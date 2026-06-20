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Trump îl laudă pe Netanyahu după armistițiul din Liban: „Bibi este un prim-ministru războinic. Am luptat foarte bine alături de Israel”

Ionuț Stan
Sursă foto: Mediafax
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Președintele Donald Trump l-a lăudat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu după prelungirea armistițiului dintre Israel și Hezbollah, în ciuda criticilor dure lansate în ultimele zile la adresa operațiunilor militare israeliene care riscau să afecteze grav negocierile de pace dintre SUA și Iran.

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Trump a adoptat un ton surprinzător de conciliant față de premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a elogiat public la doar câteva zile după schimbul de replici tensionate dintre Washington și Ierusalim, scrie Times of Israel.

„Am fost formidabili, iar Bibi Netanyahu este un prim-ministru războinic şi ar trebui recunoscut ca fiind aşa. Ar trebui să-i acorde credit, pentru că chiar a făcut-o”, a declarat președintele Donald Trump.

Donad Trump și Benjamn Netanyahu / Foto – Mediafax

Declarațiile au fost făcute vineri, la Baza Comună Andrews, în timpul ceremoniei de prezentare a unui nou avion prezidențial Air Force One oferit Statelor Unite de Qatar.

Mesajul liderului de la Casa Albă vine ca o schimbare evidentă de ton, după ce administrația americană criticaseră dur în ultimele zile acțiunile militare ale Israelului în Liban, pe fondul temerilor că acestea ar putea compromite procesul diplomatic dintre Washington și Teheran.

Armistițiul dintre Israel și Hezbollah a redus tensiunile

Laudele lui Trump la adresa lui Netanyahu au venit la scurt timp după ce Israelul și Hezbollah au convenit să prelungească armistițiul, o decizie care a fost privită ca un pas important pentru menținerea stabilității regionale și pentru continuarea negocierilor diplomatice.

În discursul său, Donald Trump a evidențiat cooperarea dintre Statele Unite și Israel în timpul recentului conflict cu Iranul și a apreciat contribuția aliaților din Golf.

„Am luptat foarte bine alături de Israel și am avut o relație excelentă cu Israelul. Ar trebui să i se recunoască meritele (lui Netanyahu n.red). Am luptat cu adevărat din greu alături de Israel”, a afirmat președintele american.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 488. Trump și Netanyahu, discuții decisive la Casa Albă

Sursa FOTO: Profimedia, foto cu caracter ilustrativ

În paralel, Washingtonul și Teheranul încearcă să avanseze un memorandum de înțelegere care ar urma să pună capăt definitiv conflictului dintre cele două părți și să deschidă o perioadă de 60 de zile de negocieri.

Perspectiva unui astfel de acord a provocat însă îngrijorări în Israel, unde oficialii se tem că înțelegerea ar putea afecta interesele strategice ale statului israelian în regiune.

Trump avertizează Iranul și evocă din nou opțiunea militară

Cu o zi înainte, vicepreședintele JD Vance provocase reacții puternice în Israel după ce a sugerat că guvernul de la Ierusalim ar trebui să evite confruntările cu singurul său aliat strategic major.

„Este singurul şef de stat din întreaga lume care simpatizează cu naţiunea Israel în acest moment. Şi se întâmplă să fie şeful de stat al superputerii mondiale. Dacă aş fi în cabinetul guvernului israelian, s-ar putea să nu atac singurul aliat puternic pe care îl mai am oriunde în întreaga lume”, a declarat JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite.

În același timp, Donald Trump a transmis că este pregătit să revină la opțiunea militară dacă Iranul nu respectă termenii acordului aflat în negociere.

„Avem un acord… și termenul este de 60 de zile. Ei trebuie să ajungă la un acord, altfel vom lua măsuri care nu le vor face plăcere”, a declarat Trump.

Totuși, liderul american a subliniat că preferă o soluție diplomatică și evitarea unei noi confruntări militare.

„Nu cred că se va ajunge la asta. Cred că totul va merge foarte bine. Țineți minte, dacă vom bombarda Iranul, atunci, dintr-o dată, petrolul nu va mai curge prea repede prin strâmtoare. Pentru că oamenii care dețin nave de miliarde de dolari nu apreciază rachetele care zboară deasupra lor și nici minele împrăștiate pe apă”, a spus șeful de la Casa Albă.

Publicația The Washington Post a relatat că o analiză a serviciilor de informații americane avertizează asupra posibilității ridicate ca Benjamin Netanyahu să întreprindă noi acțiuni militare în Liban, care ar putea afecta eforturile administrației Trump de a obține un acord de pace durabil cu Iranul.

Sursa video – X/@EricLDaugh

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