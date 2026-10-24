Administrația Trump a decis să elimine o parte din tarifele de 50% aplicate produselor canadiene cu doar două săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, relatează BBC și Wall Street Journal.

Astfel, începând cu 30 octombrie, vor fi reduse tarifele pentru produse precum „anumite produse utilizate în agricultură, plăci de placaj, anumite produse din hârtie, anumite utilaje și echipamente frigorifice”, a anunțat vineri Casa Albă.

În același timp, se va aplica o taxă vamală de 50% asupra altor mărfuri canadiene, inclusiv covoare, anumite supape și deșeuri.

Senatoarea republicană Susan Collins, care se află într-o cursă strânsă pentru păstrarea mandatului său în statul Maine, a anunțat pentru prima dată aceste scutiri, afirmând că acestea vor ajuta sectorul agricol din statul său.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Statele Unite au impus o taxă de 50% asupra unor mărfuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari, după ce negocierile comerciale dintre cele două țări au eșuat în luna august. Canada a impus atunci o serie de contramăsuri ca răspuns la tarifele aplicate de SUA, despre care prim-ministrul Mark Carney a afirmat că sunt „necesare pentru a ne proteja lucrătorii”.

Trump a impus tarifele din cauza a ceea ce el a numit „tratament inegal” aplicat exporturilor americane de automobile, produse lactate și băuturi alcoolice.

După ce ziarul „The Wall Street Journal” a relatat pentru prima dată despre eliminările de taxe, senatoarea Collins a emis o declarație în care a lăudat inițiativa administrației Trump.

„Am solicitat scutiri de taxe vamale pentru aceste produse importante și am subliniat povara pe care costurile suplimentare o reprezintă pentru întreprinderile și familiile din Maine”, a declarat Collins. „Voi continua să colaborez direct cu reprezentanții Administrației pentru a obține scutiri suplimentare de taxe vamale și pentru a încuraja încheierea unui acord comercial mai amplu cu Canada, vecinul, aliatul și cel mai mare partener comercial al nostru.”

Senatoarea republicană s-a distanțat de Trump în ceea ce privește tarifele, în încercarea de a-și asigura realegerea într-un stat care depinde în mare măsură de comerțul cu Canada. Contracandidatul ei democrat, Troy Jackson, a transformat războiul comercial al lui Trump cu Canada într-o temă centrală a campaniei, iar cei doi se află la egalitate în sondaje.

Este a doua oară când administrația Trump modifică tarifele de 50% impuse Canadei. Luna trecută, a eliminat tarifele pentru anumite produse, printre care sarea de drum și cimentul — o decizie pentru care Collins și-a asumat meritul în campania electorală. Totuși, această măsură nu a descurajat atacurile din partea lui Jackson, care a afirmat în cadrul unei dezbateri cu Collins din această lună că locuitorii din Maine „nu pot mânca sare de drum”.

Atunci când administrația Trump a scutit aceste produse de tarifele canadiene, a compensat această măsură prin aplicarea unor tarife de 50% asupra altor produse canadiene, astfel încât valoarea totală a exporturilor canadiene afectate de tariful de 50% s-a ridicat la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Noile taxe vamale aplicate covoarelor, supapelor și deșeurilor din Canada vor avea un rol similar, valoarea în dolari a produselor canadiene afectate de aceste taxe ajungând la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Potrivit WSJ, deși a fost solicitată de Collins, modificarea tarifelor impuse Canadei ar putea ajuta și candidații republicani din alte state dependente de comerț. În Michigan, candidatul republican, fostul deputat Mike Rogers, a difuzat spoturi publicitare în care îi cere lui Trump să pună capăt războiului comercial cu Canada, după ce luni de zile a susținut acțiunile președintelui. În New Hampshire, fostul senator John Sununu a criticat, de asemenea, tarifele impuse de Trump Canadei, în cadrul campaniei sale împotriva democratului Chris Pappas.