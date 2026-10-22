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Donald Trump, obligat de un judecător federal să depună mărturie în procesul de 10 miliarde de dolari împotriva BBC. Ce riscă președintele american dacă nu se conformează

Donald Trump, obligat de un judecător federal să depună mărturie în procesul de 10 miliarde de dolari împotriva BBC. Ce riscă președintele american dacă nu se conformează
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Un judecător federal din Florida a emis o decizie prin care îl obligă pe Donald Trump să depună mărturie până la data de 11 decembrie în procesul de defăimare de 10 miliarde de dolari pe care chiar el l-a intentat împotriva BBC. În cazul în care nu se va prezenta la audieri, judecătorul a avertizat că litigiul ar putea fi respins, relatează NBC News.

Această decizie vine după ce, în vara acestui an, instanța i-a mai dat o lovitură liderului de la Casa Albă și i-a solicitat să prezinte documente financiare relevante în cadrul acestui proces.

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Avocații BBC au reclamat în instanță faptul că Trump a încercat în mod repetat să amâne procesul și să evite oferirea de răspunsuri sub jurământ. Ambele părți au apărut joi, la Miami, într-o audiere în fața judecătorului american Enjolique Lett, pentru a discuta despre momentul în care domnul Trump va fi disponibil pentru depoziții.

Săptămâna trecută, BBC a cerut judecătorului să dispună apariția lui Trump la proces după ce acesta a anulat data convenită pentru 16 octombrie, invocând „chestiuni de importanță națională”.

Anterior, avocații lui Trump au propus amânarea mărturiei sale până la sfârșitul lunii ianuarie, un termen considerat de avocatul BBC Charles Tobin drept prea târziu, în condițiile în care ședința de prezentare a probelor trebuie să se încheie pe 18 decembrie, iar Trump este cel mai important martor în acest caz, deoarece președintele american susține că a suferit daune de miliarde de dolari din cauza reportajului BBC din 2024.

Pentru a-i ușura munca lui Donald Trump, judecătorul Lett a precizat că mărturia poate fi făcută și printr-o înregistrare video.

Trump a intentat un proces împotriva organizației de știri britanice anul trecut și a susținut că aceasta a difuzat o „descriere falsă, defăimătoare, înșelătoare, denigratoare, incendiară și rău intenționată” a sa într-un documentar care a reunit comentarii din discursul său de la Ellipse înainte de revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

BBC a recunoscut că a inclus comentarii din discurs, dar susține că Trump nu a fost defăimat și că nu a suferit nicio daună. Deși președintele s-a plâns că documentarul a fost difuzat în zilele dinaintea alegerilor din 2024, BBC a declarat că nu a difuzat niciodată emisiunea în SUA.

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