, scrie CNN.

„Armata Iranului este o harababură totală. O mare parte din ea, la fel ca Marina și Forțele Aeriene, nici măcar nu mai există – au fost complet învinși. Iranul este doar vorbe și nicio acțiune. Agresorul din Orientul Mijlociu este MORT!!! Le-a luat prea mult timp să negocieze un acord care ar fi fost grozav pentru ei, acum vor trebui să plătească prețul”, a scris președintele Donald Trump.

Pentagonul anunță noi lovituri împotriva Iranului

Mesajul liderului american a fost urmat de declarații ferme din partea secretarului Apărării al SUA, Pete Hegseth, care a confirmat că armata americană pregătește noi atacuri asupra unor obiective strategice iraniene. Aflat la sediul Comandamentului Central al SUA din Tampa, Florida, oficialul american a declarat că operațiunile militare sunt menite să transmită un mesaj clar Teheranului și să forțeze autoritățile iraniene să accepte un acord considerat favorabil de Washington.

„Comandamentul Central va fi ocupat în această seară deoarece președintele Trump a spus că vom lovi Iranul puternic, și așa vom face, pentru că Iranul are șansa de a încheia un acord bun, un acord excelent, care să consfințească ceea ce au spus că sunt dispuși să facă, dar nu au fost dispuși să facă până acum”, a declarat Pete Hegseth, secretarul Apărării al SUA.

Pete Hegseth - Foto: Mediafax foto

Pete Hegseth – Foto: Mediafax foto

Oficialul american a susținut că Iranul a avut multiple oportunități pentru a ajunge la o înțelegere diplomatică, însă a ales să amâne negocierile.

„Așa cum a spus președintele Trump, au tot bătut la ușă, încercând să obțină un acord. În schimb, vor avea parte de bombe care vor cădea asupra unor instalații-cheie din Iran, lansate de Statele Unite ale Americii”, a afirmat Pete Hegseth.

Washingtonul promite atacuri „puternice”

Șeful Pentagonului a insistat că acțiunile militare nu urmăresc extinderea conflictului, ci crearea condițiilor necesare pentru obținerea unui acord care să răspundă cerințelor administrației americane.

„Acest lucru nu se întâmplă pentru că vrem să reluăm ceva ce nu trebuie reluat”, a declarat Pete Hegseth, adăugând că Departamentul Apărării este pregătit să impună condițiile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite de Casa Albă.

Secretarul Apărării a avertizat că loviturile pregătite de armata americană vor avea un impact semnificativ.

„Vor fi puternice”, a spus Pete Hegseth despre atacurile programate. „Dacă va fi nevoie să aibă loc mâine seară, vor fi puternice și vor transmite un mesaj clar.”

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