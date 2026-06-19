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Trump susține că a învins Iranul și vorbește despre o „capitulare necondiționată”. Republicanii contestă termenii acordului cu Teheranul

Ionuț Stan
Trump susține că a învins Iranul și vorbește despre o „capitulare necondiționată”. Republicanii contestă termenii acordului cu Teheranul
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Președintele Donald Trump susține că memorandumul semnat cu Iranul echivalează cu o „capitulare necondiționată”. În paralel cu optimismul liderului de la Casa Albă, tot mai mulți republicani își exprimă îndoielile privind acordul care deschide o perioadă de negocieri de 60 de zile între Washington și Teheran.

Președintele Donald Trump a afirmat că memorandumul semnat recent între Statele Unite și Iran poate fi considerat o formă de „capitulare necondiționată”, în ciuda criticilor tot mai puternice venite inclusiv din interiorul Partidului Republican, scrie Axios.

Liderul de la Casa Albă a prezentat înțelegerea ca pe o demonstrație a forței militare și diplomatice americane, susținând că rezultatul negocierilor reflectă poziția dominantă a Statelor Unite.

„Avem cea mai puternică armată din lume, de departe”, a declarat președintele Donald Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Trump: „Probabil că este o capitulare necondiționată”

În timpul interviului, Donald Trump a fost întrebat despre diferența dintre obiectivul inițial anunțat de administrația sa – o capitulare necondiționată a Iranului – și termenii memorandumului semnat între cele două state.

„Ei bine, probabil că este, de fapt, o capitulare necondiţionată”, a declarat Donald Trump.

Întrebat din nou dacă este convins de această afirmație, liderul de la Casa Albă și-a menținut poziția.

„Cred că da”, a răspuns Trump.

Declarațiile vin după ce acordul preliminar a fost prezentat drept baza unei viitoare înțelegeri care să reglementeze relațiile dintre Washington și Teheran și să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. În același interviu, Donald Trump a fost întrebat și ce lecții a învățat despre exercitarea puterii prezidențiale în urma conflictului.

„Nu există limite”, a declarat președintele Trump.

Acesta și-a continuat argumentația afirmând că succesul militar al Statelor Unite demonstrează amploarea influenței exercitate de administrația sa.

„Nu, niciuna. Încă nu am învăţat această lecţie. Ştiu că există, dar, ştiţi, nu există limite. I-am învins complet din punct de vedere militar”, a declarat Trump.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Republicanii contestă termenii acordului cu Iranul

Deși administrația americană prezintă acordul ca pe un succes diplomatic, reacțiile din Congres sunt departe de a fi unanim favorabile. Potrivit CNN, mai mulți lideri republicani au fost surprinși de detaliile memorandumului atunci când au fost informați pentru prima dată despre conținutul acestuia.

În ultimele zile, un număr tot mai mare de senatori republicani și-au exprimat public rezervele față de strategia adoptată de Casa Albă în relația cu Iranul. Printre cei mai critici se numără senatorul republican Bill Cassidy, aflat la final de mandat.

„Iranul a ieşit mai puternic, iar noi am rămas mai slabi”, a declarat Bill Cassidy, senator republican din Louisiana.

Criticii acordului susțin că Washingtonul riscă să ofere Teheranului avantaje strategice fără a obține suficiente garanții privind respectarea obligațiilor asumate de partea iraniană.

Administrația Trump continuă să susțină că memorandumul reprezintă doar primul pas al unui proces diplomatic care ar putea conduce la un acord final și la stabilizarea relațiilor dintre cele două state.

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