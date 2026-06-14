Donald Trump a anunțat că un acord de pace ar putea fi semnat duminică între SUA și Iran, în format electronic. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat imediat o întâlnire cu președintele american.

Tensiunile dintre SUA și Israel, pe seama negocierilor de pace cu Iranul și armistițiului cu Hezbollah în Liban, sunt în creștere.

Trump a anunțat cu ocazia zilei sale de naștere că Iranul nu va avea niciodată arme nucleare. De asemenea, liderul de la Casa Albă a anunțat că strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă în scurt timp.

Vicepreședintele JD Vance a intrat în Aripa de Vest a Casei Albe duminică după-amiază. Este așteptat să semneze electronic Memorandumul de Înțelegere cu Iran, în timp ce Casa Albă va găzdui mult așteptata luptă UFC, marcând cea de-a 80-a aniversare a lui Trump.

„Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară, iar strâmtoarea Hormuz se va redeschide pentru afaceri în foarte scurt timp!!!”, a scris Trump pe Truth Social.

Sursă israeliană: Întâlnirea Trump-Bibi ar putea avea loc săptămâna viitoare

O sursă israeliană a declarat pentru CNN că Netanyahu încearcă să aranjeze o întâlnire de urgență după ce Trump se va întoarce de la summitul G7 din Franța. Summitul G7 este programat pentru săptămâna viitoare, între 15 și 17 iunie.

Astfel, întâlnirea bilaterală dintre Trump și Netanyahu ar putea avea loc weekendul viitor. Premierul israelian se va întâlni cu președintele american pentru a „clarifica” și „comunica” poziția Israelului în negocierile cu Iran, a spus sursa israeliană.

Pe de altă parte, Biroul prim-ministrului a declarat că raportul privind solicitarea unei întâlniri „urgente” cu Trump este o „știre falsă”.

Trump vrea pace, Netanyahu vrea continuarea războiului

Netanyahu își dorește să elimine în totalitate mișcarea Hezbollah în Liban și să răstoarne regimul islamic din Iran, considerate principalele amenințări la adresa Israelului.

Pe de altă parte, Trump își dorește să facă pace cu Iranul pentru a preveni prelungirea unui conflict care a devenit deja prea costisitor pentru economia SUA: 25 miliarde de dolari costurile militare.

Însă, războiul de 3 luni dintre SUA și Iran ar putea costa economia globală între 630 de miliarde și 1 trilion de dolari, potrivit Al Jazeera.

Teheran a închis strâmtoarea Ormuz și a bombardat și distrus infrastructura energetică a țărilor arabe din Golful Persic.

Relațiile SUA-Israel, tot mai tensionate după bombardarea Beirutului

Trump a mustrat vehement Israelul în ultima perioadă, după ce armata israeliană a bombardat Beirut, ca răspuns la atacurile grupării Hezbollah asupra nordului Israelului. Liderul de la Casa Albă a spus că „atacul asupra capitalei Libanului nu ar fi trebui să aibă loc” și că „atacul Hezbollah a fost foarte mic și fără sens”.

Și chiar în timp ce Iranul este pe cale să semneze un memorandum de înțelegere cu SUA, Ebrahim Azizi, șeful Comitetului Național de Securitate al Parlamentului Iranian, a amenințat Israelul cu „ripostă dură” ca urmare a bombardării israeliene a Beirutului.

„Crima de azi comisă de regimul sionist în Dahieh, Beirut, dovedește din nou că SUA sunt slabe, fără credibilitate, incapabile să controleze un regim ilegitim. Un răspuns puternic va veni”, a amenințat acesta pe X, potrivit Fox News. Și consilieri ai lui Mojtaba Khamenei, liderul suprem iranian, au amenințat Israelul după bombardarea Beirutului.

„Greșeala de la Beirut ne-a epuizat răbdarea, iar ordinul a fost emis. A sosit ora zero, iar lansatoarele sunt pregătite”, a spus Aliakbar Velayati pe X.

Disputele au luat amploare după ce Trump și-a exprimat tot mai des dorința de a pune capăt ostilităților cu Teheran, un conflict considerat „nepopular” chiar și în propriul electorat al Republicanilor. Trump a restricționat deja libertatea de operare a Israelului în Liban și i-a ordonat lui Netanyahu să anuleze toate planurile de atac asupra Iranului săptămâna trecută, după ce Teheran a lansat rachete asupra Israelului.

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