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Trump, la G7: „Dacă nu făceam înțelegere cu Iranul, războiul ar mai fi durat încă 2 ani. Nu s-ar mai fi redeschis niciodată strâmtoarea Ormuz”

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În conferința de presă din cadrul summitului G7 de la Evian, Donald Trump a făcut declarații pentru a justifica acordul de pace încheiat cu Iran. Președintele american i-a mulțumit public omologului său francez, Emmanuel Macron, și Primei Doamne a Franței, Brigitte Macron, pentru găzduirea summitului.  

Președintele a criticat adversarii politici și presa liberală din SUA  pentru că susțin că înțelegerea cu Teheranul ar fi fost „costisitoare”.

„Puteam să venim în vremuri mai bune. Duminică, am încheiat acordul de pace cu Iran. Am realizat tot ce ne-am propus, Am încheiat conflictul, am prevenit Iranul să obțină arma nucleară și am redeschis strâmtoarea Ormuz”, a declarat Trump.

Trump: „Fără acord, războiul ar fi durat încă 2 ani”

„Duminică, am ajuns la un acord cu Iranul prin care am realizat tot ce ne-am propus – și chiar mai mult decât ne-am dorit. Dacă n-am fi făcut înțelegerea, am fi lansat mult mai multe bombe pentru încă 2-4 săptămâni sau chiar pentru 2 ani. Strâmtoarea Ormuz nu ar mai fi fost niciodată redeschisă. Situația economică ar fi fost mai catastrofală ca niciodată, exceptând poate anul 1929.  Liderii lumii sunt entuziasmați că am făcut înțelegerea, fiecare dintre ei. Nu e nicio națiune care a venit la noi și ne-a spus „vă rugăm, continuați să bombardați în continuare” – asta au spus-o oamenii PROȘTI. ”, a argumentat președintele.

Trump a vorbit și despre uciderea generalului iranian Qasem Soleimani în 2020, considerată acum primul act de război al SUA împotriva regimului islamic de la Teheran.

„Dacă nu-l ucideam pe generalul Soleimani, n-am mai fi vorbit acum despre acest acord, pentru că el era un geniu malefic. Nu-l vor putea înlocui niciodată. Noii lideri din Iran sunt deștepți, foarte deștepți. Sunt mai puțin radicalizați. Cred că ei chiar își iubesc țara. Asta este bine” , a continuat președintele.

„Oamenii chiar voiau ca eu să bombardez podurile. Deja am făcut asta, știți, am bombardat cel mai mare pod, echivalentul podului George Washington în Iran. Lucrăm în paralel cu națiunile din Golf pe probleme non-nucleare, precum rachetele balistice. Dacă nu onorează acordul – memorandumul înțelegerii, ne vom întoarce și îi vom bombarda până îl vor onora. Este uimitor ce pot să facă bombele”

Trump, despre situația economică

Președintele a insistat să spună că economia Americii a rămas neafectată de conflictul cu Iran, care a durat 3 luni. El și-a întrebat șeful Trezoreriei, Scott Bessent:

„Scott, este piața bursieră mai sclipitoare decât tine?”

„Nu, domnule”, i-a răspuns șeful Trezoreriei SUA.

„Asta e o declarație teribilă”, a glumit președintele.

„Nu vreau să văd o catastrofă economică. Dacă ați fi continuat, asta s-ar fi întâmplat. De fiecare dată când am vorbit despre pace, piața bursieră și-a revenit. Piața bursieră este mai sclipitoare decât oricine de aici, inclusiv decât oamenii de pe acest podium – inclusiv eu. Piața bursieră este chiar sclipitoare.”, a spus Trump.

Președintele a spus că nu-și dorește să ajungă în istorie ca Herbert Hoover, președintele republican care a condus  SUA între 1929 și 1933.

„I-am studiat pe președinții americani din trecut. Și pe cei buni și pe cei răi. Am avut recent președinți răi. Președintele care nu am vrut să devin a fost marele Herbert Hoover. Nu am vrut asta.”

În mandatul acestui președinte, al cărui nume îl poartă marele baraj situat la intersecția dintre Arizona și Nevada, a izbucnit Marea Depresiune Mondială. Trump îi admiră mai degrabă pe președinții republicani William McKinley,  care a redenumit muntele Denali în onoarea sa, și pe Ronald Reagan, al cărui program electoral „Let’s Make America Great Again”.

Sursa Foto: White House

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