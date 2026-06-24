Mark Rutte a venit în vizită la Casa Albă, în contextul încheierii războiului dintre SUA și Iran. Președintele american Donald Trump l-a lăudat pe secretarul general al NATO.

„Mark Rutte este respectat oriunde în lume”, a spus președintele.

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Mark Rutte este în vizită la Casa Albă pentru a susține în fața președintelui că aliații europeni au sprijinit SUA în războiul cu Iran.

„Am fost lăsați la nevoie. Nu aveam nevoie de ajutorul lor, dar ar fi fost politicos dacă ar fi spus „am vrea să te ajutăm”, a spus președintele.

„Am fost dezamăgit de Italia. Am fost dezamăgit de premierul Regatului Unit – acum el a plecat. Am fost dezamăgit de Germania și Franța. Spania este un spectacol teribil. Ei cred că sunt în alianță pentru o cursă gratuită. Spania nu este un partener serios”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

„Ei au fost de acord să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare și nu fac asta”, i-a reproșat Trump lui Rutte.

„Ei nu pot să investească chiar într-un an”, a precizat Mark Rutte.

„Ba PUTEȚI. Chiar PUTEȚI”, i-a spus Trump.

„Marea Britanie este moartă. Ar trebui să deschidă Marea Nordică. Am auzit despre Andy Burnham (candidat la funcția de premier) că este extrem de liberal. Asta înseamnă că el nu ne va permite accesul în Marea Nordică”, a spus președintele.

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Singurul aliat NATO pe care Trump l-a lăudat a fost Erdogan, președintele Turciei.

„Este prieten cu mine și a stat departe de război. Știți, el a fost candidatul suprem de a intra în război cu Iran. Poate, de partea Iranului, pentru că el nu este un fan al Israelului, așa cum știți. Și i-am cerut să stea deoparte. El a stat deoparte. Erdogan iubește Turcia. Face o treabă excelentă. Eu iubesc SUA, dar el iubește Turcia și face o treabă bună. Este un om respectat, un lider respectat. Este prietenul meu.

Un reporter l-a întrebat pe Trump: „Turcia vrea motoarele pentru F-110 și avioanele F-35. Vă veți duce în Turcia cu un mare cadou?”.

Trump i-a răspuns reporterului:

„Cred că da. Turcia este membru NATO. Unii oameni nu o consideră, dar chiar este. Este un membru puternic al NATO. Deci, da, mă voi duce probabil pentru a face ceva ca să o înveselesc. Oamenii nu știu cât de puternică este Turcia în termeni militari. Este o mare putere militară. Mă voi duce la summitul NATO din respect pentru președintele Erdogan”.

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Întrebat dacă Zelensmi învinge, Trump a spus:

„El face bine acum. Uite, nu contează cum priviți voi, el se descurcă. El rezistă pe cont propriu – o grămadă de oameni mor în ambele părți. Dar el se descurcă.

Sursa Foto: White House