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Trump impune noi restricții comerciale Canadei: alcoolul, unele lactate și motocicletele, interzise în SUA

Trump impune noi restricții comerciale Canadei: alcoolul, unele lactate și motocicletele, interzise în SUA
Donald Trump - Foto: Shutterstock
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Donald Trump impune noi restricții comerciale Canadei: alcoolul, unele lactate și motocicletele intră pe lista produselor interzise în SUA din 29 septembrie. Alte mărfuri vor suporta taxe mai mari, pe fondul escaladării războiului comercial.

Războiul comercial dintre Statele Unite și Canada intră într-o nouă etapă, cu efecte care se vor resimți de ambele părți ale uneia dintre cele mai importante frontiere economice ale lumii.

Donald Trump a semnat o serie de ordine executive prin care Washingtonul interzice importul anumitor produse canadiene, de la băuturi alcoolice și unele produse lactate până la motociclete și mopede. Pentru alte categorii de mărfuri, taxele vamale vor fi majorate.

Noile măsuri americane intră în vigoare pe 29 septembrie și reprezintă răspunsul Casei Albe la tarifele de retorsiune aplicate de Canada produselor din SUA, potrivit BBC.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Casa Albă acuză Ottawa că „discriminează” companiile americane prin restricționarea accesului anumitor mărfuri din SUA pe piața canadiană, fără să aplice măsuri similare produselor provenite din alte state.

Donald Trump a detaliat marți noile restricții printr-o serie de ordine executive. Decizia vine chiar în ziua în care au intrat în vigoare tarifele de retorsiune adoptate de guvernul canadian.

Relațiile comerciale dintre cele două țări se deteriorează de luni întregi, în ciuda legăturilor economice extrem de strânse construite între SUA și Canada.

Peste două treimi din exporturile canadiene ajung pe piața americană, ceea ce face ca orice restricție impusă de Washington să poată avea consecințe importante pentru companiile canadiene.

Canada este, în același timp, al doilea partener comercial al Statelor Unite, după Mexic.

Noua rundă de măsuri vine după ce administrația Trump a impus luna trecută tarife de 50% asupra unor mărfuri canadiene evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, în urma eșecului mai multor runde de negocieri.

Nimeni nu-i poate spune lui Donald Trump „nu” / Foto – Mediafax

Au fost afectate inclusiv industria canadiană a mobilierului și cea a vinului, precum și producători de echipamente sportive și pentru pescuit.

Ottawa a răspuns cu tarife de aceeași valoare asupra unor produse americane, printre care oțel, articole de îmbrăcăminte și mobilier.

Aceste taxe au intrat în vigoare marți, după miezul nopții.

Lista produselor canadiene pe care SUA le interzic

Noile măsuri nu sunt identice pentru toate mărfurile canadiene vizate.

În cazul unor produse, Washingtonul impune interdicția importului, în timp ce pentru altele aplică taxe vamale suplimentare.

Potrivit listei prezentate de Casa Albă, printre produsele canadiene care vor fi interzise pe piața americană se numără:

  • anumite produse lactate, inclusiv zerul;
  • melasa de trestie;
  • berea fără alcool;
  • o serie de vinuri, sortimente de rom și vodcă;
  • berea fabricată din malț;
  • motocicletele și mopedele.

O a doua categorie de produse va putea continua să intre în Statele Unite, însă va fi supusă unor taxe de import mai ridicate.

Lista include:

  • diverse sortimente de brânzeturi;
  • piei brute;
  • hârtie;
  • anumite componente de mobilier și saltele;
  • anumite metale, inclusiv aluminiu și fier;
  • bărci cu motor;
  • cărucioare de golf;
  • piese și accesorii pentru undițe de pescuit;
  • tablouri de distribuție.

Primele estimări indică faptul că interdicțiile ar putea afecta mărfuri în valoare de aproximativ un miliard de dolari.

Efectul general asupra economiei canadiene ar putea fi relativ limitat, însă pentru companiile dependente direct de clienții americani consecințele pot fi mult mai severe.

„Interdicția de import ar putea avea un impact «puternic» asupra oricărei companii canadiene cu cumpărători din SUA”, a declarat Deborah Elms, expertă în comerț la Fundația Hinrich.

Companiile de ambele părți ale frontierei se tem însă de un efect economic mai amplu.

Antreprenorii avertizează că prelungirea războiului comercial poate duce la creșterea prețurilor și la scăderea numărului de clienți, pe măsură ce costurile suplimentare sunt transferate de-a lungul lanțurilor de aprovizionare.

Carney admite că ruptura de SUA va avea un preț. Trump amenință și Bombardier

Premierul canadian Mark Carney a recunoscut că reducerea dependenței economice a Canadei de Statele Unite nu va fi lipsită de sacrificii.

SUA reprezintă de departe cea mai importantă destinație pentru exporturile canadiene, iar schimbarea acestei relații presupune găsirea unor noi piețe și reorganizarea unor lanțuri comerciale construite în decenii.

„Orice acțiune are întotdeauna un cost. Dar acesta nu se compară cu costul de a rămâne pe loc”, a declarat Mark Carney, prim-ministrul Canadei, odată cu intrarea în vigoare a contra-tarifelor canadiene.

Mark Carney - Foto: Profimedia images

Mark Carney – Foto: Profimedia images

Deborah Elms consideră că Ottawa va „menține cursul deocamdată” și își va adapta programele de sprijin pentru companiile afectate de noile măsuri americane.

Problema esențială rămâne însă reluarea negocierilor dintre Washington și Ottawa.

„Întrebarea mai importantă este ce va fi necesar pentru ca cele două părți să se așeze din nou la masa negocierilor. Tonul acestor proclamații, de exemplu, nu ajută la reluarea negocierilor”, a adăugat Elms.

Ambele guverne afirmă că își doresc un nou acord comercial, însă nu au fost programate alte discuții după eșecul negocierilor de la sfârșitul lunii august.

Donald Trump a sugerat deja că presiunile asupra Canadei ar putea continua.

Președintele american a avertizat luni producătorul canadian de avioane Bombardier că ar putea pierde accesul la piața Statelor Unite dacă nu își mută producția pe teritoriul american.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Tensiunile economice au alimentat între timp și reacția consumatorilor canadieni.

Unii dintre aceștia au început să boicoteze produsele americane, iar anumite băuturi alcoolice provenite din SUA au dispărut de pe rafturile unor magazine după declanșarea campaniei globale de majorare a tarifelor vamale de către administrația Trump.

Disputa dintre cele două țări a depășit deja domeniul strict comercial. În august, decizia lui Trump de a cere redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America” a provocat indignare atât în Canada, cât și în rândul unor americani.

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