Trump, despre Spania: „Spaniolii sunt un popor fantastic, dar au o conducere proastă. S-ar putea să încetăm comerțul cu ei”

În cel mai recent interviu pentru Fox News, președintele american Donald Trump a vorbit despre situația conflictului din Orientul Mijlociu, dar și despre relațiile cu alte țări.

„Se putea întâmpla mai rău. Avem certitudinea că putem să ne descurcăm. Iranienii nu puteau niciodată să-și ia țara înapoi. Am distrus nouă mine anti-navă într-o noapte. Nu credem că au mai pus altele în Strâmtoarea Ormuz”.

Întrebat de un reporter dacă își asumă responsabilitatea pentru bombardarea școlii iraniene de fete din Minab potrivit investigației că o rachetă de croazieră americană a lovit-o, Trump a răspuns:

„Nu știu despre asta”.

Întrebat dacă își va proclama victoria dacă fiul ayatollahului ucis în bombardamente va rămâne în funcția de Lider Suprem, Trump a spus:

„Nu vreau să comentez despre asta”.

Pe chestiunea relațiilor cu alte țări, Trump a fost întrebat de ce Mexic, Brazilia și Columbia n-au fost initate la inițiativa „Scutul Americilor” creată de SUA.

„Cred că au fost invitate, dar n-au venit”.

Inițiativei i s-au 13 țări, printre care și Argentina, Chile, Panama, Costa Rica, Bolivia și Honduras.

Trump a vorbit și despre relațiile SUA cu Spania după ce a anunțat că întrerupe relațiile comerciale pentru că guvernul spaniol le-a refuzat cererea forțelor americane de a lansa atacuri asupra Iranului din bazele militare spaniole.

„Spania nu cooperează cu noi. S-ar putea să tăiem comerțul cu Spania. Poporul spaniol este fantastic. Conducerea este proastă. ”

Președintele și-a luat zborul spre Ohio, unde va vizita o companie farmaceutică și a discuta despre reducerea costurilor medicamentelor eliberate pe bază de rețetă.