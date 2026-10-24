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Administrația Trump a decis să elimine o parte din tarifele de 50% impuse Canadei. Cum ar putea ajuta această decizie candidații republicani la alegerile din noiembrie

Melania Agiu
Administrația Trump a decis să elimine o parte din tarifele de 50% impuse Canadei. Cum ar putea ajuta această decizie candidații republicani la alegerile din noiembrie
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Premierul Mark Carney și președintele american Donald Trump - Foto: Mediafax foto
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Administrația Trump a decis să elimine o parte din tarifele de 50% aplicate produselor canadiene cu doar două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, relatează BBC și Wall Street Journal.

Sursa foto: Mediafax

Astfel, începând cu 30 octombrie, vor fi reduse tarifele pentru produse precum „anumite produse utilizate în agricultură, plăci de placaj, anumite produse din hârtie, anumite utilaje și echipamente frigorifice”, a anunțat vineri Casa Albă.

În același timp, se va aplica o taxă vamală de 50% asupra altor mărfuri canadiene, inclusiv covoare, anumite supape și deșeuri.

Senatoarea republicană Susan Collins, care se află într-o cursă strânsă pentru păstrarea mandatului său în statul Maine, a anunțat pentru prima dată aceste scutiri, afirmând că acestea vor ajuta sectorul agricol din statul său.

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Statele Unite au impus o taxă de 50% asupra unor mărfuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari, după ce negocierile comerciale dintre cele două țări au eșuat în luna august. Canada a impus atunci o serie de contramăsuri ca răspuns la tarifele aplicate de SUA, despre care prim-ministrul Mark Carney a afirmat că sunt „necesare pentru a ne proteja lucrătorii”.
Trump a impus tarifele din cauza a ceea ce el a numit „tratament inegal” aplicat exporturilor americane de automobile, produse lactate și băuturi alcoolice.

După ce ziarul „The Wall Street Journal” a relatat pentru prima dată despre eliminările de taxe, senatoarea Collins a emis o declarație în care a lăudat inițiativa administrației Trump.

„Am solicitat scutiri de taxe vamale pentru aceste produse importante și am subliniat povara pe care costurile suplimentare o reprezintă pentru întreprinderile și familiile din Maine”, a declarat Collins. „Voi continua să colaborez direct cu reprezentanții Administrației pentru a obține scutiri suplimentare de taxe vamale și pentru a încuraja încheierea unui acord comercial mai amplu cu Canada, vecinul, aliatul și cel mai mare partener comercial al nostru.”

Senatoarea republicană s-a distanțat de Trump în ceea ce privește tarifele, în încercarea de a-și asigura realegerea într-un stat care depinde în mare măsură de comerțul cu Canada. Contracandidatul ei democrat, Troy Jackson, a transformat războiul comercial al lui Trump cu Canada într-o temă centrală a campaniei, iar cei doi se află la egalitate în sondaje.

Este a doua oară când administrația Trump modifică tarifele de 50% impuse Canadei. Luna trecută, a eliminat tarifele pentru anumite produse, printre care sarea de drum și cimentul — o decizie pentru care Collins și-a asumat meritul în campania electorală. Totuși, această măsură nu a descurajat atacurile din partea lui Jackson, care a afirmat în cadrul unei dezbateri cu Collins din această lună că locuitorii din Maine „nu pot mânca sare de drum”.

Atunci când administrația Trump a scutit aceste produse de tarifele canadiene, a compensat această măsură prin aplicarea unor tarife de 50% asupra altor produse canadiene, astfel încât valoarea totală a exporturilor canadiene afectate de tariful de 50% s-a ridicat la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Noile taxe vamale aplicate covoarelor, supapelor și deșeurilor din Canada vor avea un rol similar, valoarea în dolari a produselor canadiene afectate de aceste taxe ajungând la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Potrivit WSJ, deși a fost solicitată de Collins, modificarea tarifelor impuse Canadei ar putea ajuta și candidații republicani din alte state dependente de comerț. În Michigan, candidatul republican, fostul deputat Mike Rogers, a difuzat spoturi publicitare în care îi cere lui Trump să pună capăt războiului comercial cu Canada, după ce luni de zile a susținut acțiunile președintelui. În New Hampshire, fostul senator John Sununu a criticat, de asemenea, tarifele impuse de Trump Canadei, în cadrul campaniei sale împotriva democratului Chris Pappas.

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